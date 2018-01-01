Toko Token (TKO) токеномикасы

Токен қамтуы, тарату моделі және өзекті нарық деректерін қоса, Toko Token (TKO) туралы негізгі ақпаратпен танысыңыз.
Toko Token (TKO) туралы ақпарат

Tokocrypto was launched in September 2018 and became the first entity registered under Indonesia's Commodities Futures Trading Regulatory Agency (BAPPEBTI) by November of that year. Tokocrypto’s latest project, TKO, is the first Indonesian cryptocurrency to offer a unique hybrid token model.

Ресми веб-сайт:
https://www.tokocrypto.com/
Whitepaper:
https://tokocrypto-public.oss-ap-southeast-5.aliyuncs.com/TKO%20White%20paper%20v4%20English%20Version.pdf
Block Explorer:
https://bscscan.com/token/0x9f589e3eabe42ebc94a44727b3f3531c0c877809

Toko Token (TKO) токеномикасы мен бағасын талдау

Toko Token (TKO) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.

Нарық капитализациясы:
$ 31.32M
Жалпы қамтуы:
$ 495.66M
Айналымдағы қамту:
$ 169.20M
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
$ 92.55M
Осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіш:
$ 1.1962
Осы уақытқа дейінгі ең төменгі көрсеткіш:
$ 0.11167922761680911
Қазіргі баға:
$ 0.1851
Toko Token (TKO) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары

Toko Token (TKO) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.

Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:

Жалпы қамтуы:

Жасалған немесе жасалатын TKO токендерінің ең көп саны.

Айналымдағы қамту:

Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.

Максимал қамту:

Барлығы қанша TKO токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.

FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):

Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.

Инфляция деңгейі:

Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.

Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?

Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.

Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.

Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.

Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.

Енді сіз TKO токеномикасын түсінген болсаңыз, TKO токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!

Қалай TKO сатып алуға болады

Портфеліңізге Toko Token (TKO) қосқыңыз келе ме? MEXC биржасы TKO сатып алудың әртүрлі әдістерін, соның ішінде несие карталарын, банк аударымдарын және “peer-to-peer” сауданы қолдайды. Сіз енді бастаған болсаңыз да, кәсіпқой болсаңыз да, MEXC крипто сатып алуды оңай және қауіпсіз етеді.

Toko Token (TKO) бағасының тарихы

TKO бағасының тарихын талдау пайдаланушыларға өткен нарық қозғалыстарын, негізгі қолдау/қарсылық деңгейлерін және құбылмалық үлгілерін түсінуге көмектеседі. Сіз осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіштерді бақылап жатсаңыз немесе трендтерді анықтайсыз ба, тарихи деректер - бағаны болжау мен техникалық талдаудың маңызды бөлігі.

TKO бағасының болжамы

TKO қайда бет алып жатқанын білгіңіз келе ме? Біздің TKO бағасын болжау бетіміз болашаққа көзқарасты қамтамасыз ету үшін нарықтағы жағдайды, тарихи үрдістерді және техникалық көрсеткіштерді біріктіреді.

Бар болғаны 1 USDT-мен крипто сатып алыңыз: Криптоға апарар ең оңай жол!

Дисклеймер

Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.