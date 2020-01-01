TRUF.Network (TRUF) токеномикасы

Токен қамтуы, тарату моделі және өзекті нарық деректерін қоса, TRUF.Network (TRUF) туралы негізгі ақпаратпен танысыңыз.
TRUF.Network (TRUF) туралы ақпарат

Backed by Coinbase and Chainlink Truflation is a leading DRP (definite reference point) for economic truth that is powering the tokenization of Real World Assets with it’s independent, transparent, and real-time financial data. Truflation’s censorship-resistant and accessible data indexes provide the necessary data infrastructure to bring about systemic advancements in the DeFi economy, empowering dApps like DEXs to open limitless markets.

Ресми веб-сайт:
https://truf.network/
Whitepaper:
https://docs.truf.network/whitepaper/abstract
Block Explorer:
https://etherscan.io/address/0x243c9be13faba09f945ccc565547293337da0ad7

TRUF.Network (TRUF) токеномикасы мен бағасын талдау

TRUF.Network (TRUF) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.

Нарық капитализациясы:
$ 8.33M
Жалпы қамтуы:
$ 1.00B
Айналымдағы қамту:
$ 385.14M
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
$ 21.63M
Осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіш:
$ 1.15162
Осы уақытқа дейінгі ең төменгі көрсеткіш:
$ 0.011471080997112174
Қазіргі баға:
$ 0.02163
TRUF.Network (TRUF) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары

TRUF.Network (TRUF) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.

Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:

Жалпы қамтуы:

Жасалған немесе жасалатын TRUF токендерінің ең көп саны.

Айналымдағы қамту:

Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.

Максимал қамту:

Барлығы қанша TRUF токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.

FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):

Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.

Инфляция деңгейі:

Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.

Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?

Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.

Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.

Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.

Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.

Енді сіз TRUF токеномикасын түсінген болсаңыз, TRUF токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!

TRUF.Network (TRUF) бағасының тарихы

TRUF бағасының тарихын талдау пайдаланушыларға өткен нарық қозғалыстарын, негізгі қолдау/қарсылық деңгейлерін және құбылмалық үлгілерін түсінуге көмектеседі. Сіз осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіштерді бақылап жатсаңыз немесе трендтерді анықтайсыз ба, тарихи деректер - бағаны болжау мен техникалық талдаудың маңызды бөлігі.

TRUF бағасының болжамы

TRUF қайда бет алып жатқанын білгіңіз келе ме? Біздің TRUF бағасын болжау бетіміз болашаққа көзқарасты қамтамасыз ету үшін нарықтағы жағдайды, тарихи үрдістерді және техникалық көрсеткіштерді біріктіреді.

Дисклеймер

Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.