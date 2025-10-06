БиржаDEX+
PrompTale AI ағымдағы бағасы: 0.002537 USD. Нақты уақыттағы TALE-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. TALE баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

PrompTale AI бағасы(TALE)

1 TALE-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$0.002537
-2.12%1D
USD
PrompTale AI (TALE) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 00:18:03 (UTC+8)

PrompTale AI (TALE) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0.002523
24 сағаттық төмен
$ 0.002987
24 сағаттық жоғары

$ 0.002523
$ 0.002987
$ 0.3090272322133998
$ 0.002415032785401871
-7.92%

-2.12%

-17.39%

-17.39%

PrompTale AI (TALE) нақты уақыттағы баға $ 0.002537. Соңғы 24 сағат ішінде TALE мен $ 0.002523 аралығында сауда жасалып, ал $ 0.002987 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. TALE үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0.3090272322133998, ал ең төменгісі — $ 0.002415032785401871.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, TALE соңғы бір сағатта -7.92% өзгерді, 24 сағат ішінде -2.12%, ал соңғы 7 күнде -17.39% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

PrompTale AI (TALE) Нарықтық ақпарат

No.2770

$ 257.23K
$ 9.22K
$ 1.27M
101.39M
500,000,000
500,000,000
20.27%

BSC

PrompTale AI нарықтық капитализациясы $ 257.23K, тәуліктік сауда көлемі $ 9.22K. TALE айналымдағы мөлшері 101.39M, жалпы мөлшері 500000000. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 1.27M.

PrompTale AI (TALE) Баға тарихы USD

PrompTale AI Бүгінгі, 30 күн, 60 күн және 90 күндегі баға өзгерістерін қадағалаңыз:

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ -0.00005495-2.12%
30 күн$ -0.002444-49.07%
60 күн$ -0.000697-21.56%
90 күн$ -0.004653-64.72%
Бүгінгі PrompTale AI бағасының өзгеруі

Бүгін TALE өзінің соңғы нарықтық белсенділігін көрсететін $ -0.00005495 (-2.12%) өзгерісін тіркеді.

PrompTale AI 30 күндік бағаның өзгеруі

Соңғы 30 күнде баға $ -0.002444 (-49.07%) мәніне өзгерді, бұл токеннің қысқа мерзімді өнімділігін көрсетеді.

PrompTale AI 60 күндік бағаның өзгеруі

Егер шолуды 60 күнге дейін кеңейтетін болсақ, онда TALE $ -0.000697 (-21.56%) болып өзгерді, бұл оның қызметіне кең перспектива береді.

PrompTale AI 90 күндік бағаның өзгеруі

Егер сіз 90 күндік трендке сүйеніп, онда баға $ -0.004653 (-64.72%) өзгерді, бұл токендердің ұзақ мерзімді траекториясы туралы түсінік береді.

PrompTale AI (TALE) барлық уақыттағы баға тарихы мен өзгерістерін ашқыңыз келе ме?

PrompTale AI Баға тарихы бетін қазір тексеріңіз

PrompTale AI (TALE) деген не

A Decentralized, Trustless AI for Content Creators.

PrompTale AI MEXC сайтында қол жетімді, бұл сізге токенді тікелей біздің платформада сатып алу, ұстау, тасымалдау және ставкаға қоюдың ыңғайлылығын қамтамасыз етеді. Сіз тәжірибелі инвестор болсаңыз да, криптовалюта әлеміне жаңадан келген болсаңыз да, MEXC пайдаланушыға ыңғайлы интерфейс пен PrompTale AI инвестицияларыңызды тиімді басқаруға арналған түрлі құралдарды ұсынады. Осы токен туралы толығырақ ақпарат алу үшін сізді цифрлық активті енгізу бетіне кіруге шақырамыз.

Сонымен қатар, сіз:
- Активтеріңізде қалай марпаттарды алуға болатынын көру үшін TALE стейкингтің қолжетімділігін тексеріңіз.
- Соңғы нарықтық трендтер мен сарапшылардың пікірлері туралы хабардар болу үшін PrompTale AI біздің блогтағы шолулар мен талдауларды оқыңыз.

Біздің жан-жақты ресурстарымыз сіздің PrompTale AI сатып алу тәжірибеңізді біркелкі және ақпараттандыруға арналған, бұл сізге сенімді инвестициялау үшін қажетті барлық құралдар мен білімнің болуын қамтамасыз етеді.

PrompTale AI Баға болжамы (USD)

PrompTale AI (TALE) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін PrompTale AI (TALE) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: PrompTale AI.

Қазір PrompTale AI баға болжамын тексеріңіз!

PrompTale AI (TALE) токеномикасы

PrompTale AI (TALE) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. TALE токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Қалай сатып алуға болады PrompTale AI (TALE)

PrompTale AI қалай сатып алуға болатынын іздеп жүрсіз бе? Процесс қарапайым және қиындықсыз! Сіз MEXC сайтында біздің қадамдық сатып алу нұсқаулығымызды орындау арқылы PrompTale AI оңай сатып ала аласыз. Біз сізге егжей-тегжейлі нұсқаулар мен бейне туториялдарды ұсынамыз, олар MEXC-те тіркелуді және қол жетімді әртүрлі ыңғайлы төлем опцияларын пайдалануды көрсетеді.

TALE - жергілікті валюталарға

1 PrompTale AI(TALE)-ден VND-ге
66.761155
1 PrompTale AI(TALE)-ден AUD-ге
A$0.00388161
1 PrompTale AI(TALE)-ден GBP-ге
0.00192812
1 PrompTale AI(TALE)-ден EUR-ге
0.00218182
1 PrompTale AI(TALE)-ден USD-ге
$0.002537
1 PrompTale AI(TALE)-ден MYR-ге
RM0.01063003
1 PrompTale AI(TALE)-ден TRY-ге
0.10665548
1 PrompTale AI(TALE)-ден JPY-ге
¥0.390698
1 PrompTale AI(TALE)-ден ARS-ге
ARS$3.71992699
1 PrompTale AI(TALE)-ден RUB-ге
0.20529404
1 PrompTale AI(TALE)-ден INR-ге
0.22508264
1 PrompTale AI(TALE)-ден IDR-ге
Rp42.28331642
1 PrompTale AI(TALE)-ден PHP-ге
0.14894727
1 PrompTale AI(TALE)-ден EGP-ге
￡E.0.1197464
1 PrompTale AI(TALE)-ден BRL-ге
R$0.01357295
1 PrompTale AI(TALE)-ден CAD-ге
C$0.0035518
1 PrompTale AI(TALE)-ден BDT-ге
0.30961548
1 PrompTale AI(TALE)-ден NGN-ге
3.66616796
1 PrompTale AI(TALE)-ден COP-ге
$9.795357
1 PrompTale AI(TALE)-ден ZAR-ге
R.0.0438901
1 PrompTale AI(TALE)-ден UAH-ге
0.10665548
1 PrompTale AI(TALE)-ден TZS-ге
T.Sh.6.233409
1 PrompTale AI(TALE)-ден VES-ге
Bs0.560677
1 PrompTale AI(TALE)-ден CLP-ге
$2.382243
1 PrompTale AI(TALE)-ден PKR-ге
Rs0.71726064
1 PrompTale AI(TALE)-ден KZT-ге
1.33245777
1 PrompTale AI(TALE)-ден THB-ге
฿0.08240176
1 PrompTale AI(TALE)-ден TWD-ге
NT$0.0783933
1 PrompTale AI(TALE)-ден AED-ге
د.إ0.00931079
1 PrompTale AI(TALE)-ден CHF-ге
Fr0.0020296
1 PrompTale AI(TALE)-ден HKD-ге
HK$0.01971249
1 PrompTale AI(TALE)-ден AMD-ге
֏0.97052935
1 PrompTale AI(TALE)-ден MAD-ге
.د.م0.02361947
1 PrompTale AI(TALE)-ден MXN-ге
$0.04685839
1 PrompTale AI(TALE)-ден SAR-ге
ريال0.00951375
1 PrompTale AI(TALE)-ден ETB-ге
Br0.38719694
1 PrompTale AI(TALE)-ден KES-ге
KSh0.32762818
1 PrompTale AI(TALE)-ден JOD-ге
د.أ0.001798733
1 PrompTale AI(TALE)-ден PLN-ге
0.00936153
1 PrompTale AI(TALE)-ден RON-ге
лв0.01118817
1 PrompTale AI(TALE)-ден SEK-ге
kr0.02405076
1 PrompTale AI(TALE)-ден BGN-ге
лв0.00428753
1 PrompTale AI(TALE)-ден HUF-ге
Ft0.85304088
1 PrompTale AI(TALE)-ден CZK-ге
0.0535307
1 PrompTale AI(TALE)-ден KWD-ге
د.ك0.000778859
1 PrompTale AI(TALE)-ден ILS-ге
0.00824525
1 PrompTale AI(TALE)-ден BOB-ге
Bs0.01758141
1 PrompTale AI(TALE)-ден AZN-ге
0.0043129
1 PrompTale AI(TALE)-ден TJS-ге
SM0.02339114
1 PrompTale AI(TALE)-ден GEL-ге
0.00687527
1 PrompTale AI(TALE)-ден AOA-ге
Kz2.31265309
1 PrompTale AI(TALE)-ден BHD-ге
.د.ب0.000956449
1 PrompTale AI(TALE)-ден BMD-ге
$0.002537
1 PrompTale AI(TALE)-ден DKK-ге
kr0.01641439
1 PrompTale AI(TALE)-ден HNL-ге
L0.06669773
1 PrompTale AI(TALE)-ден MUR-ге
0.11654978
1 PrompTale AI(TALE)-ден NAD-ге
$0.0438901
1 PrompTale AI(TALE)-ден NOK-ге
kr0.02567444
1 PrompTale AI(TALE)-ден NZD-ге
$0.00443975
1 PrompTale AI(TALE)-ден PAB-ге
B/.0.002537
1 PrompTale AI(TALE)-ден PGK-ге
K0.01068077
1 PrompTale AI(TALE)-ден QAR-ге
ر.ق0.00926005
1 PrompTale AI(TALE)-ден RSD-ге
дин.0.25798753
1 PrompTale AI(TALE)-ден UZS-ге
soʻm30.20237612
1 PrompTale AI(TALE)-ден ALL-ге
L0.213108
1 PrompTale AI(TALE)-ден ANG-ге
ƒ0.00454123
1 PrompTale AI(TALE)-ден AWG-ге
ƒ0.00454123
1 PrompTale AI(TALE)-ден BBD-ге
$0.005074
1 PrompTale AI(TALE)-ден BAM-ге
KM0.00428753
1 PrompTale AI(TALE)-ден BIF-ге
Fr7.481613
1 PrompTale AI(TALE)-ден BND-ге
$0.0032981
1 PrompTale AI(TALE)-ден BSD-ге
$0.002537
1 PrompTale AI(TALE)-ден JMD-ге
$0.40713776
1 PrompTale AI(TALE)-ден KHR-ге
10.18874422
1 PrompTale AI(TALE)-ден KMF-ге
Fr1.080762
1 PrompTale AI(TALE)-ден LAK-ге
55.15217281
1 PrompTale AI(TALE)-ден LKR-ге
රු0.77228817
1 PrompTale AI(TALE)-ден MDL-ге
L0.04292604
1 PrompTale AI(TALE)-ден MGA-ге
Ar11.4279165
1 PrompTale AI(TALE)-ден MOP-ге
P0.020296
1 PrompTale AI(TALE)-ден MVR-ге
0.0388161
1 PrompTale AI(TALE)-ден MWK-ге
MK4.3968747
1 PrompTale AI(TALE)-ден MZN-ге
MT0.1621143
1 PrompTale AI(TALE)-ден NPR-ге
रु0.36005104
1 PrompTale AI(TALE)-ден PYG-ге
17.992404
1 PrompTale AI(TALE)-ден RWF-ге
Fr3.686261
1 PrompTale AI(TALE)-ден SBD-ге
$0.02087951
1 PrompTale AI(TALE)-ден SCR-ге
0.03457931
1 PrompTale AI(TALE)-ден SRD-ге
$0.0984356
1 PrompTale AI(TALE)-ден SVC-ге
$0.02217338
1 PrompTale AI(TALE)-ден SZL-ге
L0.0438901
1 PrompTale AI(TALE)-ден TMT-ге
m0.0088795
1 PrompTale AI(TALE)-ден TND-ге
د.ت0.007496835
1 PrompTale AI(TALE)-ден TTD-ге
$0.01717549
1 PrompTale AI(TALE)-ден UGX-ге
Sh8.838908
1 PrompTale AI(TALE)-ден XAF-ге
Fr1.443553
1 PrompTale AI(TALE)-ден XCD-ге
$0.0068499
1 PrompTale AI(TALE)-ден XOF-ге
Fr1.443553
1 PrompTale AI(TALE)-ден XPF-ге
Fr0.261311
1 PrompTale AI(TALE)-ден BWP-ге
P0.03404654
1 PrompTale AI(TALE)-ден BZD-ге
$0.00509937
1 PrompTale AI(TALE)-ден CVE-ге
$0.24286701
1 PrompTale AI(TALE)-ден DJF-ге
Fr0.451586
1 PrompTale AI(TALE)-ден DOP-ге
$0.16335743
1 PrompTale AI(TALE)-ден DZD-ге
د.ج0.33153516
1 PrompTale AI(TALE)-ден FJD-ге
$0.00575899
1 PrompTale AI(TALE)-ден GNF-ге
Fr22.059215
1 PrompTale AI(TALE)-ден GTQ-ге
Q0.01943342
1 PrompTale AI(TALE)-ден GYD-ге
$0.53063892
1 PrompTale AI(TALE)-ден ISK-ге
kr0.319662

PrompTale AI Ресурс

PrompTale AI тереңірек түсіну үшін жобалық құжат, ресми веб-сайт және басқа жарияланымдар сияқты қосымша ресурстармен танысыңыз:

Whitepaper
Ресми PrompTale AI веб-сайт
Блок зерттеушісі

Адамдар сондай-ақ сұрайды: PrompTale AI туралы басқа сұрақтар

PrompTale AI (TALE) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі TALE бағасы — 0.002537 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
TALE-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
TALE-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0.002537. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
PrompTale AI үшін нарықтық капитализация қандай?
TALE үшін нарықтық капитализация: $ 257.23K USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
TALE үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
TALE айналымдағы ұсынысы: 101.39M USD.
TALE үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
TALE барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0.3090272322133998 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) TALE бағасы қандай болды?
TALE 0.002415032785401871 USD ATL бағасына жетті.
TALE үшін сауда көлемі қандай?
TALE үшін 24 сағаттық сауда көлемі: $ 9.22K USD.
Биыл TALE өседі ме?
TALE биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін TALE баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 00:18:03 (UTC+8)

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

