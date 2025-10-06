БиржаDEX+
Blue Chip Blitz
WEB3D ағымдағы бағасы: 0.05885 USD. Нақты уақыттағы WEB3D-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. WEB3D баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

WEB3D туралы толығырақ

WEB3D Баға туралы ақпарат

WEB3D деген не

WEB3D Whitepaper

WEB3D Ресми веб-сайт

WEB3D Токеномикасы

WEB3D Баға болжамы

WEB3D Тарих

WEB3D Сатып алу нұсқаулығы

WEB3D фиатқа айырбастау

WEB3D Спот

WEB3D Логотип

WEB3D бағасы(WEB3D)

1 WEB3D-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$0.05885
$0.05885$0.05885
+10.06%1D
USD
WEB3D (WEB3D) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 00:30:36 (UTC+8)

WEB3D (WEB3D) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0.05
$ 0.05$ 0.05
24 сағаттық төмен
$ 0.08928
$ 0.08928$ 0.08928
24 сағаттық жоғары

$ 0.05
$ 0.05$ 0.05

$ 0.08928
$ 0.08928$ 0.08928

--
----

--
----

+17.30%

+10.06%

+68.14%

+68.14%

WEB3D (WEB3D) нақты уақыттағы баға $ 0.05885. Соңғы 24 сағат ішінде WEB3D мен $ 0.05 аралығында сауда жасалып, ал $ 0.08928 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. WEB3D үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — --, ал ең төменгісі — --.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, WEB3D соңғы бір сағатта +17.30% өзгерді, 24 сағат ішінде +10.06%, ал соңғы 7 күнде +68.14% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

WEB3D (WEB3D) Нарықтық ақпарат

$ 294.25K
$ 294.25K$ 294.25K

$ 61.57K
$ 61.57K$ 61.57K

$ 11.77M
$ 11.77M$ 11.77M

5.00M
5.00M 5.00M

200,000,000
200,000,000 200,000,000

200,000,000
200,000,000 200,000,000

BSC

WEB3D нарықтық капитализациясы $ 294.25K, тәуліктік сауда көлемі $ 61.57K. WEB3D айналымдағы мөлшері 5.00M, жалпы мөлшері 200000000. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 11.77M.

WEB3D (WEB3D) Баға тарихы USD

WEB3D Бүгінгі, 30 күн, 60 күн және 90 күндегі баға өзгерістерін қадағалаңыз:

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ +0.0053792+10.06%
30 күн$ +0.02385+68.14%
60 күн$ +0.02385+68.14%
90 күн$ +0.02385+68.14%
Бүгінгі WEB3D бағасының өзгеруі

Бүгін WEB3D өзінің соңғы нарықтық белсенділігін көрсететін $ +0.0053792 (+10.06%) өзгерісін тіркеді.

WEB3D 30 күндік бағаның өзгеруі

Соңғы 30 күнде баға $ +0.02385 (+68.14%) мәніне өзгерді, бұл токеннің қысқа мерзімді өнімділігін көрсетеді.

WEB3D 60 күндік бағаның өзгеруі

Егер шолуды 60 күнге дейін кеңейтетін болсақ, онда WEB3D $ +0.02385 (+68.14%) болып өзгерді, бұл оның қызметіне кең перспектива береді.

WEB3D 90 күндік бағаның өзгеруі

Егер сіз 90 күндік трендке сүйеніп, онда баға $ +0.02385 (+68.14%) өзгерді, бұл токендердің ұзақ мерзімді траекториясы туралы түсінік береді.

WEB3D (WEB3D) барлық уақыттағы баға тарихы мен өзгерістерін ашқыңыз келе ме?

WEB3D Баға тарихы бетін қазір тексеріңіз

WEB3D (WEB3D) деген не

Web3 Decision is a next-gen AI ( (Logic Based & CL1 Human Neuron)-powered platform for real-time smart contract audits, token vetting, and KYC/KYB analysis — all with zero-code simplicity. Backed by logic-based AI, it connects real human neurons to nodes, enabling trust, compliance, and security across EVM, TON, and emerging Layer-1 ecosystems.

WEB3D MEXC сайтында қол жетімді, бұл сізге токенді тікелей біздің платформада сатып алу, ұстау, тасымалдау және ставкаға қоюдың ыңғайлылығын қамтамасыз етеді. Сіз тәжірибелі инвестор болсаңыз да, криптовалюта әлеміне жаңадан келген болсаңыз да, MEXC пайдаланушыға ыңғайлы интерфейс пен WEB3D инвестицияларыңызды тиімді басқаруға арналған түрлі құралдарды ұсынады. Осы токен туралы толығырақ ақпарат алу үшін сізді цифрлық активті енгізу бетіне кіруге шақырамыз.

Сонымен қатар, сіз:
- Активтеріңізде қалай марпаттарды алуға болатынын көру үшін WEB3D стейкингтің қолжетімділігін тексеріңіз.
- Соңғы нарықтық трендтер мен сарапшылардың пікірлері туралы хабардар болу үшін WEB3D біздің блогтағы шолулар мен талдауларды оқыңыз.

Біздің жан-жақты ресурстарымыз сіздің WEB3D сатып алу тәжірибеңізді біркелкі және ақпараттандыруға арналған, бұл сізге сенімді инвестициялау үшін қажетті барлық құралдар мен білімнің болуын қамтамасыз етеді.

WEB3D Баға болжамы (USD)

WEB3D (WEB3D) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін WEB3D (WEB3D) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: WEB3D.

Қазір WEB3D баға болжамын тексеріңіз!

WEB3D (WEB3D) токеномикасы

WEB3D (WEB3D) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. WEB3D токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Қалай сатып алуға болады WEB3D (WEB3D)

WEB3D қалай сатып алуға болатынын іздеп жүрсіз бе? Процесс қарапайым және қиындықсыз! Сіз MEXC сайтында біздің қадамдық сатып алу нұсқаулығымызды орындау арқылы WEB3D оңай сатып ала аласыз. Біз сізге егжей-тегжейлі нұсқаулар мен бейне туториялдарды ұсынамыз, олар MEXC-те тіркелуді және қол жетімді әртүрлі ыңғайлы төлем опцияларын пайдалануды көрсетеді.

WEB3D Ресурс

WEB3D тереңірек түсіну үшін жобалық құжат, ресми веб-сайт және басқа жарияланымдар сияқты қосымша ресурстармен танысыңыз:

Whitepaper
Ресми WEB3D веб-сайт
Блок зерттеушісі

Адамдар сондай-ақ сұрайды: WEB3D туралы басқа сұрақтар

WEB3D (WEB3D) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі WEB3D бағасы — 0.05885 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
WEB3D-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
WEB3D-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0.05885. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
WEB3D үшін нарықтық капитализация қандай?
WEB3D үшін нарықтық капитализация: $ 294.25K USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
WEB3D үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
WEB3D айналымдағы ұсынысы: 5.00M USD.
WEB3D үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
WEB3D барлық уақыттағы ең жоғары бағаға -- USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) WEB3D бағасы қандай болды?
WEB3D -- USD ATL бағасына жетті.
WEB3D үшін сауда көлемі қандай?
WEB3D үшін 24 сағаттық сауда көлемі: $ 61.57K USD.
Биыл WEB3D өседі ме?
WEB3D биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін WEB3D баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 00:30:36 (UTC+8)

WEB3D (WEB3D) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Соңғы жаңалықтар

Неліктен көптеген адамдар әлі де қайтқан кезде ақша жоғалтады?

October 6, 2025

Bitcoin Layer 2 Желілерінің өсуі: 2025 жылы Bitcoin-ның болашағын қайта құру технологиясын түсіну

October 6, 2025

2025 жылы альткойндар: TOTAL3 жаңа максимумға жеткенде, бірақ сіздің портфеліңіз қозғалып жатқан жоқ

October 5, 2025
Көбірек көру

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

