Tri Sigma (TRISIG) токеномикасы

Токен қамтуы, тарату моделі және өзекті нарық деректерін қоса, Tri Sigma (TRISIG) туралы негізгі ақпаратпен танысыңыз.
USD

Tri Sigma (TRISIG) туралы ақпарат

Tri Sigma is an AI agent that’s designed to push the boundaries of AI across four evolving dimensions: Learn, Analyze, Communicate & Take Action, which will help people to make decisions in the crypto market.

Ресми веб-сайт:
https://trisigma.ai/
Whitepaper:
https://docs.google.com/document/d/1xu6GCettNkktXiXwb1GhVCTwotpRijXlsnvQ1rIShas/edit?tab=t.0
Block Explorer:
https://solscan.io/token/BLDiYcvm3CLcgZ7XUBPgz6idSAkNmWY6MBbm8Xpjpump

Tri Sigma (TRISIG) токеномикасы мен бағасын талдау

Tri Sigma (TRISIG) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.

Нарық капитализациясы:
$ 443.98K
Жалпы қамтуы:
$ 999.95M
Айналымдағы қамту:
$ 999.95M
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
$ 443.98K
Осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіш:
$ 0.09531
Осы уақытқа дейінгі ең төменгі көрсеткіш:
$ 0.000130744931900812
Қазіргі баға:
$ 0.000444
Tri Sigma (TRISIG) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары

Tri Sigma (TRISIG) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.

Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:

Жалпы қамтуы:

Жасалған немесе жасалатын TRISIG токендерінің ең көп саны.

Айналымдағы қамту:

Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.

Максимал қамту:

Барлығы қанша TRISIG токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.

FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):

Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.

Инфляция деңгейі:

Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.

Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?

Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.

Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.

Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.

Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.

Енді сіз TRISIG токеномикасын түсінген болсаңыз, TRISIG токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!

Қалай TRISIG сатып алуға болады

Портфеліңізге Tri Sigma (TRISIG) қосқыңыз келе ме? MEXC биржасы TRISIG сатып алудың әртүрлі әдістерін, соның ішінде несие карталарын, банк аударымдарын және “peer-to-peer” сауданы қолдайды. Сіз енді бастаған болсаңыз да, кәсіпқой болсаңыз да, MEXC крипто сатып алуды оңай және қауіпсіз етеді.

Tri Sigma (TRISIG) бағасының тарихы

TRISIG бағасының тарихын талдау пайдаланушыларға өткен нарық қозғалыстарын, негізгі қолдау/қарсылық деңгейлерін және құбылмалық үлгілерін түсінуге көмектеседі. Сіз осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіштерді бақылап жатсаңыз немесе трендтерді анықтайсыз ба, тарихи деректер - бағаны болжау мен техникалық талдаудың маңызды бөлігі.

TRISIG бағасының болжамы

TRISIG қайда бет алып жатқанын білгіңіз келе ме? Біздің TRISIG бағасын болжау бетіміз болашаққа көзқарасты қамтамасыз ету үшін нарықтағы жағдайды, тарихи үрдістерді және техникалық көрсеткіштерді біріктіреді.

Дисклеймер

Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.