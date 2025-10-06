БиржаDEX+
Крипто сатып алНарықтарСпотФьючерстер500XEarnОқиғалар
Тағы
Blue Chip Blitz
Taiwan Semiconductor ағымдағы бағасы: 306.22 USD. Нақты уақыттағы TSMON-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. TSMON баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!Taiwan Semiconductor ағымдағы бағасы: 306.22 USD. Нақты уақыттағы TSMON-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. TSMON баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

TSMON туралы толығырақ

TSMON Баға туралы ақпарат

TSMON деген не

TSMON Ресми веб-сайт

TSMON Токеномикасы

TSMON Баға болжамы

TSMON Тарих

TSMON Сатып алу нұсқаулығы

TSMON фиатқа айырбастау

TSMON Спот

Алдын ала нарық

Ақша табу

Эйрдроп+

Жаңалықтар

Блог

Үйрену

Taiwan Semiconductor Логотип

Taiwan Semiconductor бағасы(TSMON)

1 TSMON-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$306.19
$306.19$306.19
+0.21%1D
USD
Taiwan Semiconductor (TSMON) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 00:24:15 (UTC+8)

Taiwan Semiconductor (TSMON) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 293.61
$ 293.61$ 293.61
24 сағаттық төмен
$ 309.45
$ 309.45$ 309.45
24 сағаттық жоғары

$ 293.61
$ 293.61$ 293.61

$ 309.45
$ 309.45$ 309.45

$ 315.98059769287
$ 315.98059769287$ 315.98059769287

$ 228.88466810009672
$ 228.88466810009672$ 228.88466810009672

+0.56%

+0.21%

+2.86%

+2.86%

Taiwan Semiconductor (TSMON) нақты уақыттағы баға $ 306.22. Соңғы 24 сағат ішінде TSMON мен $ 293.61 аралығында сауда жасалып, ал $ 309.45 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. TSMON үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 315.98059769287, ал ең төменгісі — $ 228.88466810009672.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, TSMON соңғы бір сағатта +0.56% өзгерді, 24 сағат ішінде +0.21%, ал соңғы 7 күнде +2.86% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Taiwan Semiconductor (TSMON) Нарықтық ақпарат

No.2091

$ 1.19M
$ 1.19M$ 1.19M

$ 63.08K
$ 63.08K$ 63.08K

$ 1.19M
$ 1.19M$ 1.19M

3.90K
3.90K 3.90K

3,896.76852653
3,896.76852653 3,896.76852653

ETH

Taiwan Semiconductor нарықтық капитализациясы $ 1.19M, тәуліктік сауда көлемі $ 63.08K. TSMON айналымдағы мөлшері 3.90K, жалпы мөлшері 3896.76852653. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 1.19M.

Taiwan Semiconductor (TSMON) Баға тарихы USD

Taiwan Semiconductor Бүгінгі, 30 күн, 60 күн және 90 күндегі баға өзгерістерін қадағалаңыз:

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ +0.6417+0.21%
30 күн$ +10+3.37%
60 күн$ +106.22+53.11%
90 күн$ +106.22+53.11%
Бүгінгі Taiwan Semiconductor бағасының өзгеруі

Бүгін TSMON өзінің соңғы нарықтық белсенділігін көрсететін $ +0.6417 (+0.21%) өзгерісін тіркеді.

Taiwan Semiconductor 30 күндік бағаның өзгеруі

Соңғы 30 күнде баға $ +10 (+3.37%) мәніне өзгерді, бұл токеннің қысқа мерзімді өнімділігін көрсетеді.

Taiwan Semiconductor 60 күндік бағаның өзгеруі

Егер шолуды 60 күнге дейін кеңейтетін болсақ, онда TSMON $ +106.22 (+53.11%) болып өзгерді, бұл оның қызметіне кең перспектива береді.

Taiwan Semiconductor 90 күндік бағаның өзгеруі

Егер сіз 90 күндік трендке сүйеніп, онда баға $ +106.22 (+53.11%) өзгерді, бұл токендердің ұзақ мерзімді траекториясы туралы түсінік береді.

Taiwan Semiconductor (TSMON) барлық уақыттағы баға тарихы мен өзгерістерін ашқыңыз келе ме?

Taiwan Semiconductor Баға тарихы бетін қазір тексеріңіз

Taiwan Semiconductor (TSMON) деген не

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

Taiwan Semiconductor MEXC сайтында қол жетімді, бұл сізге токенді тікелей біздің платформада сатып алу, ұстау, тасымалдау және ставкаға қоюдың ыңғайлылығын қамтамасыз етеді. Сіз тәжірибелі инвестор болсаңыз да, криптовалюта әлеміне жаңадан келген болсаңыз да, MEXC пайдаланушыға ыңғайлы интерфейс пен Taiwan Semiconductor инвестицияларыңызды тиімді басқаруға арналған түрлі құралдарды ұсынады. Осы токен туралы толығырақ ақпарат алу үшін сізді цифрлық активті енгізу бетіне кіруге шақырамыз.

Сонымен қатар, сіз:
- Активтеріңізде қалай марпаттарды алуға болатынын көру үшін TSMON стейкингтің қолжетімділігін тексеріңіз.
- Соңғы нарықтық трендтер мен сарапшылардың пікірлері туралы хабардар болу үшін Taiwan Semiconductor біздің блогтағы шолулар мен талдауларды оқыңыз.

Біздің жан-жақты ресурстарымыз сіздің Taiwan Semiconductor сатып алу тәжірибеңізді біркелкі және ақпараттандыруға арналған, бұл сізге сенімді инвестициялау үшін қажетті барлық құралдар мен білімнің болуын қамтамасыз етеді.

Taiwan Semiconductor Баға болжамы (USD)

Taiwan Semiconductor (TSMON) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Taiwan Semiconductor (TSMON) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Taiwan Semiconductor.

Қазір Taiwan Semiconductor баға болжамын тексеріңіз!

Taiwan Semiconductor (TSMON) токеномикасы

Taiwan Semiconductor (TSMON) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. TSMON токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Қалай сатып алуға болады Taiwan Semiconductor (TSMON)

Taiwan Semiconductor қалай сатып алуға болатынын іздеп жүрсіз бе? Процесс қарапайым және қиындықсыз! Сіз MEXC сайтында біздің қадамдық сатып алу нұсқаулығымызды орындау арқылы Taiwan Semiconductor оңай сатып ала аласыз. Біз сізге егжей-тегжейлі нұсқаулар мен бейне туториялдарды ұсынамыз, олар MEXC-те тіркелуді және қол жетімді әртүрлі ыңғайлы төлем опцияларын пайдалануды көрсетеді.

TSMON - жергілікті валюталарға

1 Taiwan Semiconductor(TSMON)-ден VND-ге
8,058,179.3
1 Taiwan Semiconductor(TSMON)-ден AUD-ге
A$468.5166
1 Taiwan Semiconductor(TSMON)-ден GBP-ге
232.7272
1 Taiwan Semiconductor(TSMON)-ден EUR-ге
263.3492
1 Taiwan Semiconductor(TSMON)-ден USD-ге
$306.22
1 Taiwan Semiconductor(TSMON)-ден MYR-ге
RM1,283.0618
1 Taiwan Semiconductor(TSMON)-ден TRY-ге
12,873.4888
1 Taiwan Semiconductor(TSMON)-ден JPY-ге
¥47,157.88
1 Taiwan Semiconductor(TSMON)-ден ARS-ге
ARS$449,001.1994
1 Taiwan Semiconductor(TSMON)-ден RUB-ге
24,779.3224
1 Taiwan Semiconductor(TSMON)-ден INR-ге
27,167.8384
1 Taiwan Semiconductor(TSMON)-ден IDR-ге
Rp5,103,664.6252
1 Taiwan Semiconductor(TSMON)-ден PHP-ге
17,978.1762
1 Taiwan Semiconductor(TSMON)-ден EGP-ге
￡E.14,453.584
1 Taiwan Semiconductor(TSMON)-ден BRL-ге
R$1,638.277
1 Taiwan Semiconductor(TSMON)-ден CAD-ге
C$428.708
1 Taiwan Semiconductor(TSMON)-ден BDT-ге
37,371.0888
1 Taiwan Semiconductor(TSMON)-ден NGN-ге
442,512.3976
1 Taiwan Semiconductor(TSMON)-ден COP-ге
$1,182,315.42
1 Taiwan Semiconductor(TSMON)-ден ZAR-ге
R.5,297.606
1 Taiwan Semiconductor(TSMON)-ден UAH-ге
12,873.4888
1 Taiwan Semiconductor(TSMON)-ден TZS-ге
T.Sh.752,382.54
1 Taiwan Semiconductor(TSMON)-ден VES-ге
Bs67,674.62
1 Taiwan Semiconductor(TSMON)-ден CLP-ге
$287,540.58
1 Taiwan Semiconductor(TSMON)-ден PKR-ге
Rs86,574.5184
1 Taiwan Semiconductor(TSMON)-ден KZT-ге
160,829.8062
1 Taiwan Semiconductor(TSMON)-ден THB-ге
฿9,946.0256
1 Taiwan Semiconductor(TSMON)-ден TWD-ге
NT$9,462.198
1 Taiwan Semiconductor(TSMON)-ден AED-ге
د.إ1,123.8274
1 Taiwan Semiconductor(TSMON)-ден CHF-ге
Fr244.976
1 Taiwan Semiconductor(TSMON)-ден HKD-ге
HK$2,379.3294
1 Taiwan Semiconductor(TSMON)-ден AMD-ге
֏117,144.461
1 Taiwan Semiconductor(TSMON)-ден MAD-ге
.د.م2,850.9082
1 Taiwan Semiconductor(TSMON)-ден MXN-ге
$5,655.8834
1 Taiwan Semiconductor(TSMON)-ден SAR-ге
ريال1,148.325
1 Taiwan Semiconductor(TSMON)-ден ETB-ге
Br46,735.2964
1 Taiwan Semiconductor(TSMON)-ден KES-ге
KSh39,545.2508
1 Taiwan Semiconductor(TSMON)-ден JOD-ге
د.أ217.10998
1 Taiwan Semiconductor(TSMON)-ден PLN-ге
1,129.9518
1 Taiwan Semiconductor(TSMON)-ден RON-ге
лв1,350.4302
1 Taiwan Semiconductor(TSMON)-ден SEK-ге
kr2,902.9656
1 Taiwan Semiconductor(TSMON)-ден BGN-ге
лв517.5118
1 Taiwan Semiconductor(TSMON)-ден HUF-ге
Ft102,963.4128
1 Taiwan Semiconductor(TSMON)-ден CZK-ге
6,461.242
1 Taiwan Semiconductor(TSMON)-ден KWD-ге
د.ك94.00954
1 Taiwan Semiconductor(TSMON)-ден ILS-ге
995.215
1 Taiwan Semiconductor(TSMON)-ден BOB-ге
Bs2,122.1046
1 Taiwan Semiconductor(TSMON)-ден AZN-ге
520.574
1 Taiwan Semiconductor(TSMON)-ден TJS-ге
SM2,823.3484
1 Taiwan Semiconductor(TSMON)-ден GEL-ге
829.8562
1 Taiwan Semiconductor(TSMON)-ден AOA-ге
Kz279,140.9654
1 Taiwan Semiconductor(TSMON)-ден BHD-ге
.د.ب115.44494
1 Taiwan Semiconductor(TSMON)-ден BMD-ге
$306.22
1 Taiwan Semiconductor(TSMON)-ден DKK-ге
kr1,981.2434
1 Taiwan Semiconductor(TSMON)-ден HNL-ге
L8,050.5238
1 Taiwan Semiconductor(TSMON)-ден MUR-ге
14,067.7468
1 Taiwan Semiconductor(TSMON)-ден NAD-ге
$5,297.606
1 Taiwan Semiconductor(TSMON)-ден NOK-ге
kr3,098.9464
1 Taiwan Semiconductor(TSMON)-ден NZD-ге
$535.885
1 Taiwan Semiconductor(TSMON)-ден PAB-ге
B/.306.22
1 Taiwan Semiconductor(TSMON)-ден PGK-ге
K1,289.1862
1 Taiwan Semiconductor(TSMON)-ден QAR-ге
ر.ق1,117.703
1 Taiwan Semiconductor(TSMON)-ден RSD-ге
дин.31,139.5118
1 Taiwan Semiconductor(TSMON)-ден UZS-ге
soʻm3,645,475.6072
1 Taiwan Semiconductor(TSMON)-ден ALL-ге
L25,722.48
1 Taiwan Semiconductor(TSMON)-ден ANG-ге
ƒ548.1338
1 Taiwan Semiconductor(TSMON)-ден AWG-ге
ƒ548.1338
1 Taiwan Semiconductor(TSMON)-ден BBD-ге
$612.44
1 Taiwan Semiconductor(TSMON)-ден BAM-ге
KM517.5118
1 Taiwan Semiconductor(TSMON)-ден BIF-ге
Fr903,042.78
1 Taiwan Semiconductor(TSMON)-ден BND-ге
$398.086
1 Taiwan Semiconductor(TSMON)-ден BSD-ге
$306.22
1 Taiwan Semiconductor(TSMON)-ден JMD-ге
$49,142.1856
1 Taiwan Semiconductor(TSMON)-ден KHR-ге
1,229,797.8932
1 Taiwan Semiconductor(TSMON)-ден KMF-ге
Fr130,449.72
1 Taiwan Semiconductor(TSMON)-ден LAK-ге
6,656,956.3886
1 Taiwan Semiconductor(TSMON)-ден LKR-ге
රු93,216.4302
1 Taiwan Semiconductor(TSMON)-ден MDL-ге
L5,181.2424
1 Taiwan Semiconductor(TSMON)-ден MGA-ге
Ar1,379,367.99
1 Taiwan Semiconductor(TSMON)-ден MOP-ге
P2,449.76
1 Taiwan Semiconductor(TSMON)-ден MVR-ге
4,685.166
1 Taiwan Semiconductor(TSMON)-ден MWK-ге
MK530,709.882
1 Taiwan Semiconductor(TSMON)-ден MZN-ге
MT19,567.458
1 Taiwan Semiconductor(TSMON)-ден NPR-ге
रु43,458.7424
1 Taiwan Semiconductor(TSMON)-ден PYG-ге
2,171,712.24
1 Taiwan Semiconductor(TSMON)-ден RWF-ге
Fr444,937.66
1 Taiwan Semiconductor(TSMON)-ден SBD-ге
$2,520.1906
1 Taiwan Semiconductor(TSMON)-ден SCR-ге
4,173.7786
1 Taiwan Semiconductor(TSMON)-ден SRD-ге
$11,881.336
1 Taiwan Semiconductor(TSMON)-ден SVC-ге
$2,676.3628
1 Taiwan Semiconductor(TSMON)-ден SZL-ге
L5,297.606
1 Taiwan Semiconductor(TSMON)-ден TMT-ге
m1,071.77
1 Taiwan Semiconductor(TSMON)-ден TND-ге
د.ت904.8801
1 Taiwan Semiconductor(TSMON)-ден TTD-ге
$2,073.1094
1 Taiwan Semiconductor(TSMON)-ден UGX-ге
Sh1,066,870.48
1 Taiwan Semiconductor(TSMON)-ден XAF-ге
Fr174,239.18
1 Taiwan Semiconductor(TSMON)-ден XCD-ге
$826.794
1 Taiwan Semiconductor(TSMON)-ден XOF-ге
Fr174,239.18
1 Taiwan Semiconductor(TSMON)-ден XPF-ге
Fr31,540.66
1 Taiwan Semiconductor(TSMON)-ден BWP-ге
P4,109.4724
1 Taiwan Semiconductor(TSMON)-ден BZD-ге
$615.5022
1 Taiwan Semiconductor(TSMON)-ден CVE-ге
$29,314.4406
1 Taiwan Semiconductor(TSMON)-ден DJF-ге
Fr54,507.16
1 Taiwan Semiconductor(TSMON)-ден DOP-ге
$19,717.5058
1 Taiwan Semiconductor(TSMON)-ден DZD-ге
د.ج40,016.8296
1 Taiwan Semiconductor(TSMON)-ден FJD-ге
$695.1194
1 Taiwan Semiconductor(TSMON)-ден GNF-ге
Fr2,662,582.9
1 Taiwan Semiconductor(TSMON)-ден GTQ-ге
Q2,345.6452
1 Taiwan Semiconductor(TSMON)-ден GYD-ге
$64,048.9752
1 Taiwan Semiconductor(TSMON)-ден ISK-ге
kr38,583.72

Taiwan Semiconductor Ресурс

Taiwan Semiconductor тереңірек түсіну үшін жобалық құжат, ресми веб-сайт және басқа жарияланымдар сияқты қосымша ресурстармен танысыңыз:

Ресми Taiwan Semiconductor веб-сайт
Блок зерттеушісі

Адамдар сондай-ақ сұрайды: Taiwan Semiconductor туралы басқа сұрақтар

Taiwan Semiconductor (TSMON) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі TSMON бағасы — 306.22 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
TSMON-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
TSMON-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 306.22. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Taiwan Semiconductor үшін нарықтық капитализация қандай?
TSMON үшін нарықтық капитализация: $ 1.19M USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
TSMON үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
TSMON айналымдағы ұсынысы: 3.90K USD.
TSMON үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
TSMON барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 315.98059769287 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) TSMON бағасы қандай болды?
TSMON 228.88466810009672 USD ATL бағасына жетті.
TSMON үшін сауда көлемі қандай?
TSMON үшін 24 сағаттық сауда көлемі: $ 63.08K USD.
Биыл TSMON өседі ме?
TSMON биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін TSMON баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 00:24:15 (UTC+8)

Taiwan Semiconductor (TSMON) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Соңғы жаңалықтар

Неліктен көптеген адамдар әлі де қайтқан кезде ақша жоғалтады?

October 6, 2025

Bitcoin Layer 2 Желілерінің өсуі: 2025 жылы Bitcoin-ның болашағын қайта құру технологиясын түсіну

October 6, 2025

2025 жылы альткойндар: TOTAL3 жаңа максимумға жеткенде, бірақ сіздің портфеліңіз қозғалып жатқан жоқ

October 5, 2025
Көбірек көру

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

TSMON-ден USD-ге калькуляторы

Сома

TSMON
TSMON
USD
USD

1 TSMON = 306.22 USD

TSMON-мен саудалаңыз

TSMON/USDT
$306.19
$306.19$306.19
+0.23%

Бүгін MEXC-ке қосылыңыз

-- Спот мейкер комиссиясы, --Спот тейкер комиссиясы
-- Фьючерс мейкер комиссиясы, --фьючерстік тейкер комиссиясы

ЫСТЫҚ

Қазіргі уақытта нарықта елеулі назар аударылып жатқан трендтегі криптовалюталар

Bitcoin Логотип

Bitcoin

BTC

$106,445.65
$106,445.65$106,445.65

+0.66%

Ethereum Логотип

Ethereum

ETH

$3,621.63
$3,621.63$3,621.63

+0.91%

Solana Логотип

Solana

SOL

$168.55
$168.55$168.55

+1.08%

Aster Логотип

Aster

ASTER

$0.9639
$0.9639$0.9639

+2.35%

USDCoin Логотип

USDCoin

USDC

$0.9999
$0.9999$0.9999

0.00%

TOP Volume

Ең жоғары сауда көлемі бар криптовалюталар

Bitcoin Логотип

Bitcoin

BTC

$106,445.65
$106,445.65$106,445.65

+0.66%

Ethereum Логотип

Ethereum

ETH

$3,621.63
$3,621.63$3,621.63

+0.91%

Solana Логотип

Solana

SOL

$168.55
$168.55$168.55

+1.08%

XRP Логотип

XRP

XRP

$2.3610
$2.3610$2.3610

+1.46%

Binance Coin Логотип

Binance Coin

BNB

$994.96
$994.96$994.96

+1.50%

Жаңадан қосылған

Саудалауға қолжетімді жақында листингі жасалған криптовалюталардың тізімі

Momentum Логотип

Momentum

MMT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Play AI Логотип

Play AI

PLAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism Логотип

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Логотип

Kite AI

KITE

$0.0796
$0.0796$0.0796

+59.20%

TeaFi Логотип

TeaFi

TEAFI

$0.4000
$0.4000$0.4000

+33.33%

Үздік табыс иелері

Бүгінгі ең көп өскен криптовалюталар

PlayMindProtocol Логотип

PlayMindProtocol

PMIND

$0.05600
$0.05600$0.05600

+460.00%

Notevia Логотип

Notevia

NVA

$0.0000009725
$0.0000009725$0.0000009725

+144.22%

DramaBits Логотип

DramaBits

DRAMA

$0.000046
$0.000046$0.000046

+109.09%

Kite AI Логотип

Kite AI

KITE

$0.0796
$0.0796$0.0796

+59.20%

OMNILABS Логотип

OMNILABS

OMNILABS

$0.0000000000001399
$0.0000000000001399$0.0000000000001399

+39.90%