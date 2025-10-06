БиржаDEX+
WIKI CAT ағымдағы бағасы: 0.00000009858 USD. Нақты уақыттағы WKC-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. WKC баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

WKC туралы толығырақ

WKC Баға туралы ақпарат

WKC деген не

WKC Whitepaper

WKC Ресми веб-сайт

WKC Токеномикасы

WKC Баға болжамы

WKC Тарих

WKC Сатып алу нұсқаулығы

WKC фиатқа айырбастау

WKC Спот

WIKI CAT Логотип

WIKI CAT бағасы(WKC)

1 WKC-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$0.00000009858
$0.00000009858$0.00000009858
+4.22%1D
USD
WIKI CAT (WKC) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 00:31:06 (UTC+8)

WIKI CAT (WKC) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0.00000009237
$ 0.00000009237$ 0.00000009237
24 сағаттық төмен
$ 0.00000011057
$ 0.00000011057$ 0.00000011057
24 сағаттық жоғары

$ 0.00000009237
$ 0.00000009237$ 0.00000009237

$ 0.00000011057
$ 0.00000011057$ 0.00000011057

$ 0.000000472824771637
$ 0.000000472824771637$ 0.000000472824771637

$ 0.000000000057105301
$ 0.000000000057105301$ 0.000000000057105301

-0.43%

+4.22%

-17.14%

-17.14%

WIKI CAT (WKC) нақты уақыттағы баға $ 0.00000009858. Соңғы 24 сағат ішінде WKC мен $ 0.00000009237 аралығында сауда жасалып, ал $ 0.00000011057 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. WKC үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0.000000472824771637, ал ең төменгісі — $ 0.000000000057105301.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, WKC соңғы бір сағатта -0.43% өзгерді, 24 сағат ішінде +4.22%, ал соңғы 7 күнде -17.14% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

WIKI CAT (WKC) Нарықтық ақпарат

No.435

$ 53.81M
$ 53.81M$ 53.81M

$ 79.85K
$ 79.85K$ 79.85K

$ 83.87M
$ 83.87M$ 83.87M

545.84T
545.84T 545.84T

850,822,824,918,178
850,822,824,918,178 850,822,824,918,178

853,278,579,305,012
853,278,579,305,012 853,278,579,305,012

64.15%

BSC

WIKI CAT нарықтық капитализациясы $ 53.81M, тәуліктік сауда көлемі $ 79.85K. WKC айналымдағы мөлшері 545.84T, жалпы мөлшері 853278579305012. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 83.87M.

WIKI CAT (WKC) Баға тарихы USD

WIKI CAT Бүгінгі, 30 күн, 60 күн және 90 күндегі баға өзгерістерін қадағалаңыз:

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ +0.0000000039916+4.22%
30 күн$ -0.0000001013-50.69%
60 күн$ -0.00000007813-44.22%
90 күн$ +0.00000007858+392.90%
Бүгінгі WIKI CAT бағасының өзгеруі

Бүгін WKC өзінің соңғы нарықтық белсенділігін көрсететін $ +0.0000000039916 (+4.22%) өзгерісін тіркеді.

WIKI CAT 30 күндік бағаның өзгеруі

Соңғы 30 күнде баға $ -0.0000001013 (-50.69%) мәніне өзгерді, бұл токеннің қысқа мерзімді өнімділігін көрсетеді.

WIKI CAT 60 күндік бағаның өзгеруі

Егер шолуды 60 күнге дейін кеңейтетін болсақ, онда WKC $ -0.00000007813 (-44.22%) болып өзгерді, бұл оның қызметіне кең перспектива береді.

WIKI CAT 90 күндік бағаның өзгеруі

Егер сіз 90 күндік трендке сүйеніп, онда баға $ +0.00000007858 (+392.90%) өзгерді, бұл токендердің ұзақ мерзімді траекториясы туралы түсінік береді.

WIKI CAT (WKC) барлық уақыттағы баға тарихы мен өзгерістерін ашқыңыз келе ме?

WIKI CAT Баға тарихы бетін қазір тексеріңіз

WIKI CAT (WKC) деген не

WIKI CAT MEXC сайтында қол жетімді, бұл сізге токенді тікелей біздің платформада сатып алу, ұстау, тасымалдау және ставкаға қоюдың ыңғайлылығын қамтамасыз етеді. Сіз тәжірибелі инвестор болсаңыз да, криптовалюта әлеміне жаңадан келген болсаңыз да, MEXC пайдаланушыға ыңғайлы интерфейс пен WIKI CAT инвестицияларыңызды тиімді басқаруға арналған түрлі құралдарды ұсынады. Осы токен туралы толығырақ ақпарат алу үшін сізді цифрлық активті енгізу бетіне кіруге шақырамыз.

Сонымен қатар, сіз:
- Активтеріңізде қалай марпаттарды алуға болатынын көру үшін WKC стейкингтің қолжетімділігін тексеріңіз.
- Соңғы нарықтық трендтер мен сарапшылардың пікірлері туралы хабардар болу үшін WIKI CAT біздің блогтағы шолулар мен талдауларды оқыңыз.

Біздің жан-жақты ресурстарымыз сіздің WIKI CAT сатып алу тәжірибеңізді біркелкі және ақпараттандыруға арналған, бұл сізге сенімді инвестициялау үшін қажетті барлық құралдар мен білімнің болуын қамтамасыз етеді.

WIKI CAT Баға болжамы (USD)

WIKI CAT (WKC) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін WIKI CAT (WKC) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: WIKI CAT.

Қазір WIKI CAT баға болжамын тексеріңіз!

WIKI CAT (WKC) токеномикасы

WIKI CAT (WKC) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. WKC токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Қалай сатып алуға болады WIKI CAT (WKC)

WIKI CAT қалай сатып алуға болатынын іздеп жүрсіз бе? Процесс қарапайым және қиындықсыз! Сіз MEXC сайтында біздің қадамдық сатып алу нұсқаулығымызды орындау арқылы WIKI CAT оңай сатып ала аласыз. Біз сізге егжей-тегжейлі нұсқаулар мен бейне туториялдарды ұсынамыз, олар MEXC-те тіркелуді және қол жетімді әртүрлі ыңғайлы төлем опцияларын пайдалануды көрсетеді.

WKC - жергілікті валюталарға

1 WIKI CAT(WKC)-ден VND-ге
0.0025941327
1 WIKI CAT(WKC)-ден AUD-ге
A$0.0000001508274
1 WIKI CAT(WKC)-ден GBP-ге
0.0000000749208
1 WIKI CAT(WKC)-ден EUR-ге
0.0000000847788
1 WIKI CAT(WKC)-ден USD-ге
$0.00000009858
1 WIKI CAT(WKC)-ден MYR-ге
RM0.0000004130502
1 WIKI CAT(WKC)-ден TRY-ге
0.0000041443032
1 WIKI CAT(WKC)-ден JPY-ге
¥0.00001518132
1 WIKI CAT(WKC)-ден ARS-ге
ARS$0.0001449697764
1 WIKI CAT(WKC)-ден RUB-ге
0.0000079770936
1 WIKI CAT(WKC)-ден INR-ге
0.0000087460176
1 WIKI CAT(WKC)-ден IDR-ге
Rp0.0016429993428
1 WIKI CAT(WKC)-ден PHP-ге
0.0000057876318
1 WIKI CAT(WKC)-ден EGP-ге
￡E.0.0000046519902
1 WIKI CAT(WKC)-ден BRL-ге
R$0.0000005283888
1 WIKI CAT(WKC)-ден CAD-ге
C$0.000000138012
1 WIKI CAT(WKC)-ден BDT-ге
0.0000120307032
1 WIKI CAT(WKC)-ден NGN-ге
0.00014225094
1 WIKI CAT(WKC)-ден COP-ге
$0.000379153467
1 WIKI CAT(WKC)-ден ZAR-ге
R.0.0000017044482
1 WIKI CAT(WKC)-ден UAH-ге
0.0000041443032
1 WIKI CAT(WKC)-ден TZS-ге
T.Sh.0.00024221106
1 WIKI CAT(WKC)-ден VES-ге
Bs0.00002178618
1 WIKI CAT(WKC)-ден CLP-ге
$0.00009256662
1 WIKI CAT(WKC)-ден PKR-ге
Rs0.0000278705376
1 WIKI CAT(WKC)-ден KZT-ге
0.0000517752018
1 WIKI CAT(WKC)-ден THB-ге
฿0.0000032018784
1 WIKI CAT(WKC)-ден TWD-ге
NT$0.000003046122
1 WIKI CAT(WKC)-ден AED-ге
د.إ0.0000003617886
1 WIKI CAT(WKC)-ден CHF-ге
Fr0.000000078864
1 WIKI CAT(WKC)-ден HKD-ге
HK$0.0000007659666
1 WIKI CAT(WKC)-ден AMD-ге
֏0.000037711779
1 WIKI CAT(WKC)-ден MAD-ге
.د.م0.0000009177798
1 WIKI CAT(WKC)-ден MXN-ге
$0.0000018217584
1 WIKI CAT(WKC)-ден SAR-ге
ريال0.000000369675
1 WIKI CAT(WKC)-ден ETB-ге
Br0.0000150452796
1 WIKI CAT(WKC)-ден KES-ге
KSh0.0000127306212
1 WIKI CAT(WKC)-ден JOD-ге
د.أ0.00000006989322
1 WIKI CAT(WKC)-ден PLN-ге
0.0000003637602
1 WIKI CAT(WKC)-ден RON-ге
лв0.0000004347378
1 WIKI CAT(WKC)-ден SEK-ге
kr0.0000009335526
1 WIKI CAT(WKC)-ден BGN-ге
лв0.0000001666002
1 WIKI CAT(WKC)-ден HUF-ге
Ft0.0000331356954
1 WIKI CAT(WKC)-ден CZK-ге
0.000002080038
1 WIKI CAT(WKC)-ден KWD-ге
د.ك0.00000003026406
1 WIKI CAT(WKC)-ден ILS-ге
0.000000320385
1 WIKI CAT(WKC)-ден BOB-ге
Bs0.0000006831594
1 WIKI CAT(WKC)-ден AZN-ге
0.000000167586
1 WIKI CAT(WKC)-ден TJS-ге
SM0.0000009089076
1 WIKI CAT(WKC)-ден GEL-ге
0.0000002671518
1 WIKI CAT(WKC)-ден AOA-ге
Kz0.0000898625706
1 WIKI CAT(WKC)-ден BHD-ге
.د.ب0.00000003706608
1 WIKI CAT(WKC)-ден BMD-ге
$0.00000009858
1 WIKI CAT(WKC)-ден DKK-ге
kr0.0000006378126
1 WIKI CAT(WKC)-ден HNL-ге
L0.0000025916682
1 WIKI CAT(WKC)-ден MUR-ге
0.0000045287652
1 WIKI CAT(WKC)-ден NAD-ге
$0.000001705434
1 WIKI CAT(WKC)-ден NOK-ге
kr0.0000009976296
1 WIKI CAT(WKC)-ден NZD-ге
$0.000000172515
1 WIKI CAT(WKC)-ден PAB-ге
B/.0.00000009858
1 WIKI CAT(WKC)-ден PGK-ге
K0.0000004150218
1 WIKI CAT(WKC)-ден QAR-ге
ر.ق0.000000359817
1 WIKI CAT(WKC)-ден RSD-ге
дин.0.0000100226286
1 WIKI CAT(WKC)-ден UZS-ге
soʻm0.0011735712408
1 WIKI CAT(WKC)-ден ALL-ге
L0.00000828072
1 WIKI CAT(WKC)-ден ANG-ге
ƒ0.0000001764582
1 WIKI CAT(WKC)-ден AWG-ге
ƒ0.0000001764582
1 WIKI CAT(WKC)-ден BBD-ге
$0.00000019716
1 WIKI CAT(WKC)-ден BAM-ге
KM0.0000001666002
1 WIKI CAT(WKC)-ден BIF-ге
Fr0.00029071242
1 WIKI CAT(WKC)-ден BND-ге
$0.000000128154
1 WIKI CAT(WKC)-ден BSD-ге
$0.00000009858
1 WIKI CAT(WKC)-ден JMD-ге
$0.0000158201184
1 WIKI CAT(WKC)-ден KHR-ге
0.0003959031948
1 WIKI CAT(WKC)-ден KMF-ге
Fr0.00004199508
1 WIKI CAT(WKC)-ден LAK-ге
0.0021430434354
1 WIKI CAT(WKC)-ден LKR-ге
රු0.0000300087378
1 WIKI CAT(WKC)-ден MDL-ге
L0.0000016679736
1 WIKI CAT(WKC)-ден MGA-ге
Ar0.00044405361
1 WIKI CAT(WKC)-ден MOP-ге
P0.00000078864
1 WIKI CAT(WKC)-ден MVR-ге
0.000001508274
1 WIKI CAT(WKC)-ден MWK-ге
MK0.000170848998
1 WIKI CAT(WKC)-ден MZN-ге
MT0.000006299262
1 WIKI CAT(WKC)-ден NPR-ге
रु0.0000139904736
1 WIKI CAT(WKC)-ден PYG-ге
0.00069912936
1 WIKI CAT(WKC)-ден RWF-ге
Fr0.00014323674
1 WIKI CAT(WKC)-ден SBD-ге
$0.0000008113134
1 WIKI CAT(WKC)-ден SCR-ге
0.0000013436454
1 WIKI CAT(WKC)-ден SRD-ге
$0.000003824904
1 WIKI CAT(WKC)-ден SVC-ге
$0.0000008615892
1 WIKI CAT(WKC)-ден SZL-ге
L0.000001705434
1 WIKI CAT(WKC)-ден TMT-ге
m0.00000034503
1 WIKI CAT(WKC)-ден TND-ге
د.ت0.0000002913039
1 WIKI CAT(WKC)-ден TTD-ге
$0.0000006673866
1 WIKI CAT(WKC)-ден UGX-ге
Sh0.00034345272
1 WIKI CAT(WKC)-ден XAF-ге
Fr0.00005599344
1 WIKI CAT(WKC)-ден XCD-ге
$0.000000266166
1 WIKI CAT(WKC)-ден XOF-ге
Fr0.00005599344
1 WIKI CAT(WKC)-ден XPF-ге
Fr0.00001015374
1 WIKI CAT(WKC)-ден BWP-ге
P0.0000013229436
1 WIKI CAT(WKC)-ден BZD-ге
$0.0000001981458
1 WIKI CAT(WKC)-ден CVE-ге
$0.0000094370634
1 WIKI CAT(WKC)-ден DJF-ге
Fr0.00001754724
1 WIKI CAT(WKC)-ден DOP-ге
$0.0000063475662
1 WIKI CAT(WKC)-ден DZD-ге
د.ج0.0000128804628
1 WIKI CAT(WKC)-ден FJD-ге
$0.0000002237766
1 WIKI CAT(WKC)-ден GNF-ге
Fr0.0008571531
1 WIKI CAT(WKC)-ден GTQ-ге
Q0.0000007551228
1 WIKI CAT(WKC)-ден GYD-ге
$0.0000206189928
1 WIKI CAT(WKC)-ден ISK-ге
kr0.00001242108

WIKI CAT Ресурс

WIKI CAT тереңірек түсіну үшін жобалық құжат, ресми веб-сайт және басқа жарияланымдар сияқты қосымша ресурстармен танысыңыз:

Whitepaper
Ресми WIKI CAT веб-сайт
Блок зерттеушісі

Адамдар сондай-ақ сұрайды: WIKI CAT туралы басқа сұрақтар

WIKI CAT (WKC) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі WKC бағасы — 0.00000009858 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
WKC-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
WKC-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0.00000009858. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
WIKI CAT үшін нарықтық капитализация қандай?
WKC үшін нарықтық капитализация: $ 53.81M USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
WKC үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
WKC айналымдағы ұсынысы: 545.84T USD.
WKC үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
WKC барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0.000000472824771637 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) WKC бағасы қандай болды?
WKC 0.000000000057105301 USD ATL бағасына жетті.
WKC үшін сауда көлемі қандай?
WKC үшін 24 сағаттық сауда көлемі: $ 79.85K USD.
Биыл WKC өседі ме?
WKC биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін WKC баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 00:31:06 (UTC+8)

WIKI CAT (WKC) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Соңғы жаңалықтар

Неліктен көптеген адамдар әлі де қайтқан кезде ақша жоғалтады?

October 6, 2025

Bitcoin Layer 2 Желілерінің өсуі: 2025 жылы Bitcoin-ның болашағын қайта құру технологиясын түсіну

October 6, 2025

2025 жылы альткойндар: TOTAL3 жаңа максимумға жеткенде, бірақ сіздің портфеліңіз қозғалып жатқан жоқ

October 5, 2025
Көбірек көру

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

WKC-ден USD-ге калькуляторы

Сома

WKC
WKC
USD
USD

1 WKC = 0.00000 USD

WKC-мен саудалаңыз

WKC/USDT
$0.00000009858
$0.00000009858$0.00000009858
+2.73%

Бүгін MEXC-ке қосылыңыз

-- Спот мейкер комиссиясы, --Спот тейкер комиссиясы
-- Фьючерс мейкер комиссиясы, --фьючерстік тейкер комиссиясы

