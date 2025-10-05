SRXOLD ағымдағы бағасы: -- USD. Нақты уақыттағы SRXOLD-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. SRXOLD баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!SRXOLD ағымдағы бағасы: -- USD. Нақты уақыттағы SRXOLD-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. SRXOLD баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

SRXOLD туралы толығырақ

SRXOLD Баға туралы ақпарат

SRXOLD Токеномикасы

SRXOLD Баға болжамы

Ақша табу

Эйрдроп+

Жаңалықтар

Блог

Үйрену

SRXOLD Логотип

SRXOLD бағасы(SRXOLD)

Листингтен жойылды

USD
mexc
Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған. MEXC тек ақпарат агрегаторы ретінде қызмет етеді. MEXC Spot нарығындағы басқа тізімделген токендермен танысыңыз!
Соңғы жаңартылған бет: 2025-10-05 22:45:30 (UTC+8)

SRXOLD (SRXOLD) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
--
----
24 сағаттық төмен
--
----
24 сағаттық жоғары

--
----

--
----

--
----

--
----

--

--

--

--

SRXOLD (SRXOLD) нақты уақыттағы баға --. Соңғы 24 сағат ішінде SRXOLD мен -- аралығында сауда жасалып, ал -- деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. SRXOLD үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — --, ал ең төменгісі — --.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, SRXOLD соңғы бір сағатта -- өзгерді, 24 сағат ішінде --, ал соңғы 7 күнде -- өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

SRXOLD (SRXOLD) Нарықтық ақпарат

--
----

--
----

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

--
----

SRXOLD нарықтық капитализациясы --, тәуліктік сауда көлемі --. SRXOLD айналымдағы мөлшері --, жалпы мөлшері --. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): --.

SRXOLD (SRXOLD) Баға тарихы USD

SRXOLD Бүгінгі, 30 күн, 60 күн және 90 күндегі баға өзгерістерін қадағалаңыз:

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
No Data
Бүгінгі SRXOLD бағасының өзгеруі

Бүгін SRXOLD өзінің соңғы нарықтық белсенділігін көрсететін -- (--) өзгерісін тіркеді.

SRXOLD 30 күндік бағаның өзгеруі

Соңғы 30 күнде баға -- (--) мәніне өзгерді, бұл токеннің қысқа мерзімді өнімділігін көрсетеді.

SRXOLD 60 күндік бағаның өзгеруі

Егер шолуды 60 күнге дейін кеңейтетін болсақ, онда SRXOLD -- (--) болып өзгерді, бұл оның қызметіне кең перспектива береді.

SRXOLD 90 күндік бағаның өзгеруі

Егер сіз 90 күндік трендке сүйеніп, онда баға -- (--) өзгерді, бұл токендердің ұзақ мерзімді траекториясы туралы түсінік береді.

SRXOLD (SRXOLD) деген не

SRXOLD MEXC сайтында қол жетімді, бұл сізге токенді тікелей біздің платформада сатып алу, ұстау, тасымалдау және ставкаға қоюдың ыңғайлылығын қамтамасыз етеді. Сіз тәжірибелі инвестор болсаңыз да, криптовалюта әлеміне жаңадан келген болсаңыз да, MEXC пайдаланушыға ыңғайлы интерфейс пен SRXOLD инвестицияларыңызды тиімді басқаруға арналған түрлі құралдарды ұсынады. Осы токен туралы толығырақ ақпарат алу үшін сізді цифрлық активті енгізу бетіне кіруге шақырамыз.

Сонымен қатар, сіз:
- Активтеріңізде қалай марпаттарды алуға болатынын көру үшін SRXOLD стейкингтің қолжетімділігін тексеріңіз.
- Соңғы нарықтық трендтер мен сарапшылардың пікірлері туралы хабардар болу үшін SRXOLD біздің блогтағы шолулар мен талдауларды оқыңыз.

Біздің жан-жақты ресурстарымыз сіздің SRXOLD сатып алу тәжірибеңізді біркелкі және ақпараттандыруға арналған, бұл сізге сенімді инвестициялау үшін қажетті барлық құралдар мен білімнің болуын қамтамасыз етеді.

SRXOLD Баға болжамы (USD)

SRXOLD (SRXOLD) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін SRXOLD (SRXOLD) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: SRXOLD.

Қазір SRXOLD баға болжамын тексеріңіз!

SRXOLD (SRXOLD) токеномикасы

SRXOLD (SRXOLD) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. SRXOLD токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Қалай сатып алуға болады SRXOLD (SRXOLD)

SRXOLD қалай сатып алуға болатынын іздеп жүрсіз бе? Процесс қарапайым және қиындықсыз! Сіз MEXC сайтында біздің қадамдық сатып алу нұсқаулығымызды орындау арқылы SRXOLD оңай сатып ала аласыз. Біз сізге егжей-тегжейлі нұсқаулар мен бейне туториялдарды ұсынамыз, олар MEXC-те тіркелуді және қол жетімді әртүрлі ыңғайлы төлем опцияларын пайдалануды көрсетеді.

SRXOLD - жергілікті валюталарға

1 SRXOLD(SRXOLD)-ден VND-ге
--
1 SRXOLD(SRXOLD)-ден AUD-ге
A$--
1 SRXOLD(SRXOLD)-ден GBP-ге
--
1 SRXOLD(SRXOLD)-ден EUR-ге
--
1 SRXOLD(SRXOLD)-ден USD-ге
$--
1 SRXOLD(SRXOLD)-ден MYR-ге
RM--
1 SRXOLD(SRXOLD)-ден TRY-ге
--
1 SRXOLD(SRXOLD)-ден JPY-ге
¥--
1 SRXOLD(SRXOLD)-ден ARS-ге
ARS$--
1 SRXOLD(SRXOLD)-ден RUB-ге
--
1 SRXOLD(SRXOLD)-ден INR-ге
--
1 SRXOLD(SRXOLD)-ден IDR-ге
Rp--
1 SRXOLD(SRXOLD)-ден KRW-ге
--
1 SRXOLD(SRXOLD)-ден PHP-ге
--
1 SRXOLD(SRXOLD)-ден EGP-ге
￡E.--
1 SRXOLD(SRXOLD)-ден BRL-ге
R$--
1 SRXOLD(SRXOLD)-ден CAD-ге
C$--
1 SRXOLD(SRXOLD)-ден BDT-ге
--
1 SRXOLD(SRXOLD)-ден NGN-ге
--
1 SRXOLD(SRXOLD)-ден COP-ге
$--
1 SRXOLD(SRXOLD)-ден ZAR-ге
R.--
1 SRXOLD(SRXOLD)-ден UAH-ге
--
1 SRXOLD(SRXOLD)-ден TZS-ге
T.Sh.--
1 SRXOLD(SRXOLD)-ден VES-ге
Bs--
1 SRXOLD(SRXOLD)-ден CLP-ге
$--
1 SRXOLD(SRXOLD)-ден PKR-ге
Rs--
1 SRXOLD(SRXOLD)-ден KZT-ге
--
1 SRXOLD(SRXOLD)-ден THB-ге
฿--
1 SRXOLD(SRXOLD)-ден TWD-ге
NT$--
1 SRXOLD(SRXOLD)-ден AED-ге
د.إ--
1 SRXOLD(SRXOLD)-ден CHF-ге
Fr--
1 SRXOLD(SRXOLD)-ден HKD-ге
HK$--
1 SRXOLD(SRXOLD)-ден AMD-ге
֏--
1 SRXOLD(SRXOLD)-ден MAD-ге
.د.م--
1 SRXOLD(SRXOLD)-ден MXN-ге
$--
1 SRXOLD(SRXOLD)-ден SAR-ге
ريال--
1 SRXOLD(SRXOLD)-ден ETB-ге
Br--
1 SRXOLD(SRXOLD)-ден KES-ге
KSh--
1 SRXOLD(SRXOLD)-ден JOD-ге
د.أ--
1 SRXOLD(SRXOLD)-ден PLN-ге
--
1 SRXOLD(SRXOLD)-ден RON-ге
лв--
1 SRXOLD(SRXOLD)-ден SEK-ге
kr--
1 SRXOLD(SRXOLD)-ден BGN-ге
лв--
1 SRXOLD(SRXOLD)-ден HUF-ге
Ft--
1 SRXOLD(SRXOLD)-ден CZK-ге
--
1 SRXOLD(SRXOLD)-ден KWD-ге
د.ك--
1 SRXOLD(SRXOLD)-ден ILS-ге
--
1 SRXOLD(SRXOLD)-ден BOB-ге
Bs--
1 SRXOLD(SRXOLD)-ден AZN-ге
--
1 SRXOLD(SRXOLD)-ден TJS-ге
SM--
1 SRXOLD(SRXOLD)-ден GEL-ге
--
1 SRXOLD(SRXOLD)-ден AOA-ге
Kz--
1 SRXOLD(SRXOLD)-ден BHD-ге
.د.ب--
1 SRXOLD(SRXOLD)-ден BMD-ге
$--
1 SRXOLD(SRXOLD)-ден DKK-ге
kr--
1 SRXOLD(SRXOLD)-ден HNL-ге
L--
1 SRXOLD(SRXOLD)-ден MUR-ге
--
1 SRXOLD(SRXOLD)-ден NAD-ге
$--
1 SRXOLD(SRXOLD)-ден NOK-ге
kr--
1 SRXOLD(SRXOLD)-ден NZD-ге
$--
1 SRXOLD(SRXOLD)-ден PAB-ге
B/.--
1 SRXOLD(SRXOLD)-ден PGK-ге
K--
1 SRXOLD(SRXOLD)-ден QAR-ге
ر.ق--
1 SRXOLD(SRXOLD)-ден RSD-ге
дин.--
1 SRXOLD(SRXOLD)-ден UZS-ге
soʻm--
1 SRXOLD(SRXOLD)-ден ALL-ге
L--
1 SRXOLD(SRXOLD)-ден ANG-ге
ƒ--
1 SRXOLD(SRXOLD)-ден AWG-ге
ƒ--
1 SRXOLD(SRXOLD)-ден BBD-ге
$--
1 SRXOLD(SRXOLD)-ден BAM-ге
KM--
1 SRXOLD(SRXOLD)-ден BIF-ге
Fr--
1 SRXOLD(SRXOLD)-ден BND-ге
$--
1 SRXOLD(SRXOLD)-ден BSD-ге
$--
1 SRXOLD(SRXOLD)-ден JMD-ге
$--
1 SRXOLD(SRXOLD)-ден KHR-ге
--
1 SRXOLD(SRXOLD)-ден KMF-ге
Fr--
1 SRXOLD(SRXOLD)-ден LAK-ге
--
1 SRXOLD(SRXOLD)-ден LKR-ге
Rs--
1 SRXOLD(SRXOLD)-ден MDL-ге
L--
1 SRXOLD(SRXOLD)-ден MGA-ге
Ar--
1 SRXOLD(SRXOLD)-ден MOP-ге
P--
1 SRXOLD(SRXOLD)-ден MVR-ге
--
1 SRXOLD(SRXOLD)-ден MWK-ге
MK--
1 SRXOLD(SRXOLD)-ден MZN-ге
MT--
1 SRXOLD(SRXOLD)-ден NPR-ге
Rs--
1 SRXOLD(SRXOLD)-ден PYG-ге
--
1 SRXOLD(SRXOLD)-ден RWF-ге
Fr--
1 SRXOLD(SRXOLD)-ден SBD-ге
$--
1 SRXOLD(SRXOLD)-ден SCR-ге
--
1 SRXOLD(SRXOLD)-ден SRD-ге
$--
1 SRXOLD(SRXOLD)-ден SVC-ге
$--
1 SRXOLD(SRXOLD)-ден SZL-ге
L--
1 SRXOLD(SRXOLD)-ден TMT-ге
m--
1 SRXOLD(SRXOLD)-ден TND-ге
د.ت--
1 SRXOLD(SRXOLD)-ден TTD-ге
$--
1 SRXOLD(SRXOLD)-ден UGX-ге
Sh--
1 SRXOLD(SRXOLD)-ден XAF-ге
Fr--
1 SRXOLD(SRXOLD)-ден XCD-ге
$--
1 SRXOLD(SRXOLD)-ден XOF-ге
Fr--
1 SRXOLD(SRXOLD)-ден XPF-ге
Fr--
1 SRXOLD(SRXOLD)-ден BWP-ге
P--
1 SRXOLD(SRXOLD)-ден BZD-ге
$--
1 SRXOLD(SRXOLD)-ден CVE-ге
$--
1 SRXOLD(SRXOLD)-ден DJF-ге
Fr--
1 SRXOLD(SRXOLD)-ден DOP-ге
$--
1 SRXOLD(SRXOLD)-ден DZD-ге
د.ج--
1 SRXOLD(SRXOLD)-ден FJD-ге
$--
1 SRXOLD(SRXOLD)-ден GNF-ге
Fr--
1 SRXOLD(SRXOLD)-ден GTQ-ге
Q--
1 SRXOLD(SRXOLD)-ден GYD-ге
$--
1 SRXOLD(SRXOLD)-ден ISK-ге
kr--

Адамдар сондай-ақ сұрайды: SRXOLD туралы басқа сұрақтар

SRXOLD (SRXOLD) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі SRXOLD бағасы — -- USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
SRXOLD-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
SRXOLD-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: --. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
SRXOLD үшін нарықтық капитализация қандай?
SRXOLD үшін нарықтық капитализация: -- USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
SRXOLD үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
SRXOLD айналымдағы ұсынысы: -- USD.
SRXOLD үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
SRXOLD барлық уақыттағы ең жоғары бағаға -- USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) SRXOLD бағасы қандай болды?
SRXOLD -- USD ATL бағасына жетті.
SRXOLD үшін сауда көлемі қандай?
SRXOLD үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл SRXOLD өседі ме?
SRXOLD биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін SRXOLD баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-10-05 22:45:30 (UTC+8)

SRXOLD (SRXOLD) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
10-05 21:29:00Сала жаңартулары
Crypto total market cap breaks through $4.15 trillion, reaching new all-time high
10-05 16:10:00Сала жаңартулары
Bitcoin rises to touch a high of $125,708, setting a new all-time high
10-04 13:39:16Блокчейндегі деректер
U.S. Ethereum Spot ETF Records Net Inflow of $233.5 Million Yesterday
10-04 11:26:38Сала жаңартулары
USDC Issuance Exceeds 75 Billion, Market Share Reaches 24.9%
10-03 10:20:00Сала жаңартулары
Total crypto market cap returns above $4.2 trillion, with a 24-hour increase of 2.3%
10-03 05:17:00Сала жаңартулары
Bitcoin breaks the $120,000 mark for the first time since mid-August

Соңғы жаңалықтар

Биткойн нарығының жаңартуы: BTC АҚШ$125,000-нан жоғары рекордтық деңгейге жетті

October 5, 2025

MEXC маржинді фьючерстердің қайтарымы: сауданы екі еселеу мүмкіндіктері мен қиындықтары

October 3, 2025

Ақылды сауда, нөлдік комиссиялар: MEXC-тің AI көмекші тапсырыстары ойын ережелерін қалай өзгертуде

October 3, 2025
Көбірек көру

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

SRXOLD-ден USD-ге калькуляторы

Сома

SRXOLD
SRXOLD
USD
USD

1 SRXOLD = -- USD

Бүгін MEXC-ке қосылыңыз

-- Спот мейкер комиссиясы, --Спот тейкер комиссиясы
-- Фьючерс мейкер комиссиясы, --фьючерстік тейкер комиссиясы