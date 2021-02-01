Umbrella Network (UMB) токеномикасы

Токен қамтуы, тарату моделі және өзекті нарық деректерін қоса, Umbrella Network (UMB) туралы негізгі ақпаратпен танысыңыз.
Umbrella Network (UMB) туралы ақпарат

Umbrella Network is a community autonomous, scalable, and cost-effective oracle for DeFi and blockchain communities.

Ресми веб-сайт:
https://www.umb.network/
Whitepaper:
https://www.umb.network/wp-content/uploads/2021/02/umb_litepaper_design_v3.1.pdf
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0x6fc13eace26590b80cccab1ba5d51890577d83b2

Umbrella Network (UMB) токеномикасы мен бағасын талдау

Umbrella Network (UMB) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.

Нарық капитализациясы:
$ 79.25K
$ 79.25K$ 79.25K
Жалпы қамтуы:
$ 332.40M
$ 332.40M$ 332.40M
Айналымдағы қамту:
$ 292.96M
$ 292.96M$ 292.96M
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
$ 89.91K
$ 89.91K$ 89.91K
Осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіш:
$ 3
$ 3$ 3
Осы уақытқа дейінгі ең төменгі көрсеткіш:
$ 0.000281650492614566
$ 0.000281650492614566$ 0.000281650492614566
Қазіргі баға:
$ 0.0002705
$ 0.0002705$ 0.0002705

Umbrella Network (UMB) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары

Umbrella Network (UMB) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.

Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:

Жалпы қамтуы:

Жасалған немесе жасалатын UMB токендерінің ең көп саны.

Айналымдағы қамту:

Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.

Максимал қамту:

Барлығы қанша UMB токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.

FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):

Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.

Инфляция деңгейі:

Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.

Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?

Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.

Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.

Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.

Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.

Енді сіз UMB токеномикасын түсінген болсаңыз, UMB токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!

Қалай UMB сатып алуға болады

Портфеліңізге Umbrella Network (UMB) қосқыңыз келе ме? MEXC биржасы UMB сатып алудың әртүрлі әдістерін, соның ішінде несие карталарын, банк аударымдарын және “peer-to-peer” сауданы қолдайды. Сіз енді бастаған болсаңыз да, кәсіпқой болсаңыз да, MEXC крипто сатып алуды оңай және қауіпсіз етеді.

Umbrella Network (UMB) бағасының тарихы

UMB бағасының тарихын талдау пайдаланушыларға өткен нарық қозғалыстарын, негізгі қолдау/қарсылық деңгейлерін және құбылмалық үлгілерін түсінуге көмектеседі. Сіз осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіштерді бақылап жатсаңыз немесе трендтерді анықтайсыз ба, тарихи деректер - бағаны болжау мен техникалық талдаудың маңызды бөлігі.

UMB бағасының болжамы

UMB қайда бет алып жатқанын білгіңіз келе ме? Біздің UMB бағасын болжау бетіміз болашаққа көзқарасты қамтамасыз ету үшін нарықтағы жағдайды, тарихи үрдістерді және техникалық көрсеткіштерді біріктіреді.

Дисклеймер

Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.