Tron Bull (TBULL) токеномикасы

Токен қамтуы, тарату моделі және өзекті нарық деректерін қоса, Tron Bull (TBULL) туралы негізгі ақпаратпен танысыңыз.
USD

Tron Bull (TBULL) туралы ақпарат

First Memecoin of Tron's Mascot - Tron Bull on Sunpump, community-led.

Ресми веб-сайт:
https://tbullcoin.com/
Block Explorer:
https://tronscan.org/#/token20/TPeoxx1VhUMnAUyjwWfximDYFDQaxNQQ45

Tron Bull (TBULL) токеномикасы мен бағасын талдау

Tron Bull (TBULL) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.

Нарық капитализациясы:
$ 1.12M
$ 1.12M$ 1.12M
Жалпы қамтуы:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Айналымдағы қамту:
$ 1000.00M
$ 1000.00M$ 1000.00M
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
$ 1.12M
$ 1.12M$ 1.12M
Осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіш:
$ 0.0319
$ 0.0319$ 0.0319
Осы уақытқа дейінгі ең төменгі көрсеткіш:
$ 0.000975045946104657
$ 0.000975045946104657$ 0.000975045946104657
Қазіргі баға:
$ 0.0011213
$ 0.0011213$ 0.0011213

Tron Bull (TBULL) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары

Tron Bull (TBULL) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.

Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:

Жалпы қамтуы:

Жасалған немесе жасалатын TBULL токендерінің ең көп саны.

Айналымдағы қамту:

Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.

Максимал қамту:

Барлығы қанша TBULL токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.

FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):

Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.

Инфляция деңгейі:

Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.

Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?

Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.

Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.

Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.

Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.

Енді сіз TBULL токеномикасын түсінген болсаңыз, TBULL токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!

Қалай TBULL сатып алуға болады

Портфеліңізге Tron Bull (TBULL) қосқыңыз келе ме? MEXC биржасы TBULL сатып алудың әртүрлі әдістерін, соның ішінде несие карталарын, банк аударымдарын және “peer-to-peer” сауданы қолдайды. Сіз енді бастаған болсаңыз да, кәсіпқой болсаңыз да, MEXC крипто сатып алуды оңай және қауіпсіз етеді.

Tron Bull (TBULL) бағасының тарихы

TBULL бағасының тарихын талдау пайдаланушыларға өткен нарық қозғалыстарын, негізгі қолдау/қарсылық деңгейлерін және құбылмалық үлгілерін түсінуге көмектеседі. Сіз осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіштерді бақылап жатсаңыз немесе трендтерді анықтайсыз ба, тарихи деректер - бағаны болжау мен техникалық талдаудың маңызды бөлігі.

TBULL бағасының болжамы

TBULL қайда бет алып жатқанын білгіңіз келе ме? Біздің TBULL бағасын болжау бетіміз болашаққа көзқарасты қамтамасыз ету үшін нарықтағы жағдайды, тарихи үрдістерді және техникалық көрсеткіштерді біріктіреді.

Неліктен MEXC-ді таңдау керек?

MEXC - әлемдегі миллиондаған пайдаланушылар сенім артқан әлемдегі ең үздік криптовалюта биржаларының бірі.

Спот және фьючерс нарықтарында 4000-нан астам сауда жұбы бар
CEX-тер арасында ең жылдам токен листингі
Саладағы №1 өтімділік
Тәулік бойы тұтынушыларға қызмет көрсететін ең төменгі комиссиялар
Пайдаланушы қаражаты үшін 100% + токендер резервінің ашықтығы
Кіру кедергілер өте төмен: бар болғаны 1 USDT-мен крипто сатып алыңыз
Бар болғаны 1 USDT-мен крипто сатып алыңыз: Криптоға апарар ең оңай жол!

Дисклеймер

Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.