БиржаDEX+
Крипто сатып алНарықтарСпотФьючерстер500XEarnОқиғалар
Тағы
Blue Chip Blitz
Vision ағымдағы бағасы: 0.1036 USD. Нақты уақыттағы VSN-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. VSN баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!Vision ағымдағы бағасы: 0.1036 USD. Нақты уақыттағы VSN-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. VSN баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

VSN туралы толығырақ

VSN Баға туралы ақпарат

VSN деген не

VSN Whitepaper

VSN Ресми веб-сайт

VSN Токеномикасы

VSN Баға болжамы

VSN Тарих

VSN Сатып алу нұсқаулығы

VSN фиатқа айырбастау

VSN Спот

VSN USDT-M фьючерстері

Алдын ала нарық

Ақша табу

Эйрдроп+

Жаңалықтар

Блог

Үйрену

Vision Логотип

Vision бағасы(VSN)

1 VSN-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$0.1036
$0.1036$0.1036
+0.09%1D
USD
Vision (VSN) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 00:29:48 (UTC+8)

Vision (VSN) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0.1031
$ 0.1031$ 0.1031
24 сағаттық төмен
$ 0.1082
$ 0.1082$ 0.1082
24 сағаттық жоғары

$ 0.1031
$ 0.1031$ 0.1031

$ 0.1082
$ 0.1082$ 0.1082

$ 0.22489627050756025
$ 0.22489627050756025$ 0.22489627050756025

$ 0.0986046936835356
$ 0.0986046936835356$ 0.0986046936835356

-2.82%

+0.09%

-10.46%

-10.46%

Vision (VSN) нақты уақыттағы баға $ 0.1036. Соңғы 24 сағат ішінде VSN мен $ 0.1031 аралығында сауда жасалып, ал $ 0.1082 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. VSN үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0.22489627050756025, ал ең төменгісі — $ 0.0986046936835356.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, VSN соңғы бір сағатта -2.82% өзгерді, 24 сағат ішінде +0.09%, ал соңғы 7 күнде -10.46% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Vision (VSN) Нарықтық ақпарат

No.211

$ 348.97M
$ 348.97M$ 348.97M

$ 461.77K
$ 461.77K$ 461.77K

$ 435.12M
$ 435.12M$ 435.12M

3.37B
3.37B 3.37B

4,200,000,000
4,200,000,000 4,200,000,000

4,206,020,945.076273
4,206,020,945.076273 4,206,020,945.076273

80.20%

ETH

Vision нарықтық капитализациясы $ 348.97M, тәуліктік сауда көлемі $ 461.77K. VSN айналымдағы мөлшері 3.37B, жалпы мөлшері 4206020945.076273. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 435.12M.

Vision (VSN) Баға тарихы USD

Vision Бүгінгі, 30 күн, 60 күн және 90 күндегі баға өзгерістерін қадағалаңыз:

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ +0.000093+0.09%
30 күн$ -0.0254-19.69%
60 күн$ -0.0537-34.14%
90 күн$ -0.0625-37.63%
Бүгінгі Vision бағасының өзгеруі

Бүгін VSN өзінің соңғы нарықтық белсенділігін көрсететін $ +0.000093 (+0.09%) өзгерісін тіркеді.

Vision 30 күндік бағаның өзгеруі

Соңғы 30 күнде баға $ -0.0254 (-19.69%) мәніне өзгерді, бұл токеннің қысқа мерзімді өнімділігін көрсетеді.

Vision 60 күндік бағаның өзгеруі

Егер шолуды 60 күнге дейін кеңейтетін болсақ, онда VSN $ -0.0537 (-34.14%) болып өзгерді, бұл оның қызметіне кең перспектива береді.

Vision 90 күндік бағаның өзгеруі

Егер сіз 90 күндік трендке сүйеніп, онда баға $ -0.0625 (-37.63%) өзгерді, бұл токендердің ұзақ мерзімді траекториясы туралы түсінік береді.

Vision (VSN) барлық уақыттағы баға тарихы мен өзгерістерін ашқыңыз келе ме?

Vision Баға тарихы бетін қазір тексеріңіз

Vision (VSN) деген не

Vision (VSN) is the native token of the Bitpanda Web3 ecosystem – a unifying force designed to make Web3 accessible, tangible, and rewarding for everyone. Beyond the scope of a typical exchange token, Vision powers a compliant, user-centric ecosystem built for the future of decentralised finance in Europe and beyond.

Vision MEXC сайтында қол жетімді, бұл сізге токенді тікелей біздің платформада сатып алу, ұстау, тасымалдау және ставкаға қоюдың ыңғайлылығын қамтамасыз етеді. Сіз тәжірибелі инвестор болсаңыз да, криптовалюта әлеміне жаңадан келген болсаңыз да, MEXC пайдаланушыға ыңғайлы интерфейс пен Vision инвестицияларыңызды тиімді басқаруға арналған түрлі құралдарды ұсынады. Осы токен туралы толығырақ ақпарат алу үшін сізді цифрлық активті енгізу бетіне кіруге шақырамыз.

Сонымен қатар, сіз:
- Активтеріңізде қалай марпаттарды алуға болатынын көру үшін VSN стейкингтің қолжетімділігін тексеріңіз.
- Соңғы нарықтық трендтер мен сарапшылардың пікірлері туралы хабардар болу үшін Vision біздің блогтағы шолулар мен талдауларды оқыңыз.

Біздің жан-жақты ресурстарымыз сіздің Vision сатып алу тәжірибеңізді біркелкі және ақпараттандыруға арналған, бұл сізге сенімді инвестициялау үшін қажетті барлық құралдар мен білімнің болуын қамтамасыз етеді.

Vision Баға болжамы (USD)

Vision (VSN) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Vision (VSN) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Vision.

Қазір Vision баға болжамын тексеріңіз!

Vision (VSN) токеномикасы

Vision (VSN) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. VSN токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Қалай сатып алуға болады Vision (VSN)

Vision қалай сатып алуға болатынын іздеп жүрсіз бе? Процесс қарапайым және қиындықсыз! Сіз MEXC сайтында біздің қадамдық сатып алу нұсқаулығымызды орындау арқылы Vision оңай сатып ала аласыз. Біз сізге егжей-тегжейлі нұсқаулар мен бейне туториялдарды ұсынамыз, олар MEXC-те тіркелуді және қол жетімді әртүрлі ыңғайлы төлем опцияларын пайдалануды көрсетеді.

VSN - жергілікті валюталарға

1 Vision(VSN)-ден VND-ге
2,726.234
1 Vision(VSN)-ден AUD-ге
A$0.158508
1 Vision(VSN)-ден GBP-ге
0.078736
1 Vision(VSN)-ден EUR-ге
0.089096
1 Vision(VSN)-ден USD-ге
$0.1036
1 Vision(VSN)-ден MYR-ге
RM0.434084
1 Vision(VSN)-ден TRY-ге
4.355344
1 Vision(VSN)-ден JPY-ге
¥15.9544
1 Vision(VSN)-ден ARS-ге
ARS$152.352088
1 Vision(VSN)-ден RUB-ге
8.383312
1 Vision(VSN)-ден INR-ге
9.191392
1 Vision(VSN)-ден IDR-ге
Rp1,726.665976
1 Vision(VSN)-ден PHP-ге
6.082356
1 Vision(VSN)-ден EGP-ге
￡E.4.888884
1 Vision(VSN)-ден BRL-ге
R$0.555296
1 Vision(VSN)-ден CAD-ге
C$0.14504
1 Vision(VSN)-ден BDT-ге
12.643344
1 Vision(VSN)-ден NGN-ге
149.4948
1 Vision(VSN)-ден COP-ге
$398.46114
1 Vision(VSN)-ден ZAR-ге
R.1.791244
1 Vision(VSN)-ден UAH-ге
4.355344
1 Vision(VSN)-ден TZS-ге
T.Sh.254.5452
1 Vision(VSN)-ден VES-ге
Bs22.8956
1 Vision(VSN)-ден CLP-ге
$97.2804
1 Vision(VSN)-ден PKR-ге
Rs29.289792
1 Vision(VSN)-ден KZT-ге
54.411756
1 Vision(VSN)-ден THB-ге
฿3.364928
1 Vision(VSN)-ден TWD-ге
NT$3.20124
1 Vision(VSN)-ден AED-ге
د.إ0.380212
1 Vision(VSN)-ден CHF-ге
Fr0.08288
1 Vision(VSN)-ден HKD-ге
HK$0.804972
1 Vision(VSN)-ден AMD-ге
֏39.63218
1 Vision(VSN)-ден MAD-ге
.د.م0.964516
1 Vision(VSN)-ден MXN-ге
$1.914528
1 Vision(VSN)-ден SAR-ге
ريال0.3885
1 Vision(VSN)-ден ETB-ге
Br15.811432
1 Vision(VSN)-ден KES-ге
KSh13.378904
1 Vision(VSN)-ден JOD-ге
د.أ0.0734524
1 Vision(VSN)-ден PLN-ге
0.382284
1 Vision(VSN)-ден RON-ге
лв0.456876
1 Vision(VSN)-ден SEK-ге
kr0.981092
1 Vision(VSN)-ден BGN-ге
лв0.175084
1 Vision(VSN)-ден HUF-ге
Ft34.823068
1 Vision(VSN)-ден CZK-ге
2.18596
1 Vision(VSN)-ден KWD-ге
د.ك0.0318052
1 Vision(VSN)-ден ILS-ге
0.3367
1 Vision(VSN)-ден BOB-ге
Bs0.717948
1 Vision(VSN)-ден AZN-ге
0.17612
1 Vision(VSN)-ден TJS-ге
SM0.955192
1 Vision(VSN)-ден GEL-ге
0.280756
1 Vision(VSN)-ден AOA-ге
Kz94.438652
1 Vision(VSN)-ден BHD-ге
.د.ب0.0389536
1 Vision(VSN)-ден BMD-ге
$0.1036
1 Vision(VSN)-ден DKK-ге
kr0.670292
1 Vision(VSN)-ден HNL-ге
L2.723644
1 Vision(VSN)-ден MUR-ге
4.759384
1 Vision(VSN)-ден NAD-ге
$1.79228
1 Vision(VSN)-ден NOK-ге
kr1.048432
1 Vision(VSN)-ден NZD-ге
$0.1813
1 Vision(VSN)-ден PAB-ге
B/.0.1036
1 Vision(VSN)-ден PGK-ге
K0.436156
1 Vision(VSN)-ден QAR-ге
ر.ق0.37814
1 Vision(VSN)-ден RSD-ге
дин.10.533012
1 Vision(VSN)-ден UZS-ге
soʻm1,233.333136
1 Vision(VSN)-ден ALL-ге
L8.7024
1 Vision(VSN)-ден ANG-ге
ƒ0.185444
1 Vision(VSN)-ден AWG-ге
ƒ0.185444
1 Vision(VSN)-ден BBD-ге
$0.2072
1 Vision(VSN)-ден BAM-ге
KM0.175084
1 Vision(VSN)-ден BIF-ге
Fr305.5164
1 Vision(VSN)-ден BND-ге
$0.13468
1 Vision(VSN)-ден BSD-ге
$0.1036
1 Vision(VSN)-ден JMD-ге
$16.625728
1 Vision(VSN)-ден KHR-ге
416.063816
1 Vision(VSN)-ден KMF-ге
Fr44.1336
1 Vision(VSN)-ден LAK-ге
2,252.173868
1 Vision(VSN)-ден LKR-ге
රු31.536876
1 Vision(VSN)-ден MDL-ге
L1.752912
1 Vision(VSN)-ден MGA-ге
Ar466.6662
1 Vision(VSN)-ден MOP-ге
P0.8288
1 Vision(VSN)-ден MVR-ге
1.58508
1 Vision(VSN)-ден MWK-ге
MK179.54916
1 Vision(VSN)-ден MZN-ге
MT6.62004
1 Vision(VSN)-ден NPR-ге
रु14.702912
1 Vision(VSN)-ден PYG-ге
734.7312
1 Vision(VSN)-ден RWF-ге
Fr150.5308
1 Vision(VSN)-ден SBD-ге
$0.852628
1 Vision(VSN)-ден SCR-ге
1.412068
1 Vision(VSN)-ден SRD-ге
$4.01968
1 Vision(VSN)-ден SVC-ге
$0.905464
1 Vision(VSN)-ден SZL-ге
L1.79228
1 Vision(VSN)-ден TMT-ге
m0.3626
1 Vision(VSN)-ден TND-ге
د.ت0.306138
1 Vision(VSN)-ден TTD-ге
$0.701372
1 Vision(VSN)-ден UGX-ге
Sh360.9424
1 Vision(VSN)-ден XAF-ге
Fr58.8448
1 Vision(VSN)-ден XCD-ге
$0.27972
1 Vision(VSN)-ден XOF-ге
Fr58.8448
1 Vision(VSN)-ден XPF-ге
Fr10.6708
1 Vision(VSN)-ден BWP-ге
P1.390312
1 Vision(VSN)-ден BZD-ге
$0.208236
1 Vision(VSN)-ден CVE-ге
$9.917628
1 Vision(VSN)-ден DJF-ге
Fr18.4408
1 Vision(VSN)-ден DOP-ге
$6.670804
1 Vision(VSN)-ден DZD-ге
د.ج13.536376
1 Vision(VSN)-ден FJD-ге
$0.235172
1 Vision(VSN)-ден GNF-ге
Fr900.802
1 Vision(VSN)-ден GTQ-ге
Q0.793576
1 Vision(VSN)-ден GYD-ге
$21.668976
1 Vision(VSN)-ден ISK-ге
kr13.0536

Vision Ресурс

Vision тереңірек түсіну үшін жобалық құжат, ресми веб-сайт және басқа жарияланымдар сияқты қосымша ресурстармен танысыңыз:

Whitepaper
Ресми Vision веб-сайт
Блок зерттеушісі

Адамдар сондай-ақ сұрайды: Vision туралы басқа сұрақтар

Vision (VSN) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі VSN бағасы — 0.1036 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
VSN-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
VSN-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0.1036. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Vision үшін нарықтық капитализация қандай?
VSN үшін нарықтық капитализация: $ 348.97M USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
VSN үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
VSN айналымдағы ұсынысы: 3.37B USD.
VSN үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
VSN барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0.22489627050756025 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) VSN бағасы қандай болды?
VSN 0.0986046936835356 USD ATL бағасына жетті.
VSN үшін сауда көлемі қандай?
VSN үшін 24 сағаттық сауда көлемі: $ 461.77K USD.
Биыл VSN өседі ме?
VSN биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін VSN баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 00:29:48 (UTC+8)

Vision (VSN) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Соңғы жаңалықтар

Неліктен көптеген адамдар әлі де қайтқан кезде ақша жоғалтады?

October 6, 2025

Bitcoin Layer 2 Желілерінің өсуі: 2025 жылы Bitcoin-ның болашағын қайта құру технологиясын түсіну

October 6, 2025

2025 жылы альткойндар: TOTAL3 жаңа максимумға жеткенде, бірақ сіздің портфеліңіз қозғалып жатқан жоқ

October 5, 2025
Көбірек көру

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

VSN-ден USD-ге калькуляторы

Сома

VSN
VSN
USD
USD

1 VSN = 0.1036 USD

VSN-мен саудалаңыз

VSN/USDT
$0.1036
$0.1036$0.1036
-0.19%

Бүгін MEXC-ке қосылыңыз

-- Спот мейкер комиссиясы, --Спот тейкер комиссиясы
-- Фьючерс мейкер комиссиясы, --фьючерстік тейкер комиссиясы

ЫСТЫҚ

Қазіргі уақытта нарықта елеулі назар аударылып жатқан трендтегі криптовалюталар

Bitcoin Логотип

Bitcoin

BTC

$106,376.77
$106,376.77$106,376.77

+0.59%

Ethereum Логотип

Ethereum

ETH

$3,613.45
$3,613.45$3,613.45

+0.68%

Solana Логотип

Solana

SOL

$168.42
$168.42$168.42

+1.00%

Aster Логотип

Aster

ASTER

$0.9587
$0.9587$0.9587

+1.80%

USDCoin Логотип

USDCoin

USDC

$1.0001
$1.0001$1.0001

+0.02%

TOP Volume

Ең жоғары сауда көлемі бар криптовалюталар

Bitcoin Логотип

Bitcoin

BTC

$106,376.77
$106,376.77$106,376.77

+0.59%

Ethereum Логотип

Ethereum

ETH

$3,613.45
$3,613.45$3,613.45

+0.68%

Solana Логотип

Solana

SOL

$168.42
$168.42$168.42

+1.00%

XRP Логотип

XRP

XRP

$2.3609
$2.3609$2.3609

+1.45%

Binance Coin Логотип

Binance Coin

BNB

$994.72
$994.72$994.72

+1.48%

Жаңадан қосылған

Саудалауға қолжетімді жақында листингі жасалған криптовалюталардың тізімі

Momentum Логотип

Momentum

MMT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Play AI Логотип

Play AI

PLAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism Логотип

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Логотип

Kite AI

KITE

$0.0805
$0.0805$0.0805

+61.00%

TeaFi Логотип

TeaFi

TEAFI

$0.4001
$0.4001$0.4001

+33.36%

Үздік табыс иелері

Бүгінгі ең көп өскен криптовалюталар

PlayMindProtocol Логотип

PlayMindProtocol

PMIND

$0.05400
$0.05400$0.05400

+440.00%

Notevia Логотип

Notevia

NVA

$0.0000013000
$0.0000013000$0.0000013000

+226.46%

Ant Token Логотип

Ant Token

ANTY

$0.0000300
$0.0000300$0.0000300

+129.00%

Kite AI Логотип

Kite AI

KITE

$0.0805
$0.0805$0.0805

+61.00%

OMNILABS Логотип

OMNILABS

OMNILABS

$0.0000000000001500
$0.0000000000001500$0.0000000000001500

+50.00%