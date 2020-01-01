TRAVA.FINANCE (TRAVA) токеномикасы

TRAVA.FINANCE (TRAVA) токеномикасы

Токен қамтуы, тарату моделі және өзекті нарық деректерін қоса, TRAVA.FINANCE (TRAVA) туралы негізгі ақпаратпен танысыңыз.
TRAVA.FINANCE (TRAVA) туралы ақпарат

TRAVA is the world’s first decentralized marketplace for cross-chain lending. While existing approaches provide only one or a few lending pools with their own parameters such as borrow/supply interest rate, liquidation threshold, Loan-to-Value ratio, or a limited list of exchangeable cryptocurrencies, TRAVA offers a flexible mechanism in which users can create and manage their own lending pools to start a lending business. TRAVA also offers the credit score function based on financial data on-chain analysis as a useful tool that reduces risk and increases profits for all users. Now, we have already deployed our lending pool on BSC and on Fantom network. In the future, we plan to expand our lending platform to other networks: Ethereum, Polygon, Avalanche,... to build up a comprehensive solution for cross-chain lending.

Ресми веб-сайт:
https://trava.finance/
Whitepaper:
https://docs.trava.finance/
Block Explorer:
https://bscscan.com/token/0x0391be54e72f7e001f6bbc331777710b4f2999ef

TRAVA.FINANCE (TRAVA) токеномикасы мен бағасын талдау

TRAVA.FINANCE (TRAVA) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.

Нарық капитализациясы:
$ 478.07K
$ 478.07K$ 478.07K
Жалпы қамтуы:
$ 4.75B
$ 4.75B$ 4.75B
Айналымдағы қамту:
$ 4.22B
$ 4.22B$ 4.22B
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
$ 567.00K
$ 567.00K$ 567.00K
Осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіш:
$ 0.03379
$ 0.03379$ 0.03379
Осы уақытқа дейінгі ең төменгі көрсеткіш:
$ 0.000077126931078042
$ 0.000077126931078042$ 0.000077126931078042
Қазіргі баға:
$ 0.0001134
$ 0.0001134$ 0.0001134

TRAVA.FINANCE (TRAVA) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары

TRAVA.FINANCE (TRAVA) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.

Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:

Жалпы қамтуы:

Жасалған немесе жасалатын TRAVA токендерінің ең көп саны.

Айналымдағы қамту:

Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.

Максимал қамту:

Барлығы қанша TRAVA токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.

FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):

Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.

Инфляция деңгейі:

Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.

Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?

Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.

Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.

Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.

Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.

Енді сіз TRAVA токеномикасын түсінген болсаңыз, TRAVA токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!

Қалай TRAVA сатып алуға болады

Портфеліңізге TRAVA.FINANCE (TRAVA) қосқыңыз келе ме? MEXC биржасы TRAVA сатып алудың әртүрлі әдістерін, соның ішінде несие карталарын, банк аударымдарын және “peer-to-peer” сауданы қолдайды. Сіз енді бастаған болсаңыз да, кәсіпқой болсаңыз да, MEXC крипто сатып алуды оңай және қауіпсіз етеді.

TRAVA.FINANCE (TRAVA) бағасының тарихы

TRAVA бағасының тарихын талдау пайдаланушыларға өткен нарық қозғалыстарын, негізгі қолдау/қарсылық деңгейлерін және құбылмалық үлгілерін түсінуге көмектеседі. Сіз осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіштерді бақылап жатсаңыз немесе трендтерді анықтайсыз ба, тарихи деректер - бағаны болжау мен техникалық талдаудың маңызды бөлігі.

TRAVA бағасының болжамы

TRAVA қайда бет алып жатқанын білгіңіз келе ме? Біздің TRAVA бағасын болжау бетіміз болашаққа көзқарасты қамтамасыз ету үшін нарықтағы жағдайды, тарихи үрдістерді және техникалық көрсеткіштерді біріктіреді.

Дисклеймер

Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.