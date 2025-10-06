БиржаDEX+
Unstable Tether ағымдағы бағасы: 0.0001317 USD. Нақты уақыттағы USDUT-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. USDUT баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

USDUT туралы толығырақ

USDUT Баға туралы ақпарат

USDUT деген не

USDUT Токеномикасы

USDUT Баға болжамы

USDUT Тарих

USDUT Сатып алу нұсқаулығы

USDUT фиатқа айырбастау

USDUT Спот

Unstable Tether Логотип

Unstable Tether бағасы(USDUT)

1 USDUT-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

+0.07%1D
USD
Unstable Tether (USDUT) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 00:27:48 (UTC+8)

Unstable Tether (USDUT) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
24 сағаттық төмен
24 сағаттық жоғары

-0.08%

+0.07%

-42.84%

-42.84%

Unstable Tether (USDUT) нақты уақыттағы баға $ 0.0001317. Соңғы 24 сағат ішінде USDUT мен $ 0.0001306 аралығында сауда жасалып, ал $ 0.0001471 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. USDUT үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — --, ал ең төменгісі — --.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, USDUT соңғы бір сағатта -0.08% өзгерді, 24 сағат ішінде +0.07%, ал соңғы 7 күнде -42.84% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Unstable Tether (USDUT) Нарықтық ақпарат

SOL

Unstable Tether нарықтық капитализациясы --, тәуліктік сауда көлемі $ 55.04K. USDUT айналымдағы мөлшері --, жалпы мөлшері --. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): --.

Unstable Tether (USDUT) Баға тарихы USD

Unstable Tether Бүгінгі, 30 күн, 60 күн және 90 күндегі баға өзгерістерін қадағалаңыз:

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ +0.000000092+0.07%
30 күн$ -0.0004083-75.62%
60 күн$ -0.0018463-93.35%
90 күн$ -0.0018683-93.42%
Бүгінгі Unstable Tether бағасының өзгеруі

Бүгін USDUT өзінің соңғы нарықтық белсенділігін көрсететін $ +0.000000092 (+0.07%) өзгерісін тіркеді.

Unstable Tether 30 күндік бағаның өзгеруі

Соңғы 30 күнде баға $ -0.0004083 (-75.62%) мәніне өзгерді, бұл токеннің қысқа мерзімді өнімділігін көрсетеді.

Unstable Tether 60 күндік бағаның өзгеруі

Егер шолуды 60 күнге дейін кеңейтетін болсақ, онда USDUT $ -0.0018463 (-93.35%) болып өзгерді, бұл оның қызметіне кең перспектива береді.

Unstable Tether 90 күндік бағаның өзгеруі

Егер сіз 90 күндік трендке сүйеніп, онда баға $ -0.0018683 (-93.42%) өзгерді, бұл токендердің ұзақ мерзімді траекториясы туралы түсінік береді.

Unstable Tether (USDUT) барлық уақыттағы баға тарихы мен өзгерістерін ашқыңыз келе ме?

Unstable Tether Баға тарихы бетін қазір тексеріңіз

Unstable Tether (USDUT) деген не

USDUT is a meme coin themed around the “unstable dollar peg,” with a narrative centered on deliberate instability to drive speculative interest.

Unstable Tether MEXC сайтында қол жетімді, бұл сізге токенді тікелей біздің платформада сатып алу, ұстау, тасымалдау және ставкаға қоюдың ыңғайлылығын қамтамасыз етеді. Сіз тәжірибелі инвестор болсаңыз да, криптовалюта әлеміне жаңадан келген болсаңыз да, MEXC пайдаланушыға ыңғайлы интерфейс пен Unstable Tether инвестицияларыңызды тиімді басқаруға арналған түрлі құралдарды ұсынады. Осы токен туралы толығырақ ақпарат алу үшін сізді цифрлық активті енгізу бетіне кіруге шақырамыз.

Сонымен қатар, сіз:
- Активтеріңізде қалай марпаттарды алуға болатынын көру үшін USDUT стейкингтің қолжетімділігін тексеріңіз.
- Соңғы нарықтық трендтер мен сарапшылардың пікірлері туралы хабардар болу үшін Unstable Tether біздің блогтағы шолулар мен талдауларды оқыңыз.

Біздің жан-жақты ресурстарымыз сіздің Unstable Tether сатып алу тәжірибеңізді біркелкі және ақпараттандыруға арналған, бұл сізге сенімді инвестициялау үшін қажетті барлық құралдар мен білімнің болуын қамтамасыз етеді.

Unstable Tether Баға болжамы (USD)

Unstable Tether (USDUT) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Unstable Tether (USDUT) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Unstable Tether.

Қазір Unstable Tether баға болжамын тексеріңіз!

Unstable Tether (USDUT) токеномикасы

Unstable Tether (USDUT) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. USDUT токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Қалай сатып алуға болады Unstable Tether (USDUT)

Unstable Tether қалай сатып алуға болатынын іздеп жүрсіз бе? Процесс қарапайым және қиындықсыз! Сіз MEXC сайтында біздің қадамдық сатып алу нұсқаулығымызды орындау арқылы Unstable Tether оңай сатып ала аласыз. Біз сізге егжей-тегжейлі нұсқаулар мен бейне туториялдарды ұсынамыз, олар MEXC-те тіркелуді және қол жетімді әртүрлі ыңғайлы төлем опцияларын пайдалануды көрсетеді.

Адамдар сондай-ақ сұрайды: Unstable Tether туралы басқа сұрақтар

Unstable Tether (USDUT) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі USDUT бағасы — 0.0001317 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
USDUT-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
USDUT-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0.0001317. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Unstable Tether үшін нарықтық капитализация қандай?
USDUT үшін нарықтық капитализация: -- USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
USDUT үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
USDUT айналымдағы ұсынысы: -- USD.
USDUT үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
USDUT барлық уақыттағы ең жоғары бағаға -- USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) USDUT бағасы қандай болды?
USDUT -- USD ATL бағасына жетті.
USDUT үшін сауда көлемі қандай?
USDUT үшін 24 сағаттық сауда көлемі: $ 55.04K USD.
Биыл USDUT өседі ме?
USDUT биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін USDUT баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 00:27:48 (UTC+8)

Unstable Tether (USDUT) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

