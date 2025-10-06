БиржаDEX+
Falcon Finance ағымдағы бағасы: 0.9939 USD. Нақты уақыттағы USDF-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. USDF баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

Falcon Finance Логотип

Falcon Finance бағасы(USDF)

$0.9939
-0.24%1D
USD
Falcon Finance (USDF) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 00:27:20 (UTC+8)

Falcon Finance (USDF) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
24 сағаттық төмен
24 сағаттық жоғары

Falcon Finance (USDF) нақты уақыттағы баға $ 0.9939. Соңғы 24 сағат ішінде USDF мен $ 0.9939 аралығында сауда жасалып, ал $ 0.9976 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. USDF үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 1.0243014891348232, ал ең төменгісі — $ 0.909369011278203.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, USDF соңғы бір сағатта -0.14% өзгерді, 24 сағат ішінде -0.24%, ал соңғы 7 күнде -0.26% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Falcon Finance (USDF) Нарықтық ақпарат

No.202

$ 2.00B
$ 2.00B$ 2.00B

$ 30.01K
$ 30.01K$ 30.01K

$ 2.00B
$ 2.00B$ 2.00B

2.02B
2.02B 2.02B

2,016,795,388.8849447
2,016,795,388.8849447 2,016,795,388.8849447

ETH

Falcon Finance нарықтық капитализациясы $ 2.00B, тәуліктік сауда көлемі $ 30.01K. USDF айналымдағы мөлшері 2.02B, жалпы мөлшері 2016795388.8849447. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 2.00B.

Falcon Finance (USDF) Баға тарихы USD

Falcon Finance Бүгінгі, 30 күн, 60 күн және 90 күндегі баға өзгерістерін қадағалаңыз:

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ -0.002391-0.24%
30 күн$ -0.0045-0.46%
60 күн$ +0.0019+0.19%
90 күн$ +0.0123+1.25%
Бүгінгі Falcon Finance бағасының өзгеруі

Бүгін USDF өзінің соңғы нарықтық белсенділігін көрсететін $ -0.002391 (-0.24%) өзгерісін тіркеді.

Falcon Finance 30 күндік бағаның өзгеруі

Соңғы 30 күнде баға $ -0.0045 (-0.46%) мәніне өзгерді, бұл токеннің қысқа мерзімді өнімділігін көрсетеді.

Falcon Finance 60 күндік бағаның өзгеруі

Егер шолуды 60 күнге дейін кеңейтетін болсақ, онда USDF $ +0.0019 (+0.19%) болып өзгерді, бұл оның қызметіне кең перспектива береді.

Falcon Finance 90 күндік бағаның өзгеруі

Егер сіз 90 күндік трендке сүйеніп, онда баға $ +0.0123 (+1.25%) өзгерді, бұл токендердің ұзақ мерзімді траекториясы туралы түсінік береді.

Falcon Finance (USDF) барлық уақыттағы баға тарихы мен өзгерістерін ашқыңыз келе ме?

Falcon Finance Баға тарихы бетін қазір тексеріңіз

Falcon Finance (USDF) деген не

Falcon Finance is a next-generation synthetic dollar protocol designed to provide sustainable and competitive yield generation in all market conditions. Built on institutional-grade risk frameworks with a foundation of transparency, Falcon Finance sets a new benchmark for synthetic assets in decentralized finance.

Falcon Finance MEXC сайтында қол жетімді, бұл сізге токенді тікелей біздің платформада сатып алу, ұстау, тасымалдау және ставкаға қоюдың ыңғайлылығын қамтамасыз етеді. Сіз тәжірибелі инвестор болсаңыз да, криптовалюта әлеміне жаңадан келген болсаңыз да, MEXC пайдаланушыға ыңғайлы интерфейс пен Falcon Finance инвестицияларыңызды тиімді басқаруға арналған түрлі құралдарды ұсынады. Осы токен туралы толығырақ ақпарат алу үшін сізді цифрлық активті енгізу бетіне кіруге шақырамыз.

Сонымен қатар, сіз:
- Активтеріңізде қалай марпаттарды алуға болатынын көру үшін USDF стейкингтің қолжетімділігін тексеріңіз.
- Соңғы нарықтық трендтер мен сарапшылардың пікірлері туралы хабардар болу үшін Falcon Finance біздің блогтағы шолулар мен талдауларды оқыңыз.

Біздің жан-жақты ресурстарымыз сіздің Falcon Finance сатып алу тәжірибеңізді біркелкі және ақпараттандыруға арналған, бұл сізге сенімді инвестициялау үшін қажетті барлық құралдар мен білімнің болуын қамтамасыз етеді.

Falcon Finance Баға болжамы (USD)

Falcon Finance (USDF) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Falcon Finance (USDF) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Falcon Finance.

Қазір Falcon Finance баға болжамын тексеріңіз!

Falcon Finance (USDF) токеномикасы

Falcon Finance (USDF) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. USDF токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Қалай сатып алуға болады Falcon Finance (USDF)

Falcon Finance қалай сатып алуға болатынын іздеп жүрсіз бе? Процесс қарапайым және қиындықсыз! Сіз MEXC сайтында біздің қадамдық сатып алу нұсқаулығымызды орындау арқылы Falcon Finance оңай сатып ала аласыз. Біз сізге егжей-тегжейлі нұсқаулар мен бейне туториялдарды ұсынамыз, олар MEXC-те тіркелуді және қол жетімді әртүрлі ыңғайлы төлем опцияларын пайдалануды көрсетеді.

USDF - жергілікті валюталарға

Falcon Finance Ресурс

Falcon Finance тереңірек түсіну үшін жобалық құжат, ресми веб-сайт және басқа жарияланымдар сияқты қосымша ресурстармен танысыңыз:

Whitepaper
Ресми Falcon Finance веб-сайт
Блок зерттеушісі

Адамдар сондай-ақ сұрайды: Falcon Finance туралы басқа сұрақтар

Falcon Finance (USDF) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі USDF бағасы — 0.9939 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
USDF-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
USDF-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0.9939. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Falcon Finance үшін нарықтық капитализация қандай?
USDF үшін нарықтық капитализация: $ 2.00B USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
USDF үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
USDF айналымдағы ұсынысы: 2.02B USD.
USDF үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
USDF барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 1.0243014891348232 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) USDF бағасы қандай болды?
USDF 0.909369011278203 USD ATL бағасына жетті.
USDF үшін сауда көлемі қандай?
USDF үшін 24 сағаттық сауда көлемі: $ 30.01K USD.
Биыл USDF өседі ме?
USDF биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін USDF баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 00:27:20 (UTC+8)

Falcon Finance (USDF) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Неліктен көптеген адамдар әлі де қайтқан кезде ақша жоғалтады?

October 6, 2025

Bitcoin Layer 2 Желілерінің өсуі: 2025 жылы Bitcoin-ның болашағын қайта құру технологиясын түсіну

October 6, 2025

2025 жылы альткойндар: TOTAL3 жаңа максимумға жеткенде, бірақ сіздің портфеліңіз қозғалып жатқан жоқ

October 5, 2025
Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

