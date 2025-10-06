БиржаDEX+
THINK Token ағымдағы бағасы: 0.00586 USD. Нақты уақыттағы THINK-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. THINK баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

THINK туралы толығырақ

THINK Баға туралы ақпарат

THINK деген не

THINK Whitepaper

THINK Ресми веб-сайт

THINK Токеномикасы

THINK Баға болжамы

THINK Тарих

THINK Сатып алу нұсқаулығы

THINK фиатқа айырбастау

THINK Спот

Алдын ала нарық

Ақша табу

Эйрдроп+

Жаңалықтар

Блог

Үйрену

THINK Token Логотип

THINK Token бағасы(THINK)

1 THINK-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$0.00587
$0.00587$0.00587
+0.17%1D
USD
THINK Token (THINK) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 00:19:01 (UTC+8)

THINK Token (THINK) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0.00559
$ 0.00559$ 0.00559
24 сағаттық төмен
$ 0.00607
$ 0.00607$ 0.00607
24 сағаттық жоғары

$ 0.00559
$ 0.00559$ 0.00559

$ 0.00607
$ 0.00607$ 0.00607

$ 0.09159672574773454
$ 0.09159672574773454$ 0.09159672574773454

$ 0.004525510452854356
$ 0.004525510452854356$ 0.004525510452854356

0.00%

+0.17%

-10.13%

-10.13%

THINK Token (THINK) нақты уақыттағы баға $ 0.00586. Соңғы 24 сағат ішінде THINK мен $ 0.00559 аралығында сауда жасалып, ал $ 0.00607 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. THINK үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0.09159672574773454, ал ең төменгісі — $ 0.004525510452854356.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, THINK соңғы бір сағатта 0.00% өзгерді, 24 сағат ішінде +0.17%, ал соңғы 7 күнде -10.13% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

THINK Token (THINK) Нарықтық ақпарат

No.3933

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 43.67K
$ 43.67K$ 43.67K

$ 5.86M
$ 5.86M$ 5.86M

0.00
0.00 0.00

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

0.00%

ETH

THINK Token нарықтық капитализациясы $ 0.00, тәуліктік сауда көлемі $ 43.67K. THINK айналымдағы мөлшері 0.00, жалпы мөлшері 1000000000. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 5.86M.

THINK Token (THINK) Баға тарихы USD

THINK Token Бүгінгі, 30 күн, 60 күн және 90 күндегі баға өзгерістерін қадағалаңыз:

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ +0.00001+0.17%
30 күн$ -0.00144-19.73%
60 күн$ -0.00842-58.97%
90 күн$ -0.00414-41.40%
Бүгінгі THINK Token бағасының өзгеруі

Бүгін THINK өзінің соңғы нарықтық белсенділігін көрсететін $ +0.00001 (+0.17%) өзгерісін тіркеді.

THINK Token 30 күндік бағаның өзгеруі

Соңғы 30 күнде баға $ -0.00144 (-19.73%) мәніне өзгерді, бұл токеннің қысқа мерзімді өнімділігін көрсетеді.

THINK Token 60 күндік бағаның өзгеруі

Егер шолуды 60 күнге дейін кеңейтетін болсақ, онда THINK $ -0.00842 (-58.97%) болып өзгерді, бұл оның қызметіне кең перспектива береді.

THINK Token 90 күндік бағаның өзгеруі

Егер сіз 90 күндік трендке сүйеніп, онда баға $ -0.00414 (-41.40%) өзгерді, бұл токендердің ұзақ мерзімді траекториясы туралы түсінік береді.

THINK Token (THINK) барлық уақыттағы баға тарихы мен өзгерістерін ашқыңыз келе ме?

THINK Token Баға тарихы бетін қазір тексеріңіз

THINK Token (THINK) деген не

THINK Token MEXC сайтында қол жетімді, бұл сізге токенді тікелей біздің платформада сатып алу, ұстау, тасымалдау және ставкаға қоюдың ыңғайлылығын қамтамасыз етеді. Сіз тәжірибелі инвестор болсаңыз да, криптовалюта әлеміне жаңадан келген болсаңыз да, MEXC пайдаланушыға ыңғайлы интерфейс пен THINK Token инвестицияларыңызды тиімді басқаруға арналған түрлі құралдарды ұсынады. Осы токен туралы толығырақ ақпарат алу үшін сізді цифрлық активті енгізу бетіне кіруге шақырамыз.

Сонымен қатар, сіз:
- Активтеріңізде қалай марпаттарды алуға болатынын көру үшін THINK стейкингтің қолжетімділігін тексеріңіз.
- Соңғы нарықтық трендтер мен сарапшылардың пікірлері туралы хабардар болу үшін THINK Token біздің блогтағы шолулар мен талдауларды оқыңыз.

Біздің жан-жақты ресурстарымыз сіздің THINK Token сатып алу тәжірибеңізді біркелкі және ақпараттандыруға арналған, бұл сізге сенімді инвестициялау үшін қажетті барлық құралдар мен білімнің болуын қамтамасыз етеді.

THINK Token Баға болжамы (USD)

THINK Token (THINK) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін THINK Token (THINK) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: THINK Token.

Қазір THINK Token баға болжамын тексеріңіз!

THINK Token (THINK) токеномикасы

THINK Token (THINK) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. THINK токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Қалай сатып алуға болады THINK Token (THINK)

THINK Token қалай сатып алуға болатынын іздеп жүрсіз бе? Процесс қарапайым және қиындықсыз! Сіз MEXC сайтында біздің қадамдық сатып алу нұсқаулығымызды орындау арқылы THINK Token оңай сатып ала аласыз. Біз сізге егжей-тегжейлі нұсқаулар мен бейне туториялдарды ұсынамыз, олар MEXC-те тіркелуді және қол жетімді әртүрлі ыңғайлы төлем опцияларын пайдалануды көрсетеді.

THINK Token Ресурс

THINK Token тереңірек түсіну үшін жобалық құжат, ресми веб-сайт және басқа жарияланымдар сияқты қосымша ресурстармен танысыңыз:

Whitepaper
Ресми THINK Token веб-сайт
Блок зерттеушісі

Адамдар сондай-ақ сұрайды: THINK Token туралы басқа сұрақтар

THINK Token (THINK) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі THINK бағасы — 0.00586 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
THINK-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
THINK-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0.00586. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
THINK Token үшін нарықтық капитализация қандай?
THINK үшін нарықтық капитализация: $ 0.00 USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
THINK үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
THINK айналымдағы ұсынысы: 0.00 USD.
THINK үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
THINK барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0.09159672574773454 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) THINK бағасы қандай болды?
THINK 0.004525510452854356 USD ATL бағасына жетті.
THINK үшін сауда көлемі қандай?
THINK үшін 24 сағаттық сауда көлемі: $ 43.67K USD.
Биыл THINK өседі ме?
THINK биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін THINK баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 00:19:01 (UTC+8)

THINK Token (THINK) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Соңғы жаңалықтар

Неліктен көптеген адамдар әлі де қайтқан кезде ақша жоғалтады?

October 6, 2025

Bitcoin Layer 2 Желілерінің өсуі: 2025 жылы Bitcoin-ның болашағын қайта құру технологиясын түсіну

October 6, 2025

2025 жылы альткойндар: TOTAL3 жаңа максимумға жеткенде, бірақ сіздің портфеліңіз қозғалып жатқан жоқ

October 5, 2025
Көбірек көру

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

