1 SVM-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$0.000659
$0.000659$0.000659
-0.60%1D
USD
SolanaVM (SVM) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-10-05 22:45:37 (UTC+8)

SolanaVM (SVM) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0.000641
$ 0.000641$ 0.000641
24 сағаттық төмен
$ 0.000681
$ 0.000681$ 0.000681
24 сағаттық жоғары

$ 0.000641
$ 0.000641$ 0.000641

$ 0.000681
$ 0.000681$ 0.000681

--
----

--
----

0.00%

-0.60%

-5.73%

-5.73%

SolanaVM (SVM) нақты уақыттағы баға $ 0.000659. Соңғы 24 сағат ішінде SVM мен $ 0.000641 аралығында сауда жасалып, ал $ 0.000681 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. SVM үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — --, ал ең төменгісі — --.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, SVM соңғы бір сағатта 0.00% өзгерді, 24 сағат ішінде -0.60%, ал соңғы 7 күнде -5.73% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

SolanaVM (SVM) Нарықтық ақпарат

--
----

$ 21.05K
$ 21.05K$ 21.05K

$ 5.27M
$ 5.27M$ 5.27M

--
----

8,000,000,000
8,000,000,000 8,000,000,000

BSC

SolanaVM нарықтық капитализациясы --, тәуліктік сауда көлемі $ 21.05K. SVM айналымдағы мөлшері --, жалпы мөлшері 8000000000. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 5.27M.

SolanaVM (SVM) Баға тарихы USD

SolanaVM Бүгінгі, 30 күн, 60 күн және 90 күндегі баға өзгерістерін қадағалаңыз:

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ -0.00000398-0.60%
30 күн$ -0.002194-76.91%
60 күн$ -0.006321-90.56%
90 күн$ -0.012141-94.86%
Бүгінгі SolanaVM бағасының өзгеруі

Бүгін SVM өзінің соңғы нарықтық белсенділігін көрсететін $ -0.00000398 (-0.60%) өзгерісін тіркеді.

SolanaVM 30 күндік бағаның өзгеруі

Соңғы 30 күнде баға $ -0.002194 (-76.91%) мәніне өзгерді, бұл токеннің қысқа мерзімді өнімділігін көрсетеді.

SolanaVM 60 күндік бағаның өзгеруі

Егер шолуды 60 күнге дейін кеңейтетін болсақ, онда SVM $ -0.006321 (-90.56%) болып өзгерді, бұл оның қызметіне кең перспектива береді.

SolanaVM 90 күндік бағаның өзгеруі

Егер сіз 90 күндік трендке сүйеніп, онда баға $ -0.012141 (-94.86%) өзгерді, бұл токендердің ұзақ мерзімді траекториясы туралы түсінік береді.

SolanaVM (SVM) барлық уақыттағы баға тарихы мен өзгерістерін ашқыңыз келе ме?

SolanaVM Баға тарихы бетін қазір тексеріңіз

SolanaVM (SVM) деген не

Solana VM is a fully compatible Ethereum environment built on the Solana blockchain. This platform empowers developers to deploy Ethereum dApps seamlessly without the need for significant reconfiguration.

SolanaVM MEXC сайтында қол жетімді, бұл сізге токенді тікелей біздің платформада сатып алу, ұстау, тасымалдау және ставкаға қоюдың ыңғайлылығын қамтамасыз етеді. Сіз тәжірибелі инвестор болсаңыз да, криптовалюта әлеміне жаңадан келген болсаңыз да, MEXC пайдаланушыға ыңғайлы интерфейс пен SolanaVM инвестицияларыңызды тиімді басқаруға арналған түрлі құралдарды ұсынады. Осы токен туралы толығырақ ақпарат алу үшін сізді цифрлық активті енгізу бетіне кіруге шақырамыз.

Сонымен қатар, сіз:
- Активтеріңізде қалай марпаттарды алуға болатынын көру үшін SVM стейкингтің қолжетімділігін тексеріңіз.
- Соңғы нарықтық трендтер мен сарапшылардың пікірлері туралы хабардар болу үшін SolanaVM біздің блогтағы шолулар мен талдауларды оқыңыз.

Біздің жан-жақты ресурстарымыз сіздің SolanaVM сатып алу тәжірибеңізді біркелкі және ақпараттандыруға арналған, бұл сізге сенімді инвестициялау үшін қажетті барлық құралдар мен білімнің болуын қамтамасыз етеді.

SolanaVM Баға болжамы (USD)

SolanaVM (SVM) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін SolanaVM (SVM) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: SolanaVM.

Қазір SolanaVM баға болжамын тексеріңіз!

SolanaVM (SVM) токеномикасы

SolanaVM (SVM) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. SVM токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Қалай сатып алуға болады SolanaVM (SVM)

SolanaVM қалай сатып алуға болатынын іздеп жүрсіз бе? Процесс қарапайым және қиындықсыз! Сіз MEXC сайтында біздің қадамдық сатып алу нұсқаулығымызды орындау арқылы SolanaVM оңай сатып ала аласыз. Біз сізге егжей-тегжейлі нұсқаулар мен бейне туториялдарды ұсынамыз, олар MEXC-те тіркелуді және қол жетімді әртүрлі ыңғайлы төлем опцияларын пайдалануды көрсетеді.

SVM - жергілікті валюталарға

SolanaVM Ресурс

SolanaVM тереңірек түсіну үшін жобалық құжат, ресми веб-сайт және басқа жарияланымдар сияқты қосымша ресурстармен танысыңыз:

Whitepaper
Ресми SolanaVM веб-сайт
Блок зерттеушісі

Адамдар сондай-ақ сұрайды: SolanaVM туралы басқа сұрақтар

SolanaVM (SVM) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі SVM бағасы — 0.000659 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
SVM-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
SVM-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0.000659. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
SolanaVM үшін нарықтық капитализация қандай?
SVM үшін нарықтық капитализация: -- USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
SVM үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
SVM айналымдағы ұсынысы: -- USD.
SVM үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
SVM барлық уақыттағы ең жоғары бағаға -- USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) SVM бағасы қандай болды?
SVM -- USD ATL бағасына жетті.
SVM үшін сауда көлемі қандай?
SVM үшін 24 сағаттық сауда көлемі: $ 21.05K USD.
Биыл SVM өседі ме?
SVM биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін SVM баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-10-05 22:45:37 (UTC+8)

