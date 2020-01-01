Tevaera (TEVA) токеномикасы

Tevaera (TEVA) токеномикасы

Токен қамтуы, тарату моделі және өзекті нарық деректерін қоса, Tevaera (TEVA) туралы негізгі ақпаратпен танысыңыз.
USD

Tevaera (TEVA) туралы ақпарат

Tevaera is a UX-first gaming ecosystem powered by the ZK Stack and AI, designed to be fun and fair. With over a million Soulbound Gamers, Tevaera is on a community-driven mission to redefine gaming through multi-genre Web3 games powered by Teva Chain, innovative gaming agents, and a robust gaming stack.

Ресми веб-сайт:
https://tevaera.com/
Whitepaper:
https://docs.tevaera.com/
Block Explorer:
https://basescan.org/address/0x00309D634d11541b857f927BE91aD2f0bD78894c

Tevaera (TEVA) токеномикасы мен бағасын талдау

Tevaera (TEVA) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.

Нарық капитализациясы:
$ 2.14M
$ 2.14M$ 2.14M
Жалпы қамтуы:
$ 4.00B
$ 4.00B$ 4.00B
Айналымдағы қамту:
$ 489.91M
$ 489.91M$ 489.91M
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
$ 17.51M
$ 17.51M$ 17.51M
Осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіш:
$ 0.06835
$ 0.06835$ 0.06835
Осы уақытқа дейінгі ең төменгі көрсеткіш:
$ 0.004306978997747448
$ 0.004306978997747448$ 0.004306978997747448
Қазіргі баға:
$ 0.004378
$ 0.004378$ 0.004378

Tevaera (TEVA) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары

Tevaera (TEVA) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.

Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:

Жалпы қамтуы:

Жасалған немесе жасалатын TEVA токендерінің ең көп саны.

Айналымдағы қамту:

Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.

Максимал қамту:

Барлығы қанша TEVA токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.

FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):

Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.

Инфляция деңгейі:

Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.

Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?

Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.

Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.

Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.

Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.

Енді сіз TEVA токеномикасын түсінген болсаңыз, TEVA токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!

Қалай TEVA сатып алуға болады

Портфеліңізге Tevaera (TEVA) қосқыңыз келе ме? MEXC биржасы TEVA сатып алудың әртүрлі әдістерін, соның ішінде несие карталарын, банк аударымдарын және “peer-to-peer” сауданы қолдайды. Сіз енді бастаған болсаңыз да, кәсіпқой болсаңыз да, MEXC крипто сатып алуды оңай және қауіпсіз етеді.

Tevaera (TEVA) бағасының тарихы

TEVA бағасының тарихын талдау пайдаланушыларға өткен нарық қозғалыстарын, негізгі қолдау/қарсылық деңгейлерін және құбылмалық үлгілерін түсінуге көмектеседі. Сіз осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіштерді бақылап жатсаңыз немесе трендтерді анықтайсыз ба, тарихи деректер - бағаны болжау мен техникалық талдаудың маңызды бөлігі.

TEVA бағасының болжамы

TEVA қайда бет алып жатқанын білгіңіз келе ме? Біздің TEVA бағасын болжау бетіміз болашаққа көзқарасты қамтамасыз ету үшін нарықтағы жағдайды, тарихи үрдістерді және техникалық көрсеткіштерді біріктіреді.

Неліктен MEXC-ді таңдау керек?

MEXC - әлемдегі миллиондаған пайдаланушылар сенім артқан әлемдегі ең үздік криптовалюта биржаларының бірі. Сіз енді бастаған болсаңыз да, кәсіпқой болсаңыз да, MEXC - криптомен айналысудың ең оңай жолы.

Спот және фьючерс нарықтарында 4000-нан астам сауда жұбы бар
CEX-тер арасында ең жылдам токен листингі
Саладағы №1 өтімділік
Тәулік бойы тұтынушыларға қызмет көрсететін ең төменгі комиссиялар
Пайдаланушы қаражаты үшін 100% + токендер резервінің ашықтығы
Кіру кедергілер өте төмен: бар болғаны 1 USDT-мен крипто сатып алыңыз
mc_how_why_title
Бар болғаны 1 USDT-мен крипто сатып алыңыз: Криптоға апарар ең оңай жол!

Дисклеймер

Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.