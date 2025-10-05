TICS ағымдағы бағасы: 0.02664 USD. Нақты уақыттағы TICS-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. TICS баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!TICS ағымдағы бағасы: 0.02664 USD. Нақты уақыттағы TICS-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. TICS баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

TICS туралы толығырақ

TICS Баға туралы ақпарат

TICS Whitepaper

TICS Ресми веб-сайт

TICS Токеномикасы

TICS Баға болжамы

TICS Тарих

TICS Сатып алу нұсқаулығы

TICS фиатқа айырбастау

TICS Спот

Алдын ала нарық

Ақша табу

Эйрдроп+

Жаңалықтар

Блог

Үйрену

TICS Логотип

TICS бағасы(TICS)

1 TICS-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$0.02664
$0.02664$0.02664
-5.43%1D
USD
TICS (TICS) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-10-05 22:45:53 (UTC+8)

TICS (TICS) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0.0255
$ 0.0255$ 0.0255
24 сағаттық төмен
$ 0.02849
$ 0.02849$ 0.02849
24 сағаттық жоғары

$ 0.0255
$ 0.0255$ 0.0255

$ 0.02849
$ 0.02849$ 0.02849

$ 2.5719853250516347
$ 2.5719853250516347$ 2.5719853250516347

$ 0.030720054210987374
$ 0.030720054210987374$ 0.030720054210987374

-3.80%

-5.43%

-8.58%

-8.58%

TICS (TICS) нақты уақыттағы баға $ 0.02664. Соңғы 24 сағат ішінде TICS мен $ 0.0255 аралығында сауда жасалып, ал $ 0.02849 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. TICS үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 2.5719853250516347, ал ең төменгісі — $ 0.030720054210987374.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, TICS соңғы бір сағатта -3.80% өзгерді, 24 сағат ішінде -5.43%, ал соңғы 7 күнде -8.58% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

TICS (TICS) Нарықтық ақпарат

No.3921

$ 2.19M
$ 2.19M$ 2.19M

$ 119.35K
$ 119.35K$ 119.35K

$ 36.28M
$ 36.28M$ 36.28M

82.26M
82.26M 82.26M

1,361,867,964
1,361,867,964 1,361,867,964

1,361,867,964
1,361,867,964 1,361,867,964

6.03%

QUBETICS

TICS нарықтық капитализациясы $ 2.19M, тәуліктік сауда көлемі $ 119.35K. TICS айналымдағы мөлшері 82.26M, жалпы мөлшері 1361867964. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 36.28M.

TICS (TICS) Баға тарихы USD

TICS Бүгінгі, 30 күн, 60 күн және 90 күндегі баға өзгерістерін қадағалаңыз:

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ -0.0015296-5.43%
30 күн$ -0.01016-27.61%
60 күн$ -0.03476-56.62%
90 күн$ -1.67896-98.44%
Бүгінгі TICS бағасының өзгеруі

Бүгін TICS өзінің соңғы нарықтық белсенділігін көрсететін $ -0.0015296 (-5.43%) өзгерісін тіркеді.

TICS 30 күндік бағаның өзгеруі

Соңғы 30 күнде баға $ -0.01016 (-27.61%) мәніне өзгерді, бұл токеннің қысқа мерзімді өнімділігін көрсетеді.

TICS 60 күндік бағаның өзгеруі

Егер шолуды 60 күнге дейін кеңейтетін болсақ, онда TICS $ -0.03476 (-56.62%) болып өзгерді, бұл оның қызметіне кең перспектива береді.

TICS 90 күндік бағаның өзгеруі

Егер сіз 90 күндік трендке сүйеніп, онда баға $ -1.67896 (-98.44%) өзгерді, бұл токендердің ұзақ мерзімді траекториясы туралы түсінік береді.

TICS (TICS) барлық уақыттағы баға тарихы мен өзгерістерін ашқыңыз келе ме?

TICS Баға тарихы бетін қазір тексеріңіз

TICS (TICS) деген не

Qubetics is a decentralized Layer 1 blockchain protocol designed to aggregate major Web3 networks into a unified, interoperable ecosystem. Fully EVM-compatible and built on the Cosmos SDK, Qubetics empowers users to interact seamlessly across multiple chains while maintaining full control over their assets through non-custodial wallets.

TICS MEXC сайтында қол жетімді, бұл сізге токенді тікелей біздің платформада сатып алу, ұстау, тасымалдау және ставкаға қоюдың ыңғайлылығын қамтамасыз етеді. Сіз тәжірибелі инвестор болсаңыз да, криптовалюта әлеміне жаңадан келген болсаңыз да, MEXC пайдаланушыға ыңғайлы интерфейс пен TICS инвестицияларыңызды тиімді басқаруға арналған түрлі құралдарды ұсынады. Осы токен туралы толығырақ ақпарат алу үшін сізді цифрлық активті енгізу бетіне кіруге шақырамыз.

Сонымен қатар, сіз:
- Активтеріңізде қалай марпаттарды алуға болатынын көру үшін TICS стейкингтің қолжетімділігін тексеріңіз.
- Соңғы нарықтық трендтер мен сарапшылардың пікірлері туралы хабардар болу үшін TICS біздің блогтағы шолулар мен талдауларды оқыңыз.

Біздің жан-жақты ресурстарымыз сіздің TICS сатып алу тәжірибеңізді біркелкі және ақпараттандыруға арналған, бұл сізге сенімді инвестициялау үшін қажетті барлық құралдар мен білімнің болуын қамтамасыз етеді.

TICS Баға болжамы (USD)

TICS (TICS) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін TICS (TICS) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: TICS.

Қазір TICS баға болжамын тексеріңіз!

TICS (TICS) токеномикасы

TICS (TICS) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. TICS токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Қалай сатып алуға болады TICS (TICS)

TICS қалай сатып алуға болатынын іздеп жүрсіз бе? Процесс қарапайым және қиындықсыз! Сіз MEXC сайтында біздің қадамдық сатып алу нұсқаулығымызды орындау арқылы TICS оңай сатып ала аласыз. Біз сізге егжей-тегжейлі нұсқаулар мен бейне туториялдарды ұсынамыз, олар MEXC-те тіркелуді және қол жетімді әртүрлі ыңғайлы төлем опцияларын пайдалануды көрсетеді.

TICS - жергілікті валюталарға

1 TICS(TICS)-ден VND-ге
701.0316
1 TICS(TICS)-ден AUD-ге
A$0.0402264
1 TICS(TICS)-ден GBP-ге
0.0194472
1 TICS(TICS)-ден EUR-ге
0.022644
1 TICS(TICS)-ден USD-ге
$0.02664
1 TICS(TICS)-ден MYR-ге
RM0.111888
1 TICS(TICS)-ден TRY-ге
1.1031624
1 TICS(TICS)-ден JPY-ге
¥3.91608
1 TICS(TICS)-ден ARS-ге
ARS$37.94868
1 TICS(TICS)-ден RUB-ге
2.1900744
1 TICS(TICS)-ден INR-ге
2.3637672
1 TICS(TICS)-ден IDR-ге
Rp443.9998224
1 TICS(TICS)-ден KRW-ге
37.521108
1 TICS(TICS)-ден PHP-ге
1.542456
1 TICS(TICS)-ден EGP-ге
￡E.1.2715272
1 TICS(TICS)-ден BRL-ге
R$0.1419912
1 TICS(TICS)-ден CAD-ге
C$0.0370296
1 TICS(TICS)-ден BDT-ге
3.240756
1 TICS(TICS)-ден NGN-ге
39.0041568
1 TICS(TICS)-ден COP-ге
$103.657572
1 TICS(TICS)-ден ZAR-ге
R.0.4587408
1 TICS(TICS)-ден UAH-ге
1.0986336
1 TICS(TICS)-ден TZS-ге
T.Sh.65.45448
1 TICS(TICS)-ден VES-ге
Bs4.9284
1 TICS(TICS)-ден CLP-ге
$25.54776
1 TICS(TICS)-ден PKR-ге
Rs7.4935656
1 TICS(TICS)-ден KZT-ге
14.5811376
1 TICS(TICS)-ден THB-ге
฿0.8628696
1 TICS(TICS)-ден TWD-ге
NT$0.8109216
1 TICS(TICS)-ден AED-ге
د.إ0.0977688
1 TICS(TICS)-ден CHF-ге
Fr0.0210456
1 TICS(TICS)-ден HKD-ге
HK$0.2069928
1 TICS(TICS)-ден AMD-ге
֏10.2068496
1 TICS(TICS)-ден MAD-ге
.د.م0.2421576
1 TICS(TICS)-ден MXN-ге
$0.4899096
1 TICS(TICS)-ден SAR-ге
ريال0.0996336
1 TICS(TICS)-ден ETB-ге
Br3.8651976
1 TICS(TICS)-ден KES-ге
KSh3.4402896
1 TICS(TICS)-ден JOD-ге
د.أ0.01888776
1 TICS(TICS)-ден PLN-ге
0.0964368
1 TICS(TICS)-ден RON-ге
лв0.1153512
1 TICS(TICS)-ден SEK-ге
kr0.2496168
1 TICS(TICS)-ден BGN-ге
лв0.0442224
1 TICS(TICS)-ден HUF-ге
Ft8.8210368
1 TICS(TICS)-ден CZK-ге
0.5503824
1 TICS(TICS)-ден KWD-ге
د.ك0.00815184
1 TICS(TICS)-ден ILS-ге
0.087912
1 TICS(TICS)-ден BOB-ге
Bs0.183816
1 TICS(TICS)-ден AZN-ге
0.045288
1 TICS(TICS)-ден TJS-ге
SM0.2480184
1 TICS(TICS)-ден GEL-ге
0.0724608
1 TICS(TICS)-ден AOA-ге
Kz24.4179576
1 TICS(TICS)-ден BHD-ге
.د.ب0.01001664
1 TICS(TICS)-ден BMD-ге
$0.02664
1 TICS(TICS)-ден DKK-ге
kr0.1694304
1 TICS(TICS)-ден HNL-ге
L0.696636
1 TICS(TICS)-ден MUR-ге
1.2070584
1 TICS(TICS)-ден NAD-ге
$0.4590072
1 TICS(TICS)-ден NOK-ге
kr0.2653344
1 TICS(TICS)-ден NZD-ге
$0.0455544
1 TICS(TICS)-ден PAB-ге
B/.0.02664
1 TICS(TICS)-ден PGK-ге
K0.11322
1 TICS(TICS)-ден QAR-ге
ر.ق0.0969696
1 TICS(TICS)-ден RSD-ге
дин.2.658672
1 TICS(TICS)-ден UZS-ге
soʻm320.9637816
1 TICS(TICS)-ден ALL-ге
L2.1948696
1 TICS(TICS)-ден ANG-ге
ƒ0.0476856
1 TICS(TICS)-ден AWG-ге
ƒ0.047952
1 TICS(TICS)-ден BBD-ге
$0.05328
1 TICS(TICS)-ден BAM-ге
KM0.0442224
1 TICS(TICS)-ден BIF-ге
Fr78.34824
1 TICS(TICS)-ден BND-ге
$0.0340992
1 TICS(TICS)-ден BSD-ге
$0.02664
1 TICS(TICS)-ден JMD-ге
$4.2773184
1 TICS(TICS)-ден KHR-ге
106.9878384
1 TICS(TICS)-ден KMF-ге
Fr11.16216
1 TICS(TICS)-ден LAK-ге
579.1304232
1 TICS(TICS)-ден LKR-ге
Rs8.0554032
1 TICS(TICS)-ден MDL-ге
L0.4459536
1 TICS(TICS)-ден MGA-ге
Ar118.9284192
1 TICS(TICS)-ден MOP-ге
P0.2133864
1 TICS(TICS)-ден MVR-ге
0.407592
1 TICS(TICS)-ден MWK-ге
MK46.2499704
1 TICS(TICS)-ден MZN-ге
MT1.702296
1 TICS(TICS)-ден NPR-ге
Rs3.788208
1 TICS(TICS)-ден PYG-ге
187.59888
1 TICS(TICS)-ден RWF-ге
Fr38.54808
1 TICS(TICS)-ден SBD-ге
$0.2192472
1 TICS(TICS)-ден SCR-ге
0.3894768
1 TICS(TICS)-ден SRD-ге
$1.014984
1 TICS(TICS)-ден SVC-ге
$0.2328336
1 TICS(TICS)-ден SZL-ге
L0.4587408
1 TICS(TICS)-ден TMT-ге
m0.09324
1 TICS(TICS)-ден TND-ге
د.ت0.07757568
1 TICS(TICS)-ден TTD-ге
$0.1803528
1 TICS(TICS)-ден UGX-ге
Sh92.1744
1 TICS(TICS)-ден XAF-ге
Fr14.86512
1 TICS(TICS)-ден XCD-ге
$0.071928
1 TICS(TICS)-ден XOF-ге
Fr14.86512
1 TICS(TICS)-ден XPF-ге
Fr2.69064
1 TICS(TICS)-ден BWP-ге
P0.3537792
1 TICS(TICS)-ден BZD-ге
$0.0535464
1 TICS(TICS)-ден CVE-ге
$2.5017624
1 TICS(TICS)-ден DJF-ге
Fr4.74192
1 TICS(TICS)-ден DOP-ге
$1.667664
1 TICS(TICS)-ден DZD-ге
د.ج3.4493472
1 TICS(TICS)-ден FJD-ге
$0.05994
1 TICS(TICS)-ден GNF-ге
Fr231.6348
1 TICS(TICS)-ден GTQ-ге
Q0.2040624
1 TICS(TICS)-ден GYD-ге
$5.5706904
1 TICS(TICS)-ден ISK-ге
kr3.22344

TICS Ресурс

TICS тереңірек түсіну үшін жобалық құжат, ресми веб-сайт және басқа жарияланымдар сияқты қосымша ресурстармен танысыңыз:

Whitepaper
Ресми TICS веб-сайт
Блок зерттеушісі

Адамдар сондай-ақ сұрайды: TICS туралы басқа сұрақтар

TICS (TICS) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі TICS бағасы — 0.02664 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
TICS-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
TICS-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0.02664. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
TICS үшін нарықтық капитализация қандай?
TICS үшін нарықтық капитализация: $ 2.19M USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
TICS үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
TICS айналымдағы ұсынысы: 82.26M USD.
TICS үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
TICS барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 2.5719853250516347 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) TICS бағасы қандай болды?
TICS 0.030720054210987374 USD ATL бағасына жетті.
TICS үшін сауда көлемі қандай?
TICS үшін 24 сағаттық сауда көлемі: $ 119.35K USD.
Биыл TICS өседі ме?
TICS биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін TICS баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-10-05 22:45:53 (UTC+8)

TICS (TICS) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
10-05 21:29:00Сала жаңартулары
Crypto total market cap breaks through $4.15 trillion, reaching new all-time high
10-05 16:10:00Сала жаңартулары
Bitcoin rises to touch a high of $125,708, setting a new all-time high
10-04 13:39:16Блокчейндегі деректер
U.S. Ethereum Spot ETF Records Net Inflow of $233.5 Million Yesterday
10-04 11:26:38Сала жаңартулары
USDC Issuance Exceeds 75 Billion, Market Share Reaches 24.9%
10-03 10:20:00Сала жаңартулары
Total crypto market cap returns above $4.2 trillion, with a 24-hour increase of 2.3%
10-03 05:17:00Сала жаңартулары
Bitcoin breaks the $120,000 mark for the first time since mid-August

Соңғы жаңалықтар

Биткойн нарығының жаңартуы: BTC АҚШ$125,000-нан жоғары рекордтық деңгейге жетті

October 5, 2025

MEXC маржинді фьючерстердің қайтарымы: сауданы екі еселеу мүмкіндіктері мен қиындықтары

October 3, 2025

Ақылды сауда, нөлдік комиссиялар: MEXC-тің AI көмекші тапсырыстары ойын ережелерін қалай өзгертуде

October 3, 2025
Көбірек көру

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

TICS-ден USD-ге калькуляторы

Сома

TICS
TICS
USD
USD

1 TICS = 0.02664 USD

TICS-мен саудалаңыз

TICS/USDT
$0.02664
$0.02664$0.02664
-5.43%

Бүгін MEXC-ке қосылыңыз

-- Спот мейкер комиссиясы, --Спот тейкер комиссиясы
-- Фьючерс мейкер комиссиясы, --фьючерстік тейкер комиссиясы