Tren Finance бағасы(TREN)

$0.00007504
-0.10%1D
Tren Finance (TREN) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Tren Finance (TREN) Баға ақпараты (USD)

Tren Finance (TREN) нақты уақыттағы баға $ 0.00007504. Соңғы 24 сағат ішінде TREN мен $ 0.00007329 аралығында сауда жасалып, ал $ 0.00007542 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. TREN үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — --, ал ең төменгісі — --.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, TREN соңғы бір сағатта +0.40% өзгерді, 24 сағат ішінде -0.10%, ал соңғы 7 күнде -14.27% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Tren Finance (TREN) Нарықтық ақпарат

$ 55.75K
$ 55.75K$ 55.75K

$ 75.04K
$ 75.04K$ 75.04K

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

BASE

Tren Finance нарықтық капитализациясы --, тәуліктік сауда көлемі $ 55.75K. TREN айналымдағы мөлшері --, жалпы мөлшері 1000000000. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 75.04K.

Tren Finance (TREN) Баға тарихы USD

Tren Finance Бүгінгі, 30 күн, 60 күн және 90 күндегі баға өзгерістерін қадағалаңыз:

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ -0.0000000751-0.10%
30 күн$ -0.00007586-50.28%
60 күн$ -0.00018316-70.94%
90 күн$ -0.00492496-98.50%
Бүгінгі Tren Finance бағасының өзгеруі

Бүгін TREN өзінің соңғы нарықтық белсенділігін көрсететін $ -0.0000000751 (-0.10%) өзгерісін тіркеді.

Tren Finance 30 күндік бағаның өзгеруі

Соңғы 30 күнде баға $ -0.00007586 (-50.28%) мәніне өзгерді, бұ токеннің қысқа мерзімді өнімділігін көрсетеді.

Tren Finance 60 күндік бағаның өзгеруі

Егер шолуды 60 күнге дейін кеңейтетін болсақ, онда TREN $ -0.00018316 (-70.94%) болып өзгерді, бұ оның қызметіне кең перспектива береді.

Tren Finance 90 күндік бағаның өзгеруі

Егер сіз 90 күндік трендке сүйеніп, онда баға $ -0.00492496 (-98.50%) өзгерді, бұ токендердің ұзақ мерзімді траекториясы туралы түсінік береді.

Tren Finance (TREN) барлық уақыттағы баға тарихы мен өзгерістерін ашқыңыз келе ме?

Tren Finance Баға тарихы бетін қазір тексеріңіз

Tren Finance (TREN) деген не

Tren Finance is the first fully autonomous AI stablecoin borrowing protocol where 20+ specialized AI agents manage all operations without human intervention, enabling borrowing against LP tokens, money market deposits, and restaked positions to unlock billions in idle liquidity. Tren's peer-to-agent loan model, Malone, allows users to borrow directly with personalized terms, providing instant loans against any on-chain asset including NFTs, vested tokens, and newly launched assets with personalized terms based on user history.

Tren Finance MEXC сайтында қол жетімді, бұл сізге токенді тікелей біздің платформада сатып алу, ұстау, тасымалдау және ставкаға қоюдың ыңғайлылығын қамтамасыз етеді.

Сонымен қатар, сіз:
- Активтеріңізде қалай марпаттарды алуға болатынын көру үшін TREN стейкингтің қолжетімділігін тексеріңіз.
- Соңғы нарықтық трендтер мен сарапшылардың пікірлері туралы хабардар болу үшін Tren Finance біздің блогтағы шолулар мен талдауларды оқыңыз.

Біздің жан-жақты ресурстарымыз сіздің Tren Finance сатып алу тәжірибеңізді біркелкі және ақпараттандыруға арналған, бұл сізге сенімді инвестициялау үшін қажетті барлық құралдар мен білімнің болуын қамтамасыз етеді.

Tren Finance Баға болжамы (USD)

Tren Finance (TREN) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Tren Finance (TREN) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Tren Finance.

Қазір Tren Finance баға болжамын тексеріңіз!

Tren Finance (TREN) токеномикасы

Tren Finance (TREN) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. TREN токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Қалай сатып алуға болады Tren Finance (TREN)

Tren Finance қалай сатып алуға болатынын іздеп жүрсіз бе? Процесс қарапайым және қиындықсыз! Сіз MEXC сайтында біздің қадамдық сатып алу нұсқаулығымызды орындау арқылы Tren Finance оңай сатып ала аласыз. Біз сізге егжей-тегжейлі нұсқаулар мен бейне туториялдарды ұсынамыз, олар MEXC-те тіркелуді және қол жетімді әртүрлі ыңғайлы төлем опцияларын пайдалануды көрсетеді.

Tren Finance тереңірек түсіну үшін жобалық құжат, ресми веб-сайт және басқа жарияланымдар сияқты қосымша ресурстармен танысыңыз:

Tren Finance (TREN) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі TREN бағасы — 0.00007504 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
TREN-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
TREN-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0.00007504.
Tren Finance үшін нарықтық капитализация қандай?
TREN үшін нарықтық капитализация: -- USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс.
TREN үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
TREN айналымдағы ұсынысы: -- USD.
TREN үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
TREN барлық уақыттағы ең жоғары бағаға -- USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) TREN бағасы қандай болды?
TREN -- USD ATL бағасына жетті.
TREN үшін сауда көлемі қандай?
TREN үшін 24 сағаттық сауда көлемі: $ 55.75K USD.
Биыл TREN өседі ме?
TREN биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін.
Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек.

