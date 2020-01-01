Tether Gold (XAUT) токеномикасы

Tether Gold (XAUT) токеномикасы

Токен қамтуы, тарату моделі және өзекті нарық деректерін қоса, Tether Gold (XAUT) туралы негізгі ақпаратпен танысыңыз.
USD

Tether Gold (XAUT) туралы ақпарат

XAUT is a digital asset offered by TG Commodities Limited. One XAUT token represents one troy fine ounce of gold on a London Good Delivery gold bar. Holders of XAUT obtain the combined benefits of both physical and digital assets. XAUT token holders will be able to enjoy ownership of gold while avoiding drawbacks associated with physical gold, such as high storage costs and limited accessibility.

Ресми веб-сайт:
https://gold.tether.to/
Whitepaper:
https://gold.tether.to/
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0x68749665FF8D2d112Fa859AA293F07A622782F38

Tether Gold (XAUT) токеномикасы мен бағасын талдау

Tether Gold (XAUT) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.

Нарық капитализациясы:
$ 888.55M
$ 888.55M$ 888.55M
Жалпы қамтуы:
$ 246.52K
$ 246.52K$ 246.52K
Айналымдағы қамту:
$ 246.52K
$ 246.52K$ 246.52K
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
$ 888.55M
$ 888.55M$ 888.55M
Осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіш:
$ 3,622.53
$ 3,622.53$ 3,622.53
Осы уақытқа дейінгі ең төменгі көрсеткіш:
$ 1,408.88233399
$ 1,408.88233399$ 1,408.88233399
Қазіргі баға:
$ 3,604.3
$ 3,604.3$ 3,604.3

Tether Gold (XAUT) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары

Tether Gold (XAUT) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.

Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:

Жалпы қамтуы:

Жасалған немесе жасалатын XAUT токендерінің ең көп саны.

Айналымдағы қамту:

Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.

Максимал қамту:

Барлығы қанша XAUT токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.

FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):

Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.

Инфляция деңгейі:

Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.

Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?

Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.

Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.

Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.

Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.

Енді сіз XAUT токеномикасын түсінген болсаңыз, XAUT токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!

Қалай XAUT сатып алуға болады

Портфеліңізге Tether Gold (XAUT) қосқыңыз келе ме? MEXC биржасы XAUT сатып алудың әртүрлі әдістерін, соның ішінде несие карталарын, банк аударымдарын және “peer-to-peer” сауданы қолдайды. Сіз енді бастаған болсаңыз да, кәсіпқой болсаңыз да, MEXC крипто сатып алуды оңай және қауіпсіз етеді.

Tether Gold (XAUT) бағасының тарихы

XAUT бағасының тарихын талдау пайдаланушыларға өткен нарық қозғалыстарын, негізгі қолдау/қарсылық деңгейлерін және құбылмалық үлгілерін түсінуге көмектеседі. Сіз осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіштерді бақылап жатсаңыз немесе трендтерді анықтайсыз ба, тарихи деректер - бағаны болжау мен техникалық талдаудың маңызды бөлігі.

XAUT бағасының болжамы

XAUT қайда бет алып жатқанын білгіңіз келе ме? Біздің XAUT бағасын болжау бетіміз болашаққа көзқарасты қамтамасыз ету үшін нарықтағы жағдайды, тарихи үрдістерді және техникалық көрсеткіштерді біріктіреді.

Неліктен MEXC-ді таңдау керек?

MEXC - әлемдегі миллиондаған пайдаланушылар сенім артқан әлемдегі ең үздік криптовалюта биржаларының бірі. Сіз енді бастаған болсаңыз да, кәсіпқой болсаңыз да, MEXC - криптомен айналысудың ең оңай жолы.

Спот және фьючерс нарықтарында 4000-нан астам сауда жұбы бар
CEX-тер арасында ең жылдам токен листингі
Саладағы №1 өтімділік
Тәулік бойы тұтынушыларға қызмет көрсететін ең төменгі комиссиялар
Пайдаланушы қаражаты үшін 100% + токендер резервінің ашықтығы
Кіру кедергілер өте төмен: бар болғаны 1 USDT-мен крипто сатып алыңыз
mc_how_why_title
Бар болғаны 1 USDT-мен крипто сатып алыңыз: Криптоға апарар ең оңай жол!

Дисклеймер

Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.