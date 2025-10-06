БиржаDEX+
Крипто сатып алНарықтарСпотФьючерстер500XEarnОқиғалар
Тағы
Blue Chip Blitz
Tesla xStock ағымдағы бағасы: 470.35 USD. Нақты уақыттағы TSLAX-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. TSLAX баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!Tesla xStock ағымдағы бағасы: 470.35 USD. Нақты уақыттағы TSLAX-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. TSLAX баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

TSLAX туралы толығырақ

TSLAX Баға туралы ақпарат

TSLAX деген не

TSLAX Ресми веб-сайт

TSLAX Токеномикасы

TSLAX Баға болжамы

TSLAX Тарих

TSLAX Сатып алу нұсқаулығы

TSLAX фиатқа айырбастау

TSLAX Спот

Алдын ала нарық

Ақша табу

Эйрдроп+

Жаңалықтар

Блог

Үйрену

Tesla xStock Логотип

Tesla xStock бағасы(TSLAX)

1 TSLAX-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$470.33
$470.33$470.33
-0.16%1D
USD
Tesla xStock (TSLAX) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 00:24:01 (UTC+8)

Tesla xStock (TSLAX) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 454.01
$ 454.01$ 454.01
24 сағаттық төмен
$ 473.69
$ 473.69$ 473.69
24 сағаттық жоғары

$ 454.01
$ 454.01$ 454.01

$ 473.69
$ 473.69$ 473.69

$ 474.6824248978316
$ 474.6824248978316$ 474.6824248978316

$ 290.2836164741007
$ 290.2836164741007$ 290.2836164741007

+0.42%

-0.16%

+3.11%

+3.11%

Tesla xStock (TSLAX) нақты уақыттағы баға $ 470.35. Соңғы 24 сағат ішінде TSLAX мен $ 454.01 аралығында сауда жасалып, ал $ 473.69 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. TSLAX үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 474.6824248978316, ал ең төменгісі — $ 290.2836164741007.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, TSLAX соңғы бір сағатта +0.42% өзгерді, 24 сағат ішінде -0.16%, ал соңғы 7 күнде +3.11% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Tesla xStock (TSLAX) Нарықтық ақпарат

No.553

$ 43.74M
$ 43.74M$ 43.74M

$ 80.20K
$ 80.20K$ 80.20K

$ 43.74M
$ 43.74M$ 43.74M

93.00K
93.00K 93.00K

--
----

92,998.19250714
92,998.19250714 92,998.19250714

SOL

Tesla xStock нарықтық капитализациясы $ 43.74M, тәуліктік сауда көлемі $ 80.20K. TSLAX айналымдағы мөлшері 93.00K, жалпы мөлшері 92998.19250714. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 43.74M.

Tesla xStock (TSLAX) Баға тарихы USD

Tesla xStock Бүгінгі, 30 күн, 60 күн және 90 күндегі баға өзгерістерін қадағалаңыз:

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ -0.7537-0.16%
30 күн$ +40.32+9.37%
60 күн$ +132.37+39.15%
90 күн$ +160.79+51.93%
Бүгінгі Tesla xStock бағасының өзгеруі

Бүгін TSLAX өзінің соңғы нарықтық белсенділігін көрсететін $ -0.7537 (-0.16%) өзгерісін тіркеді.

Tesla xStock 30 күндік бағаның өзгеруі

Соңғы 30 күнде баға $ +40.32 (+9.37%) мәніне өзгерді, бұл токеннің қысқа мерзімді өнімділігін көрсетеді.

Tesla xStock 60 күндік бағаның өзгеруі

Егер шолуды 60 күнге дейін кеңейтетін болсақ, онда TSLAX $ +132.37 (+39.15%) болып өзгерді, бұл оның қызметіне кең перспектива береді.

Tesla xStock 90 күндік бағаның өзгеруі

Егер сіз 90 күндік трендке сүйеніп, онда баға $ +160.79 (+51.93%) өзгерді, бұл токендердің ұзақ мерзімді траекториясы туралы түсінік береді.

Tesla xStock (TSLAX) барлық уақыттағы баға тарихы мен өзгерістерін ашқыңыз келе ме?

Tesla xStock Баға тарихы бетін қазір тексеріңіз

Tesla xStock (TSLAX) деген не

Tesla xStock (TSLAx) is a tracker certificate issued as Solana SPL and ERC-20 tokens. TSLAx tracks the price of Tesla, Inc. (the underlying). TSLAx is designed to give eligible cryptocurrency market participants regulatory-compliant access to the stock price of Tesla, Inc., whilst maintaining the benefits of blockchain technology.

Tesla xStock MEXC сайтында қол жетімді, бұл сізге токенді тікелей біздің платформада сатып алу, ұстау, тасымалдау және ставкаға қоюдың ыңғайлылығын қамтамасыз етеді. Сіз тәжірибелі инвестор болсаңыз да, криптовалюта әлеміне жаңадан келген болсаңыз да, MEXC пайдаланушыға ыңғайлы интерфейс пен Tesla xStock инвестицияларыңызды тиімді басқаруға арналған түрлі құралдарды ұсынады. Осы токен туралы толығырақ ақпарат алу үшін сізді цифрлық активті енгізу бетіне кіруге шақырамыз.

Сонымен қатар, сіз:
- Активтеріңізде қалай марпаттарды алуға болатынын көру үшін TSLAX стейкингтің қолжетімділігін тексеріңіз.
- Соңғы нарықтық трендтер мен сарапшылардың пікірлері туралы хабардар болу үшін Tesla xStock біздің блогтағы шолулар мен талдауларды оқыңыз.

Біздің жан-жақты ресурстарымыз сіздің Tesla xStock сатып алу тәжірибеңізді біркелкі және ақпараттандыруға арналған, бұл сізге сенімді инвестициялау үшін қажетті барлық құралдар мен білімнің болуын қамтамасыз етеді.

Tesla xStock Баға болжамы (USD)

Tesla xStock (TSLAX) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Tesla xStock (TSLAX) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Tesla xStock.

Қазір Tesla xStock баға болжамын тексеріңіз!

Tesla xStock (TSLAX) токеномикасы

Tesla xStock (TSLAX) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. TSLAX токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Қалай сатып алуға болады Tesla xStock (TSLAX)

Tesla xStock қалай сатып алуға болатынын іздеп жүрсіз бе? Процесс қарапайым және қиындықсыз! Сіз MEXC сайтында біздің қадамдық сатып алу нұсқаулығымызды орындау арқылы Tesla xStock оңай сатып ала аласыз. Біз сізге егжей-тегжейлі нұсқаулар мен бейне туториялдарды ұсынамыз, олар MEXC-те тіркелуді және қол жетімді әртүрлі ыңғайлы төлем опцияларын пайдалануды көрсетеді.

TSLAX - жергілікті валюталарға

1 Tesla xStock(TSLAX)-ден VND-ге
12,377,260.25
1 Tesla xStock(TSLAX)-ден AUD-ге
A$719.6355
1 Tesla xStock(TSLAX)-ден GBP-ге
357.466
1 Tesla xStock(TSLAX)-ден EUR-ге
404.501
1 Tesla xStock(TSLAX)-ден USD-ге
$470.35
1 Tesla xStock(TSLAX)-ден MYR-ге
RM1,970.7665
1 Tesla xStock(TSLAX)-ден TRY-ге
19,773.514
1 Tesla xStock(TSLAX)-ден JPY-ге
¥72,433.9
1 Tesla xStock(TSLAX)-ден ARS-ге
ARS$689,660.0945
1 Tesla xStock(TSLAX)-ден RUB-ге
38,060.722
1 Tesla xStock(TSLAX)-ден INR-ге
41,729.452
1 Tesla xStock(TSLAX)-ден IDR-ге
Rp7,839,163.531
1 Tesla xStock(TSLAX)-ден PHP-ге
27,614.2485
1 Tesla xStock(TSLAX)-ден EGP-ге
￡E.22,200.52
1 Tesla xStock(TSLAX)-ден BRL-ге
R$2,516.3725
1 Tesla xStock(TSLAX)-ден CAD-ге
C$658.49
1 Tesla xStock(TSLAX)-ден BDT-ге
57,401.514
1 Tesla xStock(TSLAX)-ден NGN-ге
679,693.378
1 Tesla xStock(TSLAX)-ден COP-ге
$1,816,021.35
1 Tesla xStock(TSLAX)-ден ZAR-ге
R.8,137.055
1 Tesla xStock(TSLAX)-ден UAH-ге
19,773.514
1 Tesla xStock(TSLAX)-ден TZS-ге
T.Sh.1,155,649.95
1 Tesla xStock(TSLAX)-ден VES-ге
Bs103,947.35
1 Tesla xStock(TSLAX)-ден CLP-ге
$441,658.65
1 Tesla xStock(TSLAX)-ден PKR-ге
Rs132,977.352
1 Tesla xStock(TSLAX)-ден KZT-ге
247,032.5235
1 Tesla xStock(TSLAX)-ден THB-ге
฿15,276.968
1 Tesla xStock(TSLAX)-ден TWD-ге
NT$14,533.815
1 Tesla xStock(TSLAX)-ден AED-ге
د.إ1,726.1845
1 Tesla xStock(TSLAX)-ден CHF-ге
Fr376.28
1 Tesla xStock(TSLAX)-ден HKD-ге
HK$3,654.6195
1 Tesla xStock(TSLAX)-ден AMD-ге
֏179,932.3925
1 Tesla xStock(TSLAX)-ден MAD-ге
.د.م4,378.9585
1 Tesla xStock(TSLAX)-ден MXN-ге
$8,687.3645
1 Tesla xStock(TSLAX)-ден SAR-ге
ريال1,763.8125
1 Tesla xStock(TSLAX)-ден ETB-ге
Br71,784.817
1 Tesla xStock(TSLAX)-ден KES-ге
KSh60,740.999
1 Tesla xStock(TSLAX)-ден JOD-ге
د.أ333.47815
1 Tesla xStock(TSLAX)-ден PLN-ге
1,735.5915
1 Tesla xStock(TSLAX)-ден RON-ге
лв2,074.2435
1 Tesla xStock(TSLAX)-ден SEK-ге
kr4,458.918
1 Tesla xStock(TSLAX)-ден BGN-ге
лв794.8915
1 Tesla xStock(TSLAX)-ден HUF-ге
Ft158,150.484
1 Tesla xStock(TSLAX)-ден CZK-ге
9,924.385
1 Tesla xStock(TSLAX)-ден KWD-ге
د.ك144.39745
1 Tesla xStock(TSLAX)-ден ILS-ге
1,528.6375
1 Tesla xStock(TSLAX)-ден BOB-ге
Bs3,259.5255
1 Tesla xStock(TSLAX)-ден AZN-ге
799.595
1 Tesla xStock(TSLAX)-ден TJS-ге
SM4,336.627
1 Tesla xStock(TSLAX)-ден GEL-ге
1,274.6485
1 Tesla xStock(TSLAX)-ден AOA-ге
Kz428,756.9495
1 Tesla xStock(TSLAX)-ден BHD-ге
.د.ب177.32195
1 Tesla xStock(TSLAX)-ден BMD-ге
$470.35
1 Tesla xStock(TSLAX)-ден DKK-ге
kr3,043.1645
1 Tesla xStock(TSLAX)-ден HNL-ге
L12,365.5015
1 Tesla xStock(TSLAX)-ден MUR-ге
21,607.879
1 Tesla xStock(TSLAX)-ден NAD-ге
$8,137.055
1 Tesla xStock(TSLAX)-ден NOK-ге
kr4,759.942
1 Tesla xStock(TSLAX)-ден NZD-ге
$823.1125
1 Tesla xStock(TSLAX)-ден PAB-ге
B/.470.35
1 Tesla xStock(TSLAX)-ден PGK-ге
K1,980.1735
1 Tesla xStock(TSLAX)-ден QAR-ге
ر.ق1,716.7775
1 Tesla xStock(TSLAX)-ден RSD-ге
дин.47,829.8915
1 Tesla xStock(TSLAX)-ден UZS-ге
soʻm5,599,403.866
1 Tesla xStock(TSLAX)-ден ALL-ге
L39,509.4
1 Tesla xStock(TSLAX)-ден ANG-ге
ƒ841.9265
1 Tesla xStock(TSLAX)-ден AWG-ге
ƒ841.9265
1 Tesla xStock(TSLAX)-ден BBD-ге
$940.7
1 Tesla xStock(TSLAX)-ден BAM-ге
KM794.8915
1 Tesla xStock(TSLAX)-ден BIF-ге
Fr1,387,062.15
1 Tesla xStock(TSLAX)-ден BND-ге
$611.455
1 Tesla xStock(TSLAX)-ден BSD-ге
$470.35
1 Tesla xStock(TSLAX)-ден JMD-ге
$75,481.768
1 Tesla xStock(TSLAX)-ден KHR-ге
1,888,953.821
1 Tesla xStock(TSLAX)-ден KMF-ге
Fr200,369.1
1 Tesla xStock(TSLAX)-ден LAK-ге
10,224,999.7955
1 Tesla xStock(TSLAX)-ден LKR-ге
රු143,179.2435
1 Tesla xStock(TSLAX)-ден MDL-ге
L7,958.322
1 Tesla xStock(TSLAX)-ден MGA-ге
Ar2,118,691.575
1 Tesla xStock(TSLAX)-ден MOP-ге
P3,762.8
1 Tesla xStock(TSLAX)-ден MVR-ге
7,196.355
1 Tesla xStock(TSLAX)-ден MWK-ге
MK815,163.585
1 Tesla xStock(TSLAX)-ден MZN-ге
MT30,055.365
1 Tesla xStock(TSLAX)-ден NPR-ге
रु66,752.072
1 Tesla xStock(TSLAX)-ден PYG-ге
3,335,722.2
1 Tesla xStock(TSLAX)-ден RWF-ге
Fr683,418.55
1 Tesla xStock(TSLAX)-ден SBD-ге
$3,870.9805
1 Tesla xStock(TSLAX)-ден SCR-ге
6,410.8705
1 Tesla xStock(TSLAX)-ден SRD-ге
$18,249.58
1 Tesla xStock(TSLAX)-ден SVC-ге
$4,110.859
1 Tesla xStock(TSLAX)-ден SZL-ге
L8,137.055
1 Tesla xStock(TSLAX)-ден TMT-ге
m1,646.225
1 Tesla xStock(TSLAX)-ден TND-ге
د.ت1,389.88425
1 Tesla xStock(TSLAX)-ден TTD-ге
$3,184.2695
1 Tesla xStock(TSLAX)-ден UGX-ге
Sh1,638,699.4
1 Tesla xStock(TSLAX)-ден XAF-ге
Fr267,629.15
1 Tesla xStock(TSLAX)-ден XCD-ге
$1,269.945
1 Tesla xStock(TSLAX)-ден XOF-ге
Fr267,629.15
1 Tesla xStock(TSLAX)-ден XPF-ге
Fr48,446.05
1 Tesla xStock(TSLAX)-ден BWP-ге
P6,312.097
1 Tesla xStock(TSLAX)-ден BZD-ге
$945.4035
1 Tesla xStock(TSLAX)-ден CVE-ге
$45,026.6055
1 Tesla xStock(TSLAX)-ден DJF-ге
Fr83,722.3
1 Tesla xStock(TSLAX)-ден DOP-ге
$30,285.8365
1 Tesla xStock(TSLAX)-ден DZD-ге
د.ج61,465.338
1 Tesla xStock(TSLAX)-ден FJD-ге
$1,067.6945
1 Tesla xStock(TSLAX)-ден GNF-ге
Fr4,089,693.25
1 Tesla xStock(TSLAX)-ден GTQ-ге
Q3,602.881
1 Tesla xStock(TSLAX)-ден GYD-ге
$98,378.406
1 Tesla xStock(TSLAX)-ден ISK-ге
kr59,264.1

Tesla xStock Ресурс

Tesla xStock тереңірек түсіну үшін жобалық құжат, ресми веб-сайт және басқа жарияланымдар сияқты қосымша ресурстармен танысыңыз:

Ресми Tesla xStock веб-сайт
Блок зерттеушісі

Адамдар сондай-ақ сұрайды: Tesla xStock туралы басқа сұрақтар

Tesla xStock (TSLAX) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі TSLAX бағасы — 470.35 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
TSLAX-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
TSLAX-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 470.35. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Tesla xStock үшін нарықтық капитализация қандай?
TSLAX үшін нарықтық капитализация: $ 43.74M USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
TSLAX үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
TSLAX айналымдағы ұсынысы: 93.00K USD.
TSLAX үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
TSLAX барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 474.6824248978316 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) TSLAX бағасы қандай болды?
TSLAX 290.2836164741007 USD ATL бағасына жетті.
TSLAX үшін сауда көлемі қандай?
TSLAX үшін 24 сағаттық сауда көлемі: $ 80.20K USD.
Биыл TSLAX өседі ме?
TSLAX биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін TSLAX баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 00:24:01 (UTC+8)

Tesla xStock (TSLAX) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Соңғы жаңалықтар

Неліктен көптеген адамдар әлі де қайтқан кезде ақша жоғалтады?

October 6, 2025

Bitcoin Layer 2 Желілерінің өсуі: 2025 жылы Bitcoin-ның болашағын қайта құру технологиясын түсіну

October 6, 2025

2025 жылы альткойндар: TOTAL3 жаңа максимумға жеткенде, бірақ сіздің портфеліңіз қозғалып жатқан жоқ

October 5, 2025
Көбірек көру

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

TSLAX-ден USD-ге калькуляторы

Сома

TSLAX
TSLAX
USD
USD

1 TSLAX = 470.35 USD

TSLAX-мен саудалаңыз

TSLAX/USDT
$470.33
$470.33$470.33
+0.06%

Бүгін MEXC-ке қосылыңыз

-- Спот мейкер комиссиясы, --Спот тейкер комиссиясы
-- Фьючерс мейкер комиссиясы, --фьючерстік тейкер комиссиясы

ЫСТЫҚ

Қазіргі уақытта нарықта елеулі назар аударылып жатқан трендтегі криптовалюталар

Bitcoin Логотип

Bitcoin

BTC

$106,449.04
$106,449.04$106,449.04

+0.66%

Ethereum Логотип

Ethereum

ETH

$3,623.48
$3,623.48$3,623.48

+0.96%

Solana Логотип

Solana

SOL

$168.53
$168.53$168.53

+1.07%

Aster Логотип

Aster

ASTER

$0.9648
$0.9648$0.9648

+2.45%

USDCoin Логотип

USDCoin

USDC

$0.9999
$0.9999$0.9999

0.00%

TOP Volume

Ең жоғары сауда көлемі бар криптовалюталар

Bitcoin Логотип

Bitcoin

BTC

$106,449.04
$106,449.04$106,449.04

+0.66%

Ethereum Логотип

Ethereum

ETH

$3,623.48
$3,623.48$3,623.48

+0.96%

Solana Логотип

Solana

SOL

$168.53
$168.53$168.53

+1.07%

XRP Логотип

XRP

XRP

$2.3610
$2.3610$2.3610

+1.46%

Binance Coin Логотип

Binance Coin

BNB

$994.95
$994.95$994.95

+1.50%

Жаңадан қосылған

Саудалауға қолжетімді жақында листингі жасалған криптовалюталардың тізімі

Momentum Логотип

Momentum

MMT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Play AI Логотип

Play AI

PLAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism Логотип

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Логотип

Kite AI

KITE

$0.0801
$0.0801$0.0801

+60.20%

TeaFi Логотип

TeaFi

TEAFI

$0.4000
$0.4000$0.4000

+33.33%

Үздік табыс иелері

Бүгінгі ең көп өскен криптовалюталар

PlayMindProtocol Логотип

PlayMindProtocol

PMIND

$0.05600
$0.05600$0.05600

+460.00%

Notevia Логотип

Notevia

NVA

$0.0000009820
$0.0000009820$0.0000009820

+146.60%

DramaBits Логотип

DramaBits

DRAMA

$0.000046
$0.000046$0.000046

+109.09%

Kite AI Логотип

Kite AI

KITE

$0.0801
$0.0801$0.0801

+60.20%

OMNILABS Логотип

OMNILABS

OMNILABS

$0.0000000000001399
$0.0000000000001399$0.0000000000001399

+39.90%