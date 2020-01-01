SUKU (SUKU) токеномикасы

SUKU (SUKU) токеномикасы

Токен қамтуы, тарату моделі және өзекті нарық деректерін қоса, SUKU (SUKU) туралы негізгі ақпаратпен танысыңыз.
USD

SUKU (SUKU) туралы ақпарат

Suku is on the mission to accelerate the adoption of real Web3. To get there, Suku is creating an ecosystem that interconnects web3 communities, that powers unique experiences, and utility, and provides simple tools to better onboard users into Web3. All, powered by SUKU. By creating an ecosystem with shared incentives for all web3 communities, Suku is fostering a space of collaboration and interoperability like never seen before in Web3.

Ресми веб-сайт:
https://www.suku.world/
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0x0763fdCCF1aE541A5961815C0872A8c5Bc6DE4d7

SUKU (SUKU) токеномикасы мен бағасын талдау

SUKU (SUKU) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.

Нарық капитализациясы:
$ 14.43M
$ 14.43M$ 14.43M
Жалпы қамтуы:
$ 1.50B
$ 1.50B$ 1.50B
Айналымдағы қамту:
$ 487.70M
$ 487.70M$ 487.70M
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
$ 44.39M
$ 44.39M$ 44.39M
Осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіш:
$ 1.2783
$ 1.2783$ 1.2783
Осы уақытқа дейінгі ең төменгі көрсеткіш:
$ 0.02400943782643274
$ 0.02400943782643274$ 0.02400943782643274
Қазіргі баға:
$ 0.02959
$ 0.02959$ 0.02959

SUKU (SUKU) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары

SUKU (SUKU) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.

Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:

Жалпы қамтуы:

Жасалған немесе жасалатын SUKU токендерінің ең көп саны.

Айналымдағы қамту:

Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.

Максимал қамту:

Барлығы қанша SUKU токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.

FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):

Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.

Инфляция деңгейі:

Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.

Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?

Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.

Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.

Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.

Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.

Енді сіз SUKU токеномикасын түсінген болсаңыз, SUKU токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!

Қалай SUKU сатып алуға болады

Портфеліңізге SUKU (SUKU) қосқыңыз келе ме? MEXC биржасы SUKU сатып алудың әртүрлі әдістерін, соның ішінде несие карталарын, банк аударымдарын және “peer-to-peer” сауданы қолдайды. Сіз енді бастаған болсаңыз да, кәсіпқой болсаңыз да, MEXC крипто сатып алуды оңай және қауіпсіз етеді.

SUKU (SUKU) бағасының тарихы

SUKU бағасының тарихын талдау пайдаланушыларға өткен нарық қозғалыстарын, негізгі қолдау/қарсылық деңгейлерін және құбылмалық үлгілерін түсінуге көмектеседі. Сіз осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіштерді бақылап жатсаңыз немесе трендтерді анықтайсыз ба, тарихи деректер - бағаны болжау мен техникалық талдаудың маңызды бөлігі.

SUKU бағасының болжамы

SUKU қайда бет алып жатқанын білгіңіз келе ме? Біздің SUKU бағасын болжау бетіміз болашаққа көзқарасты қамтамасыз ету үшін нарықтағы жағдайды, тарихи үрдістерді және техникалық көрсеткіштерді біріктіреді.

Неліктен MEXC-ді таңдау керек?

MEXC - әлемдегі миллиондаған пайдаланушылар сенім артқан әлемдегі ең үздік криптовалюта биржаларының бірі. Сіз енді бастаған болсаңыз да, кәсіпқой болсаңыз да, MEXC - криптомен айналысудың ең оңай жолы.

Спот және фьючерс нарықтарында 4000-нан астам сауда жұбы бар
CEX-тер арасында ең жылдам токен листингі
Саладағы №1 өтімділік
Тәулік бойы тұтынушыларға қызмет көрсететін ең төменгі комиссиялар
Пайдаланушы қаражаты үшін 100% + токендер резервінің ашықтығы
Кіру кедергілер өте төмен: бар болғаны 1 USDT-мен крипто сатып алыңыз
mc_how_why_title
Бар болғаны 1 USDT-мен крипто сатып алыңыз: Криптоға апарар ең оңай жол!

Дисклеймер

Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.