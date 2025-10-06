БиржаDEX+
iShares 20 Year ETF ағымдағы бағасы: 90.93 USD. Нақты уақыттағы TLTON-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. TLTON баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

TLTON туралы толығырақ

TLTON Баға туралы ақпарат

TLTON деген не

TLTON Ресми веб-сайт

TLTON Токеномикасы

TLTON Баға болжамы

TLTON Тарих

TLTON Сатып алу нұсқаулығы

TLTON фиатқа айырбастау

TLTON Спот

iShares 20 Year ETF Логотип

iShares 20 Year ETF бағасы(TLTON)

1 TLTON-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$90.85
$90.85$90.85
+0.03%1D
USD
iShares 20 Year ETF (TLTON) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 00:19:39 (UTC+8)

iShares 20 Year ETF (TLTON) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 87.13
$ 87.13$ 87.13
24 сағаттық төмен
$ 94.93
$ 94.93$ 94.93
24 сағаттық жоғары

$ 87.13
$ 87.13$ 87.13

$ 94.93
$ 94.93$ 94.93

$ 95.25413241837782
$ 95.25413241837782$ 95.25413241837782

$ 86.39533703543214
$ 86.39533703543214$ 86.39533703543214

-0.53%

+0.03%

-1.71%

-1.71%

iShares 20 Year ETF (TLTON) нақты уақыттағы баға $ 90.93. Соңғы 24 сағат ішінде TLTON мен $ 87.13 аралығында сауда жасалып, ал $ 94.93 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. TLTON үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 95.25413241837782, ал ең төменгісі — $ 86.39533703543214.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, TLTON соңғы бір сағатта -0.53% өзгерді, 24 сағат ішінде +0.03%, ал соңғы 7 күнде -1.71% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

iShares 20 Year ETF (TLTON) Нарықтық ақпарат

No.822

$ 20.53M
$ 20.53M$ 20.53M

$ 69.50K
$ 69.50K$ 69.50K

$ 20.53M
$ 20.53M$ 20.53M

225.81K
225.81K 225.81K

225,810.39601367
225,810.39601367 225,810.39601367

ETH

iShares 20 Year ETF нарықтық капитализациясы $ 20.53M, тәуліктік сауда көлемі $ 69.50K. TLTON айналымдағы мөлшері 225.81K, жалпы мөлшері 225810.39601367. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 20.53M.

iShares 20 Year ETF (TLTON) Баға тарихы USD

iShares 20 Year ETF Бүгінгі, 30 күн, 60 күн және 90 күндегі баға өзгерістерін қадағалаңыз:

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ +0.0272+0.03%
30 күн$ +0.23+0.25%
60 күн$ +30.93+51.55%
90 күн$ +30.93+51.55%
Бүгінгі iShares 20 Year ETF бағасының өзгеруі

Бүгін TLTON өзінің соңғы нарықтық белсенділігін көрсететін $ +0.0272 (+0.03%) өзгерісін тіркеді.

iShares 20 Year ETF 30 күндік бағаның өзгеруі

Соңғы 30 күнде баға $ +0.23 (+0.25%) мәніне өзгерді, бұл токеннің қысқа мерзімді өнімділігін көрсетеді.

iShares 20 Year ETF 60 күндік бағаның өзгеруі

Егер шолуды 60 күнге дейін кеңейтетін болсақ, онда TLTON $ +30.93 (+51.55%) болып өзгерді, бұл оның қызметіне кең перспектива береді.

iShares 20 Year ETF 90 күндік бағаның өзгеруі

Егер сіз 90 күндік трендке сүйеніп, онда баға $ +30.93 (+51.55%) өзгерді, бұл токендердің ұзақ мерзімді траекториясы туралы түсінік береді.

iShares 20 Year ETF (TLTON) барлық уақыттағы баға тарихы мен өзгерістерін ашқыңыз келе ме?

iShares 20 Year ETF Баға тарихы бетін қазір тексеріңіз

iShares 20 Year ETF (TLTON) деген не

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

iShares 20 Year ETF MEXC сайтында қол жетімді, бұл сізге токенді тікелей біздің платформада сатып алу, ұстау, тасымалдау және ставкаға қоюдың ыңғайлылығын қамтамасыз етеді. Сіз тәжірибелі инвестор болсаңыз да, криптовалюта әлеміне жаңадан келген болсаңыз да, MEXC пайдаланушыға ыңғайлы интерфейс пен iShares 20 Year ETF инвестицияларыңызды тиімді басқаруға арналған түрлі құралдарды ұсынады. Осы токен туралы толығырақ ақпарат алу үшін сізді цифрлық активті енгізу бетіне кіруге шақырамыз.

Сонымен қатар, сіз:
- Активтеріңізде қалай марпаттарды алуға болатынын көру үшін TLTON стейкингтің қолжетімділігін тексеріңіз.
- Соңғы нарықтық трендтер мен сарапшылардың пікірлері туралы хабардар болу үшін iShares 20 Year ETF біздің блогтағы шолулар мен талдауларды оқыңыз.

Біздің жан-жақты ресурстарымыз сіздің iShares 20 Year ETF сатып алу тәжірибеңізді біркелкі және ақпараттандыруға арналған, бұл сізге сенімді инвестициялау үшін қажетті барлық құралдар мен білімнің болуын қамтамасыз етеді.

iShares 20 Year ETF Баға болжамы (USD)

iShares 20 Year ETF (TLTON) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін iShares 20 Year ETF (TLTON) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: iShares 20 Year ETF.

Қазір iShares 20 Year ETF баға болжамын тексеріңіз!

iShares 20 Year ETF (TLTON) токеномикасы

iShares 20 Year ETF (TLTON) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. TLTON токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Қалай сатып алуға болады iShares 20 Year ETF (TLTON)

iShares 20 Year ETF қалай сатып алуға болатынын іздеп жүрсіз бе? Процесс қарапайым және қиындықсыз! Сіз MEXC сайтында біздің қадамдық сатып алу нұсқаулығымызды орындау арқылы iShares 20 Year ETF оңай сатып ала аласыз. Біз сізге егжей-тегжейлі нұсқаулар мен бейне туториялдарды ұсынамыз, олар MEXC-те тіркелуді және қол жетімді әртүрлі ыңғайлы төлем опцияларын пайдалануды көрсетеді.

iShares 20 Year ETF Ресурс

iShares 20 Year ETF тереңірек түсіну үшін жобалық құжат, ресми веб-сайт және басқа жарияланымдар сияқты қосымша ресурстармен танысыңыз:

Ресми iShares 20 Year ETF веб-сайт
Блок зерттеушісі

Адамдар сондай-ақ сұрайды: iShares 20 Year ETF туралы басқа сұрақтар

iShares 20 Year ETF (TLTON) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі TLTON бағасы — 90.93 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
TLTON-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
TLTON-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 90.93. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
iShares 20 Year ETF үшін нарықтық капитализация қандай?
TLTON үшін нарықтық капитализация: $ 20.53M USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
TLTON үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
TLTON айналымдағы ұсынысы: 225.81K USD.
TLTON үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
TLTON барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 95.25413241837782 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) TLTON бағасы қандай болды?
TLTON 86.39533703543214 USD ATL бағасына жетті.
TLTON үшін сауда көлемі қандай?
TLTON үшін 24 сағаттық сауда көлемі: $ 69.50K USD.
Биыл TLTON өседі ме?
TLTON биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін TLTON баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 00:19:39 (UTC+8)

iShares 20 Year ETF (TLTON) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Соңғы жаңалықтар

Неліктен көптеген адамдар әлі де қайтқан кезде ақша жоғалтады?

October 6, 2025

Bitcoin Layer 2 Желілерінің өсуі: 2025 жылы Bitcoin-ның болашағын қайта құру технологиясын түсіну

October 6, 2025

2025 жылы альткойндар: TOTAL3 жаңа максимумға жеткенде, бірақ сіздің портфеліңіз қозғалып жатқан жоқ

October 5, 2025
Көбірек көру

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

