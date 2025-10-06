БиржаDEX+
Trading Payment ағымдағы бағасы: 0.091 USD. Нақты уақыттағы TPTU-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. TPTU баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

Trading Payment Логотип

Trading Payment бағасы(TPTU)

1 TPTU-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$0.091
$0.091$0.091
+1.11%1D
USD
Trading Payment (TPTU) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 00:21:50 (UTC+8)

Trading Payment (TPTU) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0.09
$ 0.09$ 0.09
24 сағаттық төмен
$ 0.091
$ 0.091$ 0.091
24 сағаттық жоғары

$ 0.09
$ 0.09$ 0.09

$ 0.091
$ 0.091$ 0.091

--
----

--
----

+1.11%

+1.11%

-9.00%

-9.00%

Trading Payment (TPTU) нақты уақыттағы баға $ 0.091. Соңғы 24 сағат ішінде TPTU мен $ 0.09 аралығында сауда жасалып, ал $ 0.091 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. TPTU үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — --, ал ең төменгісі — --.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, TPTU соңғы бір сағатта +1.11% өзгерді, 24 сағат ішінде +1.11%, ал соңғы 7 күнде -9.00% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Trading Payment (TPTU) Нарықтық ақпарат

--
----

$ 3.59K
$ 3.59K$ 3.59K

$ 546.00K
$ 546.00K$ 546.00K

--
----

6,000,000
6,000,000 6,000,000

SMART

Trading Payment нарықтық капитализациясы --, тәуліктік сауда көлемі $ 3.59K. TPTU айналымдағы мөлшері --, жалпы мөлшері 6000000. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 546.00K.

Trading Payment (TPTU) Баға тарихы USD

Trading Payment Бүгінгі, 30 күн, 60 күн және 90 күндегі баға өзгерістерін қадағалаңыз:

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ +0.001+1.11%
30 күн$ -1.113-92.45%
60 күн$ -1.053-92.05%
90 күн$ -1.018-91.80%
Бүгінгі Trading Payment бағасының өзгеруі

Бүгін TPTU өзінің соңғы нарықтық белсенділігін көрсететін $ +0.001 (+1.11%) өзгерісін тіркеді.

Trading Payment 30 күндік бағаның өзгеруі

Соңғы 30 күнде баға $ -1.113 (-92.45%) мәніне өзгерді, бұл токеннің қысқа мерзімді өнімділігін көрсетеді.

Trading Payment 60 күндік бағаның өзгеруі

Егер шолуды 60 күнге дейін кеңейтетін болсақ, онда TPTU $ -1.053 (-92.05%) болып өзгерді, бұл оның қызметіне кең перспектива береді.

Trading Payment 90 күндік бағаның өзгеруі

Егер сіз 90 күндік трендке сүйеніп, онда баға $ -1.018 (-91.80%) өзгерді, бұл токендердің ұзақ мерзімді траекториясы туралы түсінік береді.

Trading Payment (TPTU) барлық уақыттағы баға тарихы мен өзгерістерін ашқыңыз келе ме?

Trading Payment Баға тарихы бетін қазір тексеріңіз

Trading Payment (TPTU) деген не

Trading and Payment Token (TPT) —TPT is the trading and payment token of the Ultima Chain network. It allows you to activate automated trading, participate in the product ecosystem, and receive Energy Tokens for working with the blockchain. TPT tokes allow to user freeze it and for freezing receive a return transaction with UENERGY tokens. UENERGY tokens are used for paying network fee instead ENERGY resource in ULTIMA blockchain.

Trading Payment MEXC сайтында қол жетімді, бұл сізге токенді тікелей біздің платформада сатып алу, ұстау, тасымалдау және ставкаға қоюдың ыңғайлылығын қамтамасыз етеді. Сіз тәжірибелі инвестор болсаңыз да, криптовалюта әлеміне жаңадан келген болсаңыз да, MEXC пайдаланушыға ыңғайлы интерфейс пен Trading Payment инвестицияларыңызды тиімді басқаруға арналған түрлі құралдарды ұсынады. Осы токен туралы толығырақ ақпарат алу үшін сізді цифрлық активті енгізу бетіне кіруге шақырамыз.

Сонымен қатар, сіз:
- Активтеріңізде қалай марпаттарды алуға болатынын көру үшін TPTU стейкингтің қолжетімділігін тексеріңіз.
- Соңғы нарықтық трендтер мен сарапшылардың пікірлері туралы хабардар болу үшін Trading Payment біздің блогтағы шолулар мен талдауларды оқыңыз.

Біздің жан-жақты ресурстарымыз сіздің Trading Payment сатып алу тәжірибеңізді біркелкі және ақпараттандыруға арналған, бұл сізге сенімді инвестициялау үшін қажетті барлық құралдар мен білімнің болуын қамтамасыз етеді.

Trading Payment Баға болжамы (USD)

Trading Payment (TPTU) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Trading Payment (TPTU) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Trading Payment.

Қазір Trading Payment баға болжамын тексеріңіз!

Trading Payment (TPTU) токеномикасы

Trading Payment (TPTU) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. TPTU токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Қалай сатып алуға болады Trading Payment (TPTU)

Trading Payment қалай сатып алуға болатынын іздеп жүрсіз бе? Процесс қарапайым және қиындықсыз! Сіз MEXC сайтында біздің қадамдық сатып алу нұсқаулығымызды орындау арқылы Trading Payment оңай сатып ала аласыз. Біз сізге егжей-тегжейлі нұсқаулар мен бейне туториялдарды ұсынамыз, олар MEXC-те тіркелуді және қол жетімді әртүрлі ыңғайлы төлем опцияларын пайдалануды көрсетеді.

TPTU - жергілікті валюталарға

1 Trading Payment(TPTU)-ден VND-ге
2,394.665
1 Trading Payment(TPTU)-ден AUD-ге
A$0.13923
1 Trading Payment(TPTU)-ден GBP-ге
0.06916
1 Trading Payment(TPTU)-ден EUR-ге
0.07826
1 Trading Payment(TPTU)-ден USD-ге
$0.091
1 Trading Payment(TPTU)-ден MYR-ге
RM0.38129
1 Trading Payment(TPTU)-ден TRY-ге
3.82564
1 Trading Payment(TPTU)-ден JPY-ге
¥14.014
1 Trading Payment(TPTU)-ден ARS-ге
ARS$133.43057
1 Trading Payment(TPTU)-ден RUB-ге
7.36372
1 Trading Payment(TPTU)-ден INR-ге
8.07352
1 Trading Payment(TPTU)-ден IDR-ге
Rp1,516.66606
1 Trading Payment(TPTU)-ден PHP-ге
5.34261
1 Trading Payment(TPTU)-ден EGP-ге
￡E.4.2952
1 Trading Payment(TPTU)-ден BRL-ге
R$0.48685
1 Trading Payment(TPTU)-ден CAD-ге
C$0.1274
1 Trading Payment(TPTU)-ден BDT-ге
11.10564
1 Trading Payment(TPTU)-ден NGN-ге
131.50228
1 Trading Payment(TPTU)-ден COP-ге
$351.351
1 Trading Payment(TPTU)-ден ZAR-ге
R.1.5743
1 Trading Payment(TPTU)-ден UAH-ге
3.82564
1 Trading Payment(TPTU)-ден TZS-ге
T.Sh.223.587
1 Trading Payment(TPTU)-ден VES-ге
Bs20.111
1 Trading Payment(TPTU)-ден CLP-ге
$85.449
1 Trading Payment(TPTU)-ден PKR-ге
Rs25.72752
1 Trading Payment(TPTU)-ден KZT-ге
47.79411
1 Trading Payment(TPTU)-ден THB-ге
฿2.95568
1 Trading Payment(TPTU)-ден TWD-ге
NT$2.8119
1 Trading Payment(TPTU)-ден AED-ге
د.إ0.33397
1 Trading Payment(TPTU)-ден CHF-ге
Fr0.0728
1 Trading Payment(TPTU)-ден HKD-ге
HK$0.70707
1 Trading Payment(TPTU)-ден AMD-ге
֏34.81205
1 Trading Payment(TPTU)-ден MAD-ге
.د.م0.84721
1 Trading Payment(TPTU)-ден MXN-ге
$1.68077
1 Trading Payment(TPTU)-ден SAR-ге
ريال0.34125
1 Trading Payment(TPTU)-ден ETB-ге
Br13.88842
1 Trading Payment(TPTU)-ден KES-ге
KSh11.75174
1 Trading Payment(TPTU)-ден JOD-ге
د.أ0.064519
1 Trading Payment(TPTU)-ден PLN-ге
0.33579
1 Trading Payment(TPTU)-ден RON-ге
лв0.40131
1 Trading Payment(TPTU)-ден SEK-ге
kr0.86268
1 Trading Payment(TPTU)-ден BGN-ге
лв0.15379
1 Trading Payment(TPTU)-ден HUF-ге
Ft30.59784
1 Trading Payment(TPTU)-ден CZK-ге
1.9201
1 Trading Payment(TPTU)-ден KWD-ге
د.ك0.027937
1 Trading Payment(TPTU)-ден ILS-ге
0.29575
1 Trading Payment(TPTU)-ден BOB-ге
Bs0.63063
1 Trading Payment(TPTU)-ден AZN-ге
0.1547
1 Trading Payment(TPTU)-ден TJS-ге
SM0.83902
1 Trading Payment(TPTU)-ден GEL-ге
0.24661
1 Trading Payment(TPTU)-ден AOA-ге
Kz82.95287
1 Trading Payment(TPTU)-ден BHD-ге
.د.ب0.034307
1 Trading Payment(TPTU)-ден BMD-ге
$0.091
1 Trading Payment(TPTU)-ден DKK-ге
kr0.58877
1 Trading Payment(TPTU)-ден HNL-ге
L2.39239
1 Trading Payment(TPTU)-ден MUR-ге
4.18054
1 Trading Payment(TPTU)-ден NAD-ге
$1.5743
1 Trading Payment(TPTU)-ден NOK-ге
kr0.92092
1 Trading Payment(TPTU)-ден NZD-ге
$0.15925
1 Trading Payment(TPTU)-ден PAB-ге
B/.0.091
1 Trading Payment(TPTU)-ден PGK-ге
K0.38311
1 Trading Payment(TPTU)-ден QAR-ге
ر.ق0.33215
1 Trading Payment(TPTU)-ден RSD-ге
дин.9.25379
1 Trading Payment(TPTU)-ден UZS-ге
soʻm1,083.33316
1 Trading Payment(TPTU)-ден ALL-ге
L7.644
1 Trading Payment(TPTU)-ден ANG-ге
ƒ0.16289
1 Trading Payment(TPTU)-ден AWG-ге
ƒ0.16289
1 Trading Payment(TPTU)-ден BBD-ге
$0.182
1 Trading Payment(TPTU)-ден BAM-ге
KM0.15379
1 Trading Payment(TPTU)-ден BIF-ге
Fr268.359
1 Trading Payment(TPTU)-ден BND-ге
$0.1183
1 Trading Payment(TPTU)-ден BSD-ге
$0.091
1 Trading Payment(TPTU)-ден JMD-ге
$14.60368
1 Trading Payment(TPTU)-ден KHR-ге
365.46146
1 Trading Payment(TPTU)-ден KMF-ге
Fr38.766
1 Trading Payment(TPTU)-ден LAK-ге
1,978.26083
1 Trading Payment(TPTU)-ден LKR-ге
රු27.70131
1 Trading Payment(TPTU)-ден MDL-ге
L1.53972
1 Trading Payment(TPTU)-ден MGA-ге
Ar409.9095
1 Trading Payment(TPTU)-ден MOP-ге
P0.728
1 Trading Payment(TPTU)-ден MVR-ге
1.3923
1 Trading Payment(TPTU)-ден MWK-ге
MK157.7121
1 Trading Payment(TPTU)-ден MZN-ге
MT5.8149
1 Trading Payment(TPTU)-ден NPR-ге
रु12.91472
1 Trading Payment(TPTU)-ден PYG-ге
645.372
1 Trading Payment(TPTU)-ден RWF-ге
Fr132.223
1 Trading Payment(TPTU)-ден SBD-ге
$0.74893
1 Trading Payment(TPTU)-ден SCR-ге
1.24033
1 Trading Payment(TPTU)-ден SRD-ге
$3.5308
1 Trading Payment(TPTU)-ден SVC-ге
$0.79534
1 Trading Payment(TPTU)-ден SZL-ге
L1.5743
1 Trading Payment(TPTU)-ден TMT-ге
m0.3185
1 Trading Payment(TPTU)-ден TND-ге
د.ت0.268905
1 Trading Payment(TPTU)-ден TTD-ге
$0.61607
1 Trading Payment(TPTU)-ден UGX-ге
Sh317.044
1 Trading Payment(TPTU)-ден XAF-ге
Fr51.779
1 Trading Payment(TPTU)-ден XCD-ге
$0.2457
1 Trading Payment(TPTU)-ден XOF-ге
Fr51.779
1 Trading Payment(TPTU)-ден XPF-ге
Fr9.373
1 Trading Payment(TPTU)-ден BWP-ге
P1.22122
1 Trading Payment(TPTU)-ден BZD-ге
$0.18291
1 Trading Payment(TPTU)-ден CVE-ге
$8.71143
1 Trading Payment(TPTU)-ден DJF-ге
Fr16.198
1 Trading Payment(TPTU)-ден DOP-ге
$5.85949
1 Trading Payment(TPTU)-ден DZD-ге
د.ج11.89188
1 Trading Payment(TPTU)-ден FJD-ге
$0.20657
1 Trading Payment(TPTU)-ден GNF-ге
Fr791.245
1 Trading Payment(TPTU)-ден GTQ-ге
Q0.69706
1 Trading Payment(TPTU)-ден GYD-ге
$19.03356
1 Trading Payment(TPTU)-ден ISK-ге
kr11.466

Trading Payment Ресурс

Trading Payment тереңірек түсіну үшін жобалық құжат, ресми веб-сайт және басқа жарияланымдар сияқты қосымша ресурстармен танысыңыз:

Ресми Trading Payment веб-сайт
Блок зерттеушісі

Адамдар сондай-ақ сұрайды: Trading Payment туралы басқа сұрақтар

Trading Payment (TPTU) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі TPTU бағасы — 0.091 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
TPTU-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
TPTU-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0.091. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Trading Payment үшін нарықтық капитализация қандай?
TPTU үшін нарықтық капитализация: -- USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
TPTU үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
TPTU айналымдағы ұсынысы: -- USD.
TPTU үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
TPTU барлық уақыттағы ең жоғары бағаға -- USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) TPTU бағасы қандай болды?
TPTU -- USD ATL бағасына жетті.
TPTU үшін сауда көлемі қандай?
TPTU үшін 24 сағаттық сауда көлемі: $ 3.59K USD.
Биыл TPTU өседі ме?
TPTU биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін TPTU баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 00:21:50 (UTC+8)

Trading Payment (TPTU) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Соңғы жаңалықтар

Неліктен көптеген адамдар әлі де қайтқан кезде ақша жоғалтады?

October 6, 2025

Bitcoin Layer 2 Желілерінің өсуі: 2025 жылы Bitcoin-ның болашағын қайта құру технологиясын түсіну

October 6, 2025

2025 жылы альткойндар: TOTAL3 жаңа максимумға жеткенде, бірақ сіздің портфеліңіз қозғалып жатқан жоқ

October 5, 2025
Көбірек көру

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

