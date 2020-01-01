Windfall Token (WFT) токеномикасы

Windfall Token (WFT) токеномикасы

Токен қамтуы, тарату моделі және өзекті нарық деректерін қоса, Windfall Token (WFT) туралы негізгі ақпаратпен танысыңыз.
Windfall Token (WFT) туралы ақпарат

Windfall aspires to become one of the leading virtual real estate medium to provide exposure to the burgeoning virtual real estate industry through virtual real estate portal.

Ресми веб-сайт:
https://windfalltoken.io/
Whitepaper:
https://whitepaper.windfalltoken.io
Block Explorer:
https://bscscan.com/token/0x876866eF03d1bD9cC7afDC2DF9Bf21b21A57af04

Windfall Token (WFT) токеномикасы мен бағасын талдау

Windfall Token (WFT) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.

Нарық капитализациясы:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Жалпы қамтуы:
$ 100.00M
$ 100.00M$ 100.00M
Айналымдағы қамту:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
$ 819.70K
$ 819.70K$ 819.70K
Осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіш:
$ 0.2875
$ 0.2875$ 0.2875
Осы уақытқа дейінгі ең төменгі көрсеткіш:
$ 0.002999401023458342
$ 0.002999401023458342$ 0.002999401023458342
Қазіргі баға:
$ 0.008197
$ 0.008197$ 0.008197

Windfall Token (WFT) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары

Windfall Token (WFT) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.

Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:

Жалпы қамтуы:

Жасалған немесе жасалатын WFT токендерінің ең көп саны.

Айналымдағы қамту:

Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.

Максимал қамту:

Барлығы қанша WFT токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.

FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):

Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.

Инфляция деңгейі:

Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.

Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?

Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.

Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.

Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.

Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.

Енді сіз WFT токеномикасын түсінген болсаңыз, WFT токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!

Дисклеймер

Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.