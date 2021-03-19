Taraxa Coin (TARA) токеномикасы

Токен қамтуы, тарату моделі және өзекті нарық деректерін қоса, Taraxa Coin (TARA) туралы негізгі ақпаратпен танысыңыз.
Taraxa Coin (TARA) туралы ақпарат

Taraxa is designed to track informal transaction to minimize the cost & risk of confusion and disputes.The vast majority (>80%) of the world’s transactions are informal, uncaptured, and unverifiable, often leading to costly confusion and disputes. Taraxa leverages inline capturing and audit logging to make these transactions trusted and seamless.

Ресми веб-сайт:
https://www.taraxa.io/
Whitepaper:
https://docs.taraxa.io/
Block Explorer:
https://mainnet.explorer.taraxa.io/

Taraxa Coin (TARA) токеномикасы мен бағасын талдау

Taraxa Coin (TARA) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.

Нарық капитализациясы:
$ 10.05M
$ 10.05M$ 10.05M
Жалпы қамтуы:
$ 10.84B
$ 10.84B$ 10.84B
Айналымдағы қамту:
$ 5.65B
$ 5.65B$ 5.65B
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
$ 21.34M
$ 21.34M$ 21.34M
Осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіш:
$ 0.119
$ 0.119$ 0.119
Осы уақытқа дейінгі ең төменгі көрсеткіш:
$ 0.000591558231188284
$ 0.000591558231188284$ 0.000591558231188284
Қазіргі баға:
$ 0.0017781
$ 0.0017781$ 0.0017781

Taraxa Coin (TARA) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары

Taraxa Coin (TARA) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.

Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:

Жалпы қамтуы:

Жасалған немесе жасалатын TARA токендерінің ең көп саны.

Айналымдағы қамту:

Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.

Максимал қамту:

Барлығы қанша TARA токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.

FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):

Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.

Инфляция деңгейі:

Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.

Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?

Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.

Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.

Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.

Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.

Енді сіз TARA токеномикасын түсінген болсаңыз, TARA токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!

Дисклеймер

Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.