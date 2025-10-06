БиржаDEX+
WEED Token ағымдағы бағасы: 0.01621 USD. Нақты уақыттағы WEED-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. WEED баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

WEED туралы толығырақ

WEED Баға туралы ақпарат

WEED деген не

WEED Токеномикасы

WEED Баға болжамы

WEED Тарих

WEED Сатып алу нұсқаулығы

WEED фиатқа айырбастау

WEED Спот

WEED Token Логотип

WEED Token бағасы(WEED)

1 WEED-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$0.01621
$0.01621$0.01621
+4.37%1D
USD
WEED Token (WEED) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 00:30:52 (UTC+8)

WEED Token (WEED) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0.01433
$ 0.01433$ 0.01433
24 сағаттық төмен
$ 0.02636
$ 0.02636$ 0.02636
24 сағаттық жоғары

$ 0.01433
$ 0.01433$ 0.01433

$ 0.02636
$ 0.02636$ 0.02636

--
----

--
----

-5.38%

+4.37%

-79.14%

-79.14%

WEED Token (WEED) нақты уақыттағы баға $ 0.01621. Соңғы 24 сағат ішінде WEED мен $ 0.01433 аралығында сауда жасалып, ал $ 0.02636 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. WEED үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — --, ал ең төменгісі — --.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, WEED соңғы бір сағатта -5.38% өзгерді, 24 сағат ішінде +4.37%, ал соңғы 7 күнде -79.14% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

WEED Token (WEED) Нарықтық ақпарат

--
----

$ 52.80K
$ 52.80K$ 52.80K

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

--
----

SOL

WEED Token нарықтық капитализациясы --, тәуліктік сауда көлемі $ 52.80K. WEED айналымдағы мөлшері --, жалпы мөлшері --. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): --.

WEED Token (WEED) Баға тарихы USD

WEED Token Бүгінгі, 30 күн, 60 күн және 90 күндегі баға өзгерістерін қадағалаңыз:

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ +0.0006787+4.37%
30 күн$ -0.13269-89.12%
60 күн$ -0.18379-91.90%
90 күн$ -0.18379-91.90%
Бүгінгі WEED Token бағасының өзгеруі

Бүгін WEED өзінің соңғы нарықтық белсенділігін көрсететін $ +0.0006787 (+4.37%) өзгерісін тіркеді.

WEED Token 30 күндік бағаның өзгеруі

Соңғы 30 күнде баға $ -0.13269 (-89.12%) мәніне өзгерді, бұл токеннің қысқа мерзімді өнімділігін көрсетеді.

WEED Token 60 күндік бағаның өзгеруі

Егер шолуды 60 күнге дейін кеңейтетін болсақ, онда WEED $ -0.18379 (-91.90%) болып өзгерді, бұл оның қызметіне кең перспектива береді.

WEED Token 90 күндік бағаның өзгеруі

Егер сіз 90 күндік трендке сүйеніп, онда баға $ -0.18379 (-91.90%) өзгерді, бұл токендердің ұзақ мерзімді траекториясы туралы түсінік береді.

WEED Token (WEED) барлық уақыттағы баға тарихы мен өзгерістерін ашқыңыз келе ме?

WEED Token Баға тарихы бетін қазір тексеріңіз

WEED Token (WEED) деген не

The native token of Facility Game.

WEED Token MEXC сайтында қол жетімді, бұл сізге токенді тікелей біздің платформада сатып алу, ұстау, тасымалдау және ставкаға қоюдың ыңғайлылығын қамтамасыз етеді. Сіз тәжірибелі инвестор болсаңыз да, криптовалюта әлеміне жаңадан келген болсаңыз да, MEXC пайдаланушыға ыңғайлы интерфейс пен WEED Token инвестицияларыңызды тиімді басқаруға арналған түрлі құралдарды ұсынады. Осы токен туралы толығырақ ақпарат алу үшін сізді цифрлық активті енгізу бетіне кіруге шақырамыз.

Сонымен қатар, сіз:
- Активтеріңізде қалай марпаттарды алуға болатынын көру үшін WEED стейкингтің қолжетімділігін тексеріңіз.
- Соңғы нарықтық трендтер мен сарапшылардың пікірлері туралы хабардар болу үшін WEED Token біздің блогтағы шолулар мен талдауларды оқыңыз.

Біздің жан-жақты ресурстарымыз сіздің WEED Token сатып алу тәжірибеңізді біркелкі және ақпараттандыруға арналған, бұл сізге сенімді инвестициялау үшін қажетті барлық құралдар мен білімнің болуын қамтамасыз етеді.

WEED Token Баға болжамы (USD)

WEED Token (WEED) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін WEED Token (WEED) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: WEED Token.

Қазір WEED Token баға болжамын тексеріңіз!

WEED Token (WEED) токеномикасы

WEED Token (WEED) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. WEED токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Қалай сатып алуға болады WEED Token (WEED)

WEED Token қалай сатып алуға болатынын іздеп жүрсіз бе? Процесс қарапайым және қиындықсыз! Сіз MEXC сайтында біздің қадамдық сатып алу нұсқаулығымызды орындау арқылы WEED Token оңай сатып ала аласыз. Біз сізге егжей-тегжейлі нұсқаулар мен бейне туториялдарды ұсынамыз, олар MEXC-те тіркелуді және қол жетімді әртүрлі ыңғайлы төлем опцияларын пайдалануды көрсетеді.

WEED - жергілікті валюталарға

1 WEED Token(WEED)-ден VND-ге
426.56615
1 WEED Token(WEED)-ден AUD-ге
A$0.0248013
1 WEED Token(WEED)-ден GBP-ге
0.0123196
1 WEED Token(WEED)-ден EUR-ге
0.0139406
1 WEED Token(WEED)-ден USD-ге
$0.01621
1 WEED Token(WEED)-ден MYR-ге
RM0.0679199
1 WEED Token(WEED)-ден TRY-ге
0.6814684
1 WEED Token(WEED)-ден JPY-ге
¥2.49634
1 WEED Token(WEED)-ден ARS-ге
ARS$23.8381018
1 WEED Token(WEED)-ден RUB-ге
1.3117132
1 WEED Token(WEED)-ден INR-ге
1.4381512
1 WEED Token(WEED)-ден IDR-ге
Rp270.1665586
1 WEED Token(WEED)-ден PHP-ге
0.9516891
1 WEED Token(WEED)-ден EGP-ге
￡E.0.7649499
1 WEED Token(WEED)-ден BRL-ге
R$0.0868856
1 WEED Token(WEED)-ден CAD-ге
C$0.022694
1 WEED Token(WEED)-ден BDT-ге
1.9782684
1 WEED Token(WEED)-ден NGN-ге
23.39103
1 WEED Token(WEED)-ден COP-ге
$62.3460915
1 WEED Token(WEED)-ден ZAR-ге
R.0.2802709
1 WEED Token(WEED)-ден UAH-ге
0.6814684
1 WEED Token(WEED)-ден TZS-ге
T.Sh.39.82797
1 WEED Token(WEED)-ден VES-ге
Bs3.58241
1 WEED Token(WEED)-ден CLP-ге
$15.22119
1 WEED Token(WEED)-ден PKR-ге
Rs4.5828912
1 WEED Token(WEED)-ден KZT-ге
8.5136541
1 WEED Token(WEED)-ден THB-ге
฿0.5265008
1 WEED Token(WEED)-ден TWD-ге
NT$0.500889
1 WEED Token(WEED)-ден AED-ге
د.إ0.0594907
1 WEED Token(WEED)-ден CHF-ге
Fr0.012968
1 WEED Token(WEED)-ден HKD-ге
HK$0.1259517
1 WEED Token(WEED)-ден AMD-ге
֏6.2011355
1 WEED Token(WEED)-ден MAD-ге
.د.م0.1509151
1 WEED Token(WEED)-ден MXN-ге
$0.2995608
1 WEED Token(WEED)-ден SAR-ге
ريال0.0607875
1 WEED Token(WEED)-ден ETB-ге
Br2.4739702
1 WEED Token(WEED)-ден KES-ге
KSh2.0933594
1 WEED Token(WEED)-ден JOD-ге
د.أ0.01149289
1 WEED Token(WEED)-ден PLN-ге
0.0598149
1 WEED Token(WEED)-ден RON-ге
лв0.0714861
1 WEED Token(WEED)-ден SEK-ге
kr0.1535087
1 WEED Token(WEED)-ден BGN-ге
лв0.0273949
1 WEED Token(WEED)-ден HUF-ге
Ft5.4486673
1 WEED Token(WEED)-ден CZK-ге
0.342031
1 WEED Token(WEED)-ден KWD-ге
د.ك0.00497647
1 WEED Token(WEED)-ден ILS-ге
0.0526825
1 WEED Token(WEED)-ден BOB-ге
Bs0.1123353
1 WEED Token(WEED)-ден AZN-ге
0.027557
1 WEED Token(WEED)-ден TJS-ге
SM0.1494562
1 WEED Token(WEED)-ден GEL-ге
0.0439291
1 WEED Token(WEED)-ден AOA-ге
Kz14.7765497
1 WEED Token(WEED)-ден BHD-ге
.د.ب0.00609496
1 WEED Token(WEED)-ден BMD-ге
$0.01621
1 WEED Token(WEED)-ден DKK-ге
kr0.1048787
1 WEED Token(WEED)-ден HNL-ге
L0.4261609
1 WEED Token(WEED)-ден MUR-ге
0.7446874
1 WEED Token(WEED)-ден NAD-ге
$0.280433
1 WEED Token(WEED)-ден NOK-ге
kr0.1640452
1 WEED Token(WEED)-ден NZD-ге
$0.0283675
1 WEED Token(WEED)-ден PAB-ге
B/.0.01621
1 WEED Token(WEED)-ден PGK-ге
K0.0682441
1 WEED Token(WEED)-ден QAR-ге
ر.ق0.0591665
1 WEED Token(WEED)-ден RSD-ге
дин.1.6480707
1 WEED Token(WEED)-ден UZS-ге
soʻm192.9761596
1 WEED Token(WEED)-ден ALL-ге
L1.36164
1 WEED Token(WEED)-ден ANG-ге
ƒ0.0290159
1 WEED Token(WEED)-ден AWG-ге
ƒ0.0290159
1 WEED Token(WEED)-ден BBD-ге
$0.03242
1 WEED Token(WEED)-ден BAM-ге
KM0.0273949
1 WEED Token(WEED)-ден BIF-ге
Fr47.80329
1 WEED Token(WEED)-ден BND-ге
$0.021073
1 WEED Token(WEED)-ден BSD-ге
$0.01621
1 WEED Token(WEED)-ден JMD-ге
$2.6013808
1 WEED Token(WEED)-ден KHR-ге
65.1003326
1 WEED Token(WEED)-ден KMF-ге
Fr6.90546
1 WEED Token(WEED)-ден LAK-ге
352.3912973
1 WEED Token(WEED)-ден LKR-ге
රු4.9344861
1 WEED Token(WEED)-ден MDL-ге
L0.2742732
1 WEED Token(WEED)-ден MGA-ге
Ar73.017945
1 WEED Token(WEED)-ден MOP-ге
P0.12968
1 WEED Token(WEED)-ден MVR-ге
0.248013
1 WEED Token(WEED)-ден MWK-ге
MK28.093551
1 WEED Token(WEED)-ден MZN-ге
MT1.035819
1 WEED Token(WEED)-ден NPR-ге
रु2.3005232
1 WEED Token(WEED)-ден PYG-ге
114.96132
1 WEED Token(WEED)-ден RWF-ге
Fr23.55313
1 WEED Token(WEED)-ден SBD-ге
$0.1334083
1 WEED Token(WEED)-ден SCR-ге
0.2209423
1 WEED Token(WEED)-ден SRD-ге
$0.628948
1 WEED Token(WEED)-ден SVC-ге
$0.1416754
1 WEED Token(WEED)-ден SZL-ге
L0.280433
1 WEED Token(WEED)-ден TMT-ге
m0.056735
1 WEED Token(WEED)-ден TND-ге
د.ت0.04790055
1 WEED Token(WEED)-ден TTD-ге
$0.1097417
1 WEED Token(WEED)-ден UGX-ге
Sh56.47564
1 WEED Token(WEED)-ден XAF-ге
Fr9.20728
1 WEED Token(WEED)-ден XCD-ге
$0.043767
1 WEED Token(WEED)-ден XOF-ге
Fr9.20728
1 WEED Token(WEED)-ден XPF-ге
Fr1.66963
1 WEED Token(WEED)-ден BWP-ге
P0.2175382
1 WEED Token(WEED)-ден BZD-ге
$0.0325821
1 WEED Token(WEED)-ден CVE-ге
$1.5517833
1 WEED Token(WEED)-ден DJF-ге
Fr2.88538
1 WEED Token(WEED)-ден DOP-ге
$1.0437619
1 WEED Token(WEED)-ден DZD-ге
د.ج2.1179986
1 WEED Token(WEED)-ден FJD-ге
$0.0367967
1 WEED Token(WEED)-ден GNF-ге
Fr140.94595
1 WEED Token(WEED)-ден GTQ-ге
Q0.1241686
1 WEED Token(WEED)-ден GYD-ге
$3.3904836
1 WEED Token(WEED)-ден ISK-ге
kr2.04246

WEED Token Ресурс

WEED Token тереңірек түсіну үшін жобалық құжат, ресми веб-сайт және басқа жарияланымдар сияқты қосымша ресурстармен танысыңыз:

Блок зерттеушісі

Адамдар сондай-ақ сұрайды: WEED Token туралы басқа сұрақтар

WEED Token (WEED) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі WEED бағасы — 0.01621 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
WEED-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
WEED-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0.01621. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
WEED Token үшін нарықтық капитализация қандай?
WEED үшін нарықтық капитализация: -- USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
WEED үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
WEED айналымдағы ұсынысы: -- USD.
WEED үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
WEED барлық уақыттағы ең жоғары бағаға -- USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) WEED бағасы қандай болды?
WEED -- USD ATL бағасына жетті.
WEED үшін сауда көлемі қандай?
WEED үшін 24 сағаттық сауда көлемі: $ 52.80K USD.
Биыл WEED өседі ме?
WEED биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін WEED баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 00:30:52 (UTC+8)

WEED Token (WEED) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Соңғы жаңалықтар

Неліктен көптеген адамдар әлі де қайтқан кезде ақша жоғалтады?

October 6, 2025

Bitcoin Layer 2 Желілерінің өсуі: 2025 жылы Bitcoin-ның болашағын қайта құру технологиясын түсіну

October 6, 2025

2025 жылы альткойндар: TOTAL3 жаңа максимумға жеткенде, бірақ сіздің портфеліңіз қозғалып жатқан жоқ

October 5, 2025
Көбірек көру

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

WEED-ден USD-ге калькуляторы

Сома

WEED
WEED
USD
USD

1 WEED = 0.0162 USD

WEED-мен саудалаңыз

WEED/USDT
$0.01621
$0.01621$0.01621
+4.11%

Бүгін MEXC-ке қосылыңыз

-- Спот мейкер комиссиясы, --Спот тейкер комиссиясы
-- Фьючерс мейкер комиссиясы, --фьючерстік тейкер комиссиясы

