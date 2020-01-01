VSG (VSG) токеномикасы

Токен қамтуы, тарату моделі және өзекті нарық деректерін қоса, VSG (VSG) туралы негізгі ақпаратпен танысыңыз.
VSG (VSG) туралы ақпарат

Vector Smart Chain (VSC) is a cutting-edge Layer 1 blockchain designed to revolutionize the future of decentralized finance (DeFi), enterprise solutions, and real-world asset (RWA) integration. Built to deliver unmatched scalability, security, and cost-efficiency, VSC aims to compete directly with Ethereum and other leading blockchain ecosystems by offering a high-performance infrastructure tailored for both crypto-native and traditional industries.

Ресми веб-сайт:
https://vsgofficial.com/
Whitepaper:
https://vsg-2.gitbook.io/usdvsg-whitepaper/
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0xc02aaa39b223fe8d0a0e5c4f27ead9083c756cc2

VSG (VSG) токеномикасы мен бағасын талдау

VSG (VSG) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.

Нарық капитализациясы:
$ 2.38M
Жалпы қамтуы:
$ 10.00B
Айналымдағы қамту:
$ 10.00B
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
$ 2.38M
Осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіш:
$ 0.00764
Осы уақытқа дейінгі ең төменгі көрсеткіш:
$ 0.000002885292866073
Қазіргі баға:
$ 0.0002375
VSG (VSG) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары

VSG (VSG) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.

Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:

Жалпы қамтуы:

Жасалған немесе жасалатын VSG токендерінің ең көп саны.

Айналымдағы қамту:

Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.

Максимал қамту:

Барлығы қанша VSG токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.

FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):

Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.

Инфляция деңгейі:

Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.

Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?

Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.

Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.

Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.

Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.

Енді сіз VSG токеномикасын түсінген болсаңыз, VSG токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!

Қалай VSG сатып алуға болады

Портфеліңізге VSG (VSG) қосқыңыз келе ме? MEXC биржасы VSG сатып алудың әртүрлі әдістерін, соның ішінде несие карталарын, банк аударымдарын және “peer-to-peer” сауданы қолдайды. Сіз енді бастаған болсаңыз да, кәсіпқой болсаңыз да, MEXC крипто сатып алуды оңай және қауіпсіз етеді.

VSG (VSG) бағасының тарихы

VSG бағасының тарихын талдау пайдаланушыларға өткен нарық қозғалыстарын, негізгі қолдау/қарсылық деңгейлерін және құбылмалық үлгілерін түсінуге көмектеседі. Сіз осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіштерді бақылап жатсаңыз немесе трендтерді анықтайсыз ба, тарихи деректер - бағаны болжау мен техникалық талдаудың маңызды бөлігі.

VSG бағасының болжамы

VSG қайда бет алып жатқанын білгіңіз келе ме? Біздің VSG бағасын болжау бетіміз болашаққа көзқарасты қамтамасыз ету үшін нарықтағы жағдайды, тарихи үрдістерді және техникалық көрсеткіштерді біріктіреді.

Дисклеймер

Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.