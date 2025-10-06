БиржаDEX+
Ulalo HealthPassport ағымдағы бағасы: 0.001649 USD. Нақты уақыттағы ULA-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. ULA баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

Ulalo HealthPassport Логотип

Ulalo HealthPassport бағасы(ULA)

1 ULA-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$0.00165
$0.00165$0.00165
+0.73%1D
USD
Ulalo HealthPassport (ULA) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 00:26:02 (UTC+8)

Ulalo HealthPassport (ULA) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0.001632
$ 0.001632$ 0.001632
24 сағаттық төмен
$ 0.001949
$ 0.001949$ 0.001949
24 сағаттық жоғары

$ 0.001632
$ 0.001632$ 0.001632

$ 0.001949
$ 0.001949$ 0.001949

--
----

--
----

-0.91%

+0.73%

-48.41%

-48.41%

Ulalo HealthPassport (ULA) нақты уақыттағы баға $ 0.001649. Соңғы 24 сағат ішінде ULA мен $ 0.001632 аралығында сауда жасалып, ал $ 0.001949 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. ULA үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — --, ал ең төменгісі — --.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, ULA соңғы бір сағатта -0.91% өзгерді, 24 сағат ішінде +0.73%, ал соңғы 7 күнде -48.41% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Ulalo HealthPassport (ULA) Нарықтық ақпарат

--
----

$ 74.02K
$ 74.02K$ 74.02K

$ 1.65M
$ 1.65M$ 1.65M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

AVAX_CCHAIN

Ulalo HealthPassport нарықтық капитализациясы --, тәуліктік сауда көлемі $ 74.02K. ULA айналымдағы мөлшері --, жалпы мөлшері 1000000000. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 1.65M.

Ulalo HealthPassport (ULA) Баға тарихы USD

Ulalo HealthPassport Бүгінгі, 30 күн, 60 күн және 90 күндегі баға өзгерістерін қадағалаңыз:

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ +0.00001196+0.73%
30 күн$ -0.002057-55.51%
60 күн$ -0.00205-55.43%
90 күн$ -0.002414-59.42%
Бүгінгі Ulalo HealthPassport бағасының өзгеруі

Бүгін ULA өзінің соңғы нарықтық белсенділігін көрсететін $ +0.00001196 (+0.73%) өзгерісін тіркеді.

Ulalo HealthPassport 30 күндік бағаның өзгеруі

Соңғы 30 күнде баға $ -0.002057 (-55.51%) мәніне өзгерді, бұл токеннің қысқа мерзімді өнімділігін көрсетеді.

Ulalo HealthPassport 60 күндік бағаның өзгеруі

Егер шолуды 60 күнге дейін кеңейтетін болсақ, онда ULA $ -0.00205 (-55.43%) болып өзгерді, бұл оның қызметіне кең перспектива береді.

Ulalo HealthPassport 90 күндік бағаның өзгеруі

Егер сіз 90 күндік трендке сүйеніп, онда баға $ -0.002414 (-59.42%) өзгерді, бұл токендердің ұзақ мерзімді траекториясы туралы түсінік береді.

Ulalo HealthPassport (ULA) барлық уақыттағы баға тарихы мен өзгерістерін ашқыңыз келе ме?

Ulalo HealthPassport Баға тарихы бетін қазір тексеріңіз

Ulalo HealthPassport (ULA) деген не

Ulalo empowers individuals with control over their health data through a decentralized platform. Our Smart Patient Wallet, built on our Avalanche L1 subnetwork, securely stores medical history and enables anonymous data monetization for research. We further empower patients globally with AI-driven health diagnostics and insights.

Ulalo HealthPassport MEXC сайтында қол жетімді, бұл сізге токенді тікелей біздің платформада сатып алу, ұстау, тасымалдау және ставкаға қоюдың ыңғайлылығын қамтамасыз етеді. Сіз тәжірибелі инвестор болсаңыз да, криптовалюта әлеміне жаңадан келген болсаңыз да, MEXC пайдаланушыға ыңғайлы интерфейс пен Ulalo HealthPassport инвестицияларыңызды тиімді басқаруға арналған түрлі құралдарды ұсынады. Осы токен туралы толығырақ ақпарат алу үшін сізді цифрлық активті енгізу бетіне кіруге шақырамыз.

Сонымен қатар, сіз:
- Активтеріңізде қалай марпаттарды алуға болатынын көру үшін ULA стейкингтің қолжетімділігін тексеріңіз.
- Соңғы нарықтық трендтер мен сарапшылардың пікірлері туралы хабардар болу үшін Ulalo HealthPassport біздің блогтағы шолулар мен талдауларды оқыңыз.

Біздің жан-жақты ресурстарымыз сіздің Ulalo HealthPassport сатып алу тәжірибеңізді біркелкі және ақпараттандыруға арналған, бұл сізге сенімді инвестициялау үшін қажетті барлық құралдар мен білімнің болуын қамтамасыз етеді.

Ulalo HealthPassport Баға болжамы (USD)

Ulalo HealthPassport (ULA) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Ulalo HealthPassport (ULA) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Ulalo HealthPassport.

Қазір Ulalo HealthPassport баға болжамын тексеріңіз!

Ulalo HealthPassport (ULA) токеномикасы

Ulalo HealthPassport (ULA) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. ULA токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Қалай сатып алуға болады Ulalo HealthPassport (ULA)

Ulalo HealthPassport қалай сатып алуға болатынын іздеп жүрсіз бе? Процесс қарапайым және қиындықсыз! Сіз MEXC сайтында біздің қадамдық сатып алу нұсқаулығымызды орындау арқылы Ulalo HealthPassport оңай сатып ала аласыз. Біз сізге егжей-тегжейлі нұсқаулар мен бейне туториялдарды ұсынамыз, олар MEXC-те тіркелуді және қол жетімді әртүрлі ыңғайлы төлем опцияларын пайдалануды көрсетеді.

ULA - жергілікті валюталарға

Ulalo HealthPassport Ресурс

Ulalo HealthPassport тереңірек түсіну үшін жобалық құжат, ресми веб-сайт және басқа жарияланымдар сияқты қосымша ресурстармен танысыңыз:

Whitepaper
Ресми Ulalo HealthPassport веб-сайт
Блок зерттеушісі

Адамдар сондай-ақ сұрайды: Ulalo HealthPassport туралы басқа сұрақтар

Ulalo HealthPassport (ULA) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі ULA бағасы — 0.001649 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
ULA-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
ULA-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0.001649. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Ulalo HealthPassport үшін нарықтық капитализация қандай?
ULA үшін нарықтық капитализация: -- USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
ULA үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
ULA айналымдағы ұсынысы: -- USD.
ULA үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
ULA барлық уақыттағы ең жоғары бағаға -- USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) ULA бағасы қандай болды?
ULA -- USD ATL бағасына жетті.
ULA үшін сауда көлемі қандай?
ULA үшін 24 сағаттық сауда көлемі: $ 74.02K USD.
Биыл ULA өседі ме?
ULA биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін ULA баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 00:26:02 (UTC+8)

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

