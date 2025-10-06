БиржаDEX+
SPDR S P 500 ETF ағымдағы бағасы: 684.26 USD. Нақты уақыттағы SPYON-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. SPYON баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

SPYON туралы толығырақ

SPYON Баға туралы ақпарат

SPYON деген не

SPYON Ресми веб-сайт

SPYON Токеномикасы

SPYON Баға болжамы

SPYON Тарих

SPYON Сатып алу нұсқаулығы

SPYON фиатқа айырбастау

SPYON Спот

SPDR S P 500 ETF Логотип

SPDR S P 500 ETF бағасы(SPYON)

1 SPYON-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$684.26
+0.10%1D
USD
SPDR S P 500 ETF (SPYON) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 00:13:15 (UTC+8)

SPDR S P 500 ETF (SPYON) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 675.8
24 сағаттық төмен
$ 701.34
24 сағаттық жоғары

$ 675.8
$ 701.34
$ 690.6831306581166
$ 640.4052156827559
+0.09%

+0.10%

-0.13%

-0.13%

SPDR S P 500 ETF (SPYON) нақты уақыттағы баға $ 684.26. Соңғы 24 сағат ішінде SPYON мен $ 675.8 аралығында сауда жасалып, ал $ 701.34 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. SPYON үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 690.6831306581166, ал ең төменгісі — $ 640.4052156827559.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, SPYON соңғы бір сағатта +0.09% өзгерді, 24 сағат ішінде +0.10%, ал соңғы 7 күнде -0.13% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

SPDR S P 500 ETF (SPYON) Нарықтық ақпарат

No.732

$ 25.23M
$ 54.81K
$ 25.23M
36.88K
36,876.59786718
ETH

SPDR S P 500 ETF нарықтық капитализациясы $ 25.23M, тәуліктік сауда көлемі $ 54.81K. SPYON айналымдағы мөлшері 36.88K, жалпы мөлшері 36876.59786718. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 25.23M.

SPDR S P 500 ETF (SPYON) Баға тарихы USD

SPDR S P 500 ETF Бүгінгі, 30 күн, 60 күн және 90 күндегі баға өзгерістерін қадағалаңыз:

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ +0.6836+0.10%
30 күн$ +7.81+1.15%
60 күн$ +84.26+14.04%
90 күн$ +84.26+14.04%
Бүгінгі SPDR S P 500 ETF бағасының өзгеруі

Бүгін SPYON өзінің соңғы нарықтық белсенділігін көрсететін $ +0.6836 (+0.10%) өзгерісін тіркеді.

SPDR S P 500 ETF 30 күндік бағаның өзгеруі

Соңғы 30 күнде баға $ +7.81 (+1.15%) мәніне өзгерді, бұл токеннің қысқа мерзімді өнімділігін көрсетеді.

SPDR S P 500 ETF 60 күндік бағаның өзгеруі

Егер шолуды 60 күнге дейін кеңейтетін болсақ, онда SPYON $ +84.26 (+14.04%) болып өзгерді, бұл оның қызметіне кең перспектива береді.

SPDR S P 500 ETF 90 күндік бағаның өзгеруі

Егер сіз 90 күндік трендке сүйеніп, онда баға $ +84.26 (+14.04%) өзгерді, бұл токендердің ұзақ мерзімді траекториясы туралы түсінік береді.

SPDR S P 500 ETF (SPYON) барлық уақыттағы баға тарихы мен өзгерістерін ашқыңыз келе ме?

SPDR S P 500 ETF Баға тарихы бетін қазір тексеріңіз

SPDR S P 500 ETF (SPYON) деген не

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

SPDR S P 500 ETF MEXC сайтында қол жетімді, бұл сізге токенді тікелей біздің платформада сатып алу, ұстау, тасымалдау және ставкаға қоюдың ыңғайлылығын қамтамасыз етеді. Сіз тәжірибелі инвестор болсаңыз да, криптовалюта әлеміне жаңадан келген болсаңыз да, MEXC пайдаланушыға ыңғайлы интерфейс пен SPDR S P 500 ETF инвестицияларыңызды тиімді басқаруға арналған түрлі құралдарды ұсынады. Осы токен туралы толығырақ ақпарат алу үшін сізді цифрлық активті енгізу бетіне кіруге шақырамыз.

Сонымен қатар, сіз:
- Активтеріңізде қалай марпаттарды алуға болатынын көру үшін SPYON стейкингтің қолжетімділігін тексеріңіз.
- Соңғы нарықтық трендтер мен сарапшылардың пікірлері туралы хабардар болу үшін SPDR S P 500 ETF біздің блогтағы шолулар мен талдауларды оқыңыз.

Біздің жан-жақты ресурстарымыз сіздің SPDR S P 500 ETF сатып алу тәжірибеңізді біркелкі және ақпараттандыруға арналған, бұл сізге сенімді инвестициялау үшін қажетті барлық құралдар мен білімнің болуын қамтамасыз етеді.

SPDR S P 500 ETF Баға болжамы (USD)

SPDR S P 500 ETF (SPYON) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін SPDR S P 500 ETF (SPYON) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: SPDR S P 500 ETF.

Қазір SPDR S P 500 ETF баға болжамын тексеріңіз!

SPDR S P 500 ETF (SPYON) токеномикасы

SPDR S P 500 ETF (SPYON) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. SPYON токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Қалай сатып алуға болады SPDR S P 500 ETF (SPYON)

SPDR S P 500 ETF қалай сатып алуға болатынын іздеп жүрсіз бе? Процесс қарапайым және қиындықсыз! Сіз MEXC сайтында біздің қадамдық сатып алу нұсқаулығымызды орындау арқылы SPDR S P 500 ETF оңай сатып ала аласыз. Біз сізге егжей-тегжейлі нұсқаулар мен бейне туториялдарды ұсынамыз, олар MEXC-те тіркелуді және қол жетімді әртүрлі ыңғайлы төлем опцияларын пайдалануды көрсетеді.

SPYON - жергілікті валюталарға

1 SPDR S P 500 ETF(SPYON)-ден VND-ге
18,006,301.9
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON)-ден AUD-ге
A$1,046.9178
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON)-ден GBP-ге
520.0376
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON)-ден EUR-ге
588.4636
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON)-ден USD-ге
$684.26
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON)-ден MYR-ге
RM2,867.0494
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON)-ден TRY-ге
28,766.2904
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON)-ден JPY-ге
¥105,376.04
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON)-ден ARS-ге
ARS$1,003,309.9102
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON)-ден RUB-ге
55,370.3192
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON)-ден INR-ге
60,707.5472
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON)-ден IDR-ге
Rp11,404,328.7716
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON)-ден PHP-ге
40,172.9046
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON)-ден EGP-ге
￡E.32,297.072
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON)-ден BRL-ге
R$3,660.791
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON)-ден CAD-ге
C$957.964
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON)-ден BDT-ге
83,507.0904
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON)-ден NGN-ге
988,810.4408
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON)-ден COP-ге
$2,641,927.86
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON)-ден ZAR-ге
R.11,837.698
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON)-ден UAH-ге
28,766.2904
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON)-ден TZS-ге
T.Sh.1,681,226.82
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON)-ден VES-ге
Bs151,221.46
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON)-ден CLP-ге
$642,520.14
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON)-ден PKR-ге
Rs193,453.9872
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON)-ден KZT-ге
359,380.1946
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON)-ден THB-ге
฿22,224.7648
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON)-ден TWD-ге
NT$21,143.634
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON)-ден AED-ге
د.إ2,511.2342
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON)-ден CHF-ге
Fr547.408
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON)-ден HKD-ге
HK$5,316.7002
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON)-ден AMD-ге
֏261,763.663
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON)-ден MAD-ге
.د.م6,370.4606
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON)-ден MXN-ге
$12,638.2822
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON)-ден SAR-ге
ريال2,565.975
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON)-ден ETB-ге
Br104,431.7612
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON)-ден KES-ге
KSh88,365.3364
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON)-ден JOD-ге
د.أ485.14034
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON)-ден PLN-ге
2,524.9194
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON)-ден RON-ге
лв3,017.5866
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON)-ден SEK-ге
kr6,486.7848
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON)-ден BGN-ге
лв1,156.3994
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON)-ден HUF-ге
Ft230,075.5824
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON)-ден CZK-ге
14,437.886
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON)-ден KWD-ге
د.ك210.06782
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON)-ден ILS-ге
2,223.845
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON)-ден BOB-ге
Bs4,741.9218
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON)-ден AZN-ге
1,163.242
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON)-ден TJS-ге
SM6,308.8772
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON)-ден GEL-ге
1,854.3446
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON)-ден AOA-ге
Kz623,750.8882
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON)-ден BHD-ге
.د.ب257.96602
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON)-ден BMD-ге
$684.26
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON)-ден DKK-ге
kr4,427.1622
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON)-ден HNL-ге
L17,989.1954
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON)-ден MUR-ге
31,434.9044
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON)-ден NAD-ге
$11,837.698
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON)-ден NOK-ге
kr6,924.7112
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON)-ден NZD-ге
$1,197.455
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON)-ден PAB-ге
B/.684.26
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON)-ден PGK-ге
K2,880.7346
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON)-ден QAR-ге
ر.ق2,497.549
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON)-ден RSD-ге
дин.69,582.3994
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON)-ден UZS-ге
soʻm8,145,951.0776
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON)-ден ALL-ге
L57,477.84
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON)-ден ANG-ге
ƒ1,224.8254
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON)-ден AWG-ге
ƒ1,224.8254
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON)-ден BBD-ге
$1,368.52
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON)-ден BAM-ге
KM1,156.3994
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON)-ден BIF-ге
Fr2,017,882.74
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON)-ден BND-ге
$889.538
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON)-ден BSD-ге
$684.26
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON)-ден JMD-ге
$109,810.0448
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON)-ден KHR-ге
2,748,029.2156
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON)-ден KMF-ге
Fr291,494.76
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON)-ден LAK-ге
14,875,217.0938
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON)-ден LKR-ге
රු208,295.5866
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON)-ден MDL-ге
L11,577.6792
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON)-ден MGA-ге
Ar3,082,249.17
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON)-ден MOP-ге
P5,474.08
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON)-ден MVR-ге
10,469.178
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON)-ден MWK-ге
MK1,185,891.006
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON)-ден MZN-ге
MT43,724.214
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON)-ден NPR-ге
रु97,110.1792
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON)-ден PYG-ге
4,852,771.92
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON)-ден RWF-ге
Fr994,229.78
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON)-ден SBD-ге
$5,631.4598
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON)-ден SCR-ге
9,326.4638
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON)-ден SRD-ге
$26,549.288
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON)-ден SVC-ге
$5,980.4324
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON)-ден SZL-ге
L11,837.698
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON)-ден TMT-ге
m2,394.91
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON)-ден TND-ге
د.ت2,021.9883
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON)-ден TTD-ге
$4,632.4402
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON)-ден UGX-ге
Sh2,383,961.84
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON)-ден XAF-ге
Fr389,343.94
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON)-ден XCD-ге
$1,847.502
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON)-ден XOF-ге
Fr389,343.94
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON)-ден XPF-ге
Fr70,478.78
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON)-ден BWP-ге
P9,182.7692
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON)-ден BZD-ге
$1,375.3626
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON)-ден CVE-ге
$65,504.2098
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON)-ден DJF-ге
Fr121,798.28
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON)-ден DOP-ге
$44,059.5014
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON)-ден DZD-ге
د.ج89,419.0968
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON)-ден FJD-ге
$1,553.2702
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON)-ден GNF-ге
Fr5,949,640.7
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON)-ден GTQ-ге
Q5,241.4316
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON)-ден GYD-ге
$143,119.8216
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON)-ден ISK-ге
kr86,216.76

SPDR S P 500 ETF Ресурс

SPDR S P 500 ETF тереңірек түсіну үшін жобалық құжат, ресми веб-сайт және басқа жарияланымдар сияқты қосымша ресурстармен танысыңыз:

Ресми SPDR S P 500 ETF веб-сайт
Блок зерттеушісі

Адамдар сондай-ақ сұрайды: SPDR S P 500 ETF туралы басқа сұрақтар

SPDR S P 500 ETF (SPYON) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі SPYON бағасы — 684.26 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
SPYON-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
SPYON-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 684.26. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
SPDR S P 500 ETF үшін нарықтық капитализация қандай?
SPYON үшін нарықтық капитализация: $ 25.23M USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
SPYON үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
SPYON айналымдағы ұсынысы: 36.88K USD.
SPYON үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
SPYON барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 690.6831306581166 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) SPYON бағасы қандай болды?
SPYON 640.4052156827559 USD ATL бағасына жетті.
SPYON үшін сауда көлемі қандай?
SPYON үшін 24 сағаттық сауда көлемі: $ 54.81K USD.
Биыл SPYON өседі ме?
SPYON биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін SPYON баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 00:13:15 (UTC+8)

SPDR S P 500 ETF (SPYON) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Соңғы жаңалықтар

Неліктен көптеген адамдар әлі де қайтқан кезде ақша жоғалтады?

October 6, 2025

Bitcoin Layer 2 Желілерінің өсуі: 2025 жылы Bitcoin-ның болашағын қайта құру технологиясын түсіну

October 6, 2025

2025 жылы альткойндар: TOTAL3 жаңа максимумға жеткенде, бірақ сіздің портфеліңіз қозғалып жатқан жоқ

October 5, 2025
Көбірек көру

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

SPYON-ден USD-ге калькуляторы

Сома

SPYON
SPYON
USD
USD

1 SPYON = 684.26 USD

SPYON-мен саудалаңыз

SPYON/USDT
$684.26
+0.10%

Бүгін MEXC-ке қосылыңыз

-- Спот мейкер комиссиясы, --Спот тейкер комиссиясы
-- Фьючерс мейкер комиссиясы, --фьючерстік тейкер комиссиясы

