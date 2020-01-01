WAGMI Games (WAGMIGAMES) токеномикасы

WAGMI Games (WAGMIGAMES) токеномикасы

Токен қамтуы, тарату моделі және өзекті нарық деректерін қоса, WAGMI Games (WAGMIGAMES) туралы негізгі ақпаратпен танысыңыз.
WAGMI Games (WAGMIGAMES) туралы ақпарат

WAGMI Games is building the first web3 Universe encompassing multiple games, comics, anime, collectibles, cosplay and more.

Ресми веб-сайт:
https://www.wagmigames.com
Whitepaper:
https://wagmi-games.gitbook.io/wagmi-games-whitepaper/
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0x3b604747ad1720c01ded0455728b62c0d2f100f0

WAGMI Games (WAGMIGAMES) токеномикасы мен бағасын талдау

WAGMI Games (WAGMIGAMES) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.

Нарық капитализациясы:
$ 11.35M
$ 11.35M
Жалпы қамтуы:
$ 2.20T
$ 2.20T
Айналымдағы қамту:
$ 2.20T
$ 2.20T
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
$ 11.35M
$ 11.35M
Осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіш:
$ 0.00005995
$ 0.00005995
Осы уақытқа дейінгі ең төменгі көрсеткіш:
$ 0.000002194837186306
$ 0.000002194837186306
Қазіргі баға:
$ 0.00000516
$ 0.00000516

WAGMI Games (WAGMIGAMES) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары

WAGMI Games (WAGMIGAMES) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.

Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:

Жалпы қамтуы:

Жасалған немесе жасалатын WAGMIGAMES токендерінің ең көп саны.

Айналымдағы қамту:

Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.

Максимал қамту:

Барлығы қанша WAGMIGAMES токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.

FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):

Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.

Инфляция деңгейі:

Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.

Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?

Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.

Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.

Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.

Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.

Енді сіз WAGMIGAMES токеномикасын түсінген болсаңыз, WAGMIGAMES токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!

Қалай WAGMIGAMES сатып алуға болады

Портфеліңізге WAGMI Games (WAGMIGAMES) қосқыңыз келе ме? MEXC биржасы WAGMIGAMES сатып алудың әртүрлі әдістерін, соның ішінде несие карталарын, банк аударымдарын және “peer-to-peer” сауданы қолдайды. Сіз енді бастаған болсаңыз да, кәсіпқой болсаңыз да, MEXC крипто сатып алуды оңай және қауіпсіз етеді.

WAGMI Games (WAGMIGAMES) бағасының тарихы

WAGMIGAMES бағасының тарихын талдау пайдаланушыларға өткен нарық қозғалыстарын, негізгі қолдау/қарсылық деңгейлерін және құбылмалық үлгілерін түсінуге көмектеседі. Сіз осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіштерді бақылап жатсаңыз немесе трендтерді анықтайсыз ба, тарихи деректер - бағаны болжау мен техникалық талдаудың маңызды бөлігі.

WAGMIGAMES бағасының болжамы

WAGMIGAMES қайда бет алып жатқанын білгіңіз келе ме? Біздің WAGMIGAMES бағасын болжау бетіміз болашаққа көзқарасты қамтамасыз ету үшін нарықтағы жағдайды, тарихи үрдістерді және техникалық көрсеткіштерді біріктіреді.

Неліктен MEXC-ді таңдау керек?

MEXC - әлемдегі миллиондаған пайдаланушылар сенім артқан әлемдегі ең үздік криптовалюта биржаларының бірі. Сіз енді бастаған болсаңыз да, кәсіпқой болсаңыз да, MEXC - криптомен айналысудың ең оңай жолы.

Спот және фьючерс нарықтарында 4000-нан астам сауда жұбы бар
CEX-тер арасында ең жылдам токен листингі
Саладағы №1 өтімділік
Тәулік бойы тұтынушыларға қызмет көрсететін ең төменгі комиссиялар
Пайдаланушы қаражаты үшін 100% + токендер резервінің ашықтығы
Кіру кедергілер өте төмен: бар болғаны 1 USDT-мен крипто сатып алыңыз
Бар болғаны 1 USDT-мен крипто сатып алыңыз: Криптоға апарар ең оңай жол!

Дисклеймер

Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.