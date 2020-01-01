WorkQuest Token (WQT) токеномикасы

WorkQuest Token (WQT) токеномикасы

Токен қамтуы, тарату моделі және өзекті нарық деректерін қоса, WorkQuest Token (WQT) туралы негізгі ақпаратпен танысыңыз.
WorkQuest Token (WQT) туралы ақпарат

WorkQuest is a decentralized job marketplace connecting employers with employees anywhere in the world. Integrating DeFi and Recruitment.

Ресми веб-сайт:
https://workquest.co/
Whitepaper:
https://workquest.co/#tokenomics
Block Explorer:
https://bscscan.com/token/0xBC648Cbd7B2B2c666f9f46aC5C5Ce6ee77f9C407

WorkQuest Token (WQT) токеномикасы мен бағасын талдау

WorkQuest Token (WQT) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.

Нарық капитализациясы:
Жалпы қамтуы:
Айналымдағы қамту:
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
Осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіш:
$ 0.004547
Осы уақытқа дейінгі ең төменгі көрсеткіш:
Қазіргі баға:
$ 0.00001541
WorkQuest Token (WQT) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары

WorkQuest Token (WQT) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.

Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:

Жалпы қамтуы:

Жасалған немесе жасалатын WQT токендерінің ең көп саны.

Айналымдағы қамту:

Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.

Максимал қамту:

Барлығы қанша WQT токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.

FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):

Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.

Инфляция деңгейі:

Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.

Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?

Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.

Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.

Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.

Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.

Енді сіз WQT токеномикасын түсінген болсаңыз, WQT токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!

Қалай WQT сатып алуға болады

Портфеліңізге WorkQuest Token (WQT) қосқыңыз келе ме? MEXC биржасы WQT сатып алудың әртүрлі әдістерін, соның ішінде несие карталарын, банк аударымдарын және “peer-to-peer” сауданы қолдайды. Сіз енді бастаған болсаңыз да, кәсіпқой болсаңыз да, MEXC крипто сатып алуды оңай және қауіпсіз етеді.

WorkQuest Token (WQT) бағасының тарихы

WQT бағасының тарихын талдау пайдаланушыларға өткен нарық қозғалыстарын, негізгі қолдау/қарсылық деңгейлерін және құбылмалық үлгілерін түсінуге көмектеседі. Сіз осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіштерді бақылап жатсаңыз немесе трендтерді анықтайсыз ба, тарихи деректер - бағаны болжау мен техникалық талдаудың маңызды бөлігі.

WQT бағасының болжамы

WQT қайда бет алып жатқанын білгіңіз келе ме? Біздің WQT бағасын болжау бетіміз болашаққа көзқарасты қамтамасыз ету үшін нарықтағы жағдайды, тарихи үрдістерді және техникалық көрсеткіштерді біріктіреді.

Дисклеймер

