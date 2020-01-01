Welf (WELF) токеномикасы

Welf (WELF) токеномикасы

Токен қамтуы, тарату моделі және өзекті нарық деректерін қоса, Welf (WELF) туралы негізгі ақпаратпен танысыңыз.
Welf (WELF) туралы ақпарат

WELF is an innovative private banking ecosystem, bridging traditional finance with the digital world to redefine wealth management for today’s high-net-worth individuals. By integrating secure digital platforms with expert, independent advisory services, WELF offers a streamlined experience that caters to both traditional banking and cutting-edge investment opportunities, ensuring clients can manage their wealth seamlessly across both realms.

Ресми веб-сайт:
https://www.welf.com/
Whitepaper:
https://docsend.com/view/2guz5b9i8ikbvnux
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0x2a92525fDA8D3AB481f8E2a913B64B64bD1c9fdD

Welf (WELF) токеномикасы мен бағасын талдау

Welf (WELF) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.

Нарық капитализациясы:
$ 6.46M
$ 6.46M$ 6.46M
Жалпы қамтуы:
$ 50.00M
$ 50.00M$ 50.00M
Айналымдағы қамту:
$ 10.72M
$ 10.72M$ 10.72M
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
$ 30.11M
$ 30.11M$ 30.11M
Осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіш:
$ 5.1778
$ 5.1778$ 5.1778
Осы уақытқа дейінгі ең төменгі көрсеткіш:
$ 0.4277405196841301
$ 0.4277405196841301$ 0.4277405196841301
Қазіргі баға:
$ 0.6023
$ 0.6023$ 0.6023

Welf (WELF) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары

Welf (WELF) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.

Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:

Жалпы қамтуы:

Жасалған немесе жасалатын WELF токендерінің ең көп саны.

Айналымдағы қамту:

Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.

Максимал қамту:

Барлығы қанша WELF токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.

FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):

Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.

Инфляция деңгейі:

Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.

Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?

Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.

Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.

Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.

Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.

Енді сіз WELF токеномикасын түсінген болсаңыз, WELF токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!

Қалай WELF сатып алуға болады

Портфеліңізге Welf (WELF) қосқыңыз келе ме? MEXC биржасы WELF сатып алудың әртүрлі әдістерін, соның ішінде несие карталарын, банк аударымдарын және “peer-to-peer” сауданы қолдайды. Сіз енді бастаған болсаңыз да, кәсіпқой болсаңыз да, MEXC крипто сатып алуды оңай және қауіпсіз етеді.

Welf (WELF) бағасының тарихы

WELF бағасының тарихын талдау пайдаланушыларға өткен нарық қозғалыстарын, негізгі қолдау/қарсылық деңгейлерін және құбылмалық үлгілерін түсінуге көмектеседі. Сіз осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіштерді бақылап жатсаңыз немесе трендтерді анықтайсыз ба, тарихи деректер - бағаны болжау мен техникалық талдаудың маңызды бөлігі.

WELF бағасының болжамы

WELF қайда бет алып жатқанын білгіңіз келе ме? Біздің WELF бағасын болжау бетіміз болашаққа көзқарасты қамтамасыз ету үшін нарықтағы жағдайды, тарихи үрдістерді және техникалық көрсеткіштерді біріктіреді.

Неліктен MEXC-ді таңдау керек?

MEXC - әлемдегі миллиондаған пайдаланушылар сенім артқан әлемдегі ең үздік криптовалюта биржаларының бірі. Сіз енді бастаған болсаңыз да, кәсіпқой болсаңыз да, MEXC - криптомен айналысудың ең оңай жолы.

Бар болғаны 1 USDT-мен крипто сатып алыңыз: Криптоға апарар ең оңай жол!

Дисклеймер

Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.