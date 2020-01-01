SUSHI (SUSHI) токеномикасы

Токен қамтуы, тарату моделі және өзекті нарық деректерін қоса, SUSHI (SUSHI) туралы негізгі ақпаратпен танысыңыз.
SUSHI (SUSHI) туралы ақпарат

SushiSwap allows users to mine the governance token SUSHI by staking the mainstream LP tokens on UniswapV2. Each block is issued 100 SUSHI, these tokens will be evenly deployed in all 13 pools, in the first two weeks, each block will get 1000 SUSHI, and the SUSHI/ETH pool will get 200 SUSHI. SUSHI tokens have no practical value and only have governance rights. Once Uniswap's liquidity is migrated to SushiSwap in the future, SUSHI token holders will share 0.05% of the transaction fee.

Ресми веб-сайт:
https://sushi.com/
Whitepaper:
https://docs.sushi.com/pdf/whitepaper.pdf
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0x6b3595068778dd592e39a122f4f5a5cf09c90fe2

SUSHI (SUSHI) токеномикасы мен бағасын талдау

SUSHI (SUSHI) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.

Нарық капитализациясы:
$ 209.66M
Жалпы қамтуы:
$ 286.13M
Айналымдағы қамту:
$ 277.00M
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
$ 216.57M
Осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіш:
$ 23.409
Осы уақытқа дейінгі ең төменгі көрсеткіш:
$ 0.45326569085810975
Қазіргі баға:
$ 0.7569
SUSHI (SUSHI) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары

SUSHI (SUSHI) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.

Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:

Жалпы қамтуы:

Жасалған немесе жасалатын SUSHI токендерінің ең көп саны.

Айналымдағы қамту:

Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.

Максимал қамту:

Барлығы қанша SUSHI токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.

FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):

Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.

Инфляция деңгейі:

Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.

Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?

Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.

Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.

Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.

Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.

Енді сіз SUSHI токеномикасын түсінген болсаңыз, SUSHI токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!

Қалай SUSHI сатып алуға болады

Портфеліңізге SUSHI (SUSHI) қосқыңыз келе ме? MEXC биржасы SUSHI сатып алудың әртүрлі әдістерін, соның ішінде несие карталарын, банк аударымдарын және “peer-to-peer” сауданы қолдайды. Сіз енді бастаған болсаңыз да, кәсіпқой болсаңыз да, MEXC крипто сатып алуды оңай және қауіпсіз етеді.

SUSHI (SUSHI) бағасының тарихы

SUSHI бағасының тарихын талдау пайдаланушыларға өткен нарық қозғалыстарын, негізгі қолдау/қарсылық деңгейлерін және құбылмалық үлгілерін түсінуге көмектеседі. Сіз осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіштерді бақылап жатсаңыз немесе трендтерді анықтайсыз ба, тарихи деректер - бағаны болжау мен техникалық талдаудың маңызды бөлігі.

SUSHI бағасының болжамы

SUSHI қайда бет алып жатқанын білгіңіз келе ме? Біздің SUSHI бағасын болжау бетіміз болашаққа көзқарасты қамтамасыз ету үшін нарықтағы жағдайды, тарихи үрдістерді және техникалық көрсеткіштерді біріктіреді.

