TUX Project (TUXC) токеномикасы

TUX Project (TUXC) токеномикасы

Токен қамтуы, тарату моделі және өзекті нарық деректерін қоса, TUX Project (TUXC) туралы негізгі ақпаратпен танысыңыз.
USD

TUX Project (TUXC) туралы ақпарат

TUX project aims to leverage the transparency, security, and efficiency of blockchain to create a decentralized ecosystem that fosters social impact and empowers individuals to drive positive change.

Ресми веб-сайт:
https://tux-wallet.com/
Whitepaper:
https://tux-wallet.com/wp-content/uploads/2024/04/White-Paper_FA-En.pdf
Block Explorer:
https://arbiscan.io/address/0x4b019aaa21e98e212d31e54c843e73ff34d25717

TUX Project (TUXC) токеномикасы мен бағасын талдау

TUX Project (TUXC) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.

Нарық капитализациясы:
--
----
Жалпы қамтуы:
$ 8.10B
$ 8.10B$ 8.10B
Айналымдағы қамту:
--
----
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
$ 3.64M
$ 3.64M$ 3.64M
Осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіш:
$ 0.5
$ 0.5$ 0.5
Осы уақытқа дейінгі ең төменгі көрсеткіш:
--
----
Қазіргі баға:
$ 0.0004495
$ 0.0004495$ 0.0004495

TUX Project (TUXC) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары

TUX Project (TUXC) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.

Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:

Жалпы қамтуы:

Жасалған немесе жасалатын TUXC токендерінің ең көп саны.

Айналымдағы қамту:

Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.

Максимал қамту:

Барлығы қанша TUXC токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.

FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):

Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.

Инфляция деңгейі:

Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.

Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?

Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.

Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.

Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.

Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.

Енді сіз TUXC токеномикасын түсінген болсаңыз, TUXC токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!

Қалай TUXC сатып алуға болады

Портфеліңізге TUX Project (TUXC) қосқыңыз келе ме? MEXC биржасы TUXC сатып алудың әртүрлі әдістерін, соның ішінде несие карталарын, банк аударымдарын және “peer-to-peer” сауданы қолдайды. Сіз енді бастаған болсаңыз да, кәсіпқой болсаңыз да, MEXC крипто сатып алуды оңай және қауіпсіз етеді.

TUX Project (TUXC) бағасының тарихы

TUXC бағасының тарихын талдау пайдаланушыларға өткен нарық қозғалыстарын, негізгі қолдау/қарсылық деңгейлерін және құбылмалық үлгілерін түсінуге көмектеседі. Сіз осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіштерді бақылап жатсаңыз немесе трендтерді анықтайсыз ба, тарихи деректер - бағаны болжау мен техникалық талдаудың маңызды бөлігі.

TUXC бағасының болжамы

TUXC қайда бет алып жатқанын білгіңіз келе ме? Біздің TUXC бағасын болжау бетіміз болашаққа көзқарасты қамтамасыз ету үшін нарықтағы жағдайды, тарихи үрдістерді және техникалық көрсеткіштерді біріктіреді.

Неліктен MEXC-ді таңдау керек?

MEXC - әлемдегі миллиондаған пайдаланушылар сенім артқан әлемдегі ең үздік криптовалюта биржаларының бірі. Сіз енді бастаған болсаңыз да, кәсіпқой болсаңыз да, MEXC - криптомен айналысудың ең оңай жолы.

Спот және фьючерс нарықтарында 4000-нан астам сауда жұбы бар
CEX-тер арасында ең жылдам токен листингі
Саладағы №1 өтімділік
Тәулік бойы тұтынушыларға қызмет көрсететін ең төменгі комиссиялар
Пайдаланушы қаражаты үшін 100% + токендер резервінің ашықтығы
Кіру кедергілер өте төмен: бар болғаны 1 USDT-мен крипто сатып алыңыз
mc_how_why_title
Бар болғаны 1 USDT-мен крипто сатып алыңыз: Криптоға апарар ең оңай жол!

Дисклеймер

Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.