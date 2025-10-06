БиржаDEX+
Крипто сатып алНарықтарСпотФьючерстер500XEarnОқиғалар
Тағы
Blue Chip Blitz
Spheron Network ағымдағы бағасы: 0.01398 USD. Нақты уақыттағы SPON-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. SPON баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!Spheron Network ағымдағы бағасы: 0.01398 USD. Нақты уақыттағы SPON-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. SPON баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

SPON туралы толығырақ

SPON Баға туралы ақпарат

SPON деген не

SPON Ресми веб-сайт

SPON Токеномикасы

SPON Баға болжамы

SPON Тарих

SPON Сатып алу нұсқаулығы

SPON фиатқа айырбастау

SPON Спот

SPON USDT-M фьючерстері

Алдын ала нарық

Ақша табу

Эйрдроп+

Жаңалықтар

Блог

Үйрену

Spheron Network Логотип

Spheron Network бағасы(SPON)

1 SPON-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$0.01398
$0.01398$0.01398
+0.07%1D
USD
Spheron Network (SPON) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 00:12:47 (UTC+8)

Spheron Network (SPON) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0.01392
$ 0.01392$ 0.01392
24 сағаттық төмен
$ 0.01598
$ 0.01598$ 0.01598
24 сағаттық жоғары

$ 0.01392
$ 0.01392$ 0.01392

$ 0.01598
$ 0.01598$ 0.01598

--
----

--
----

-1.76%

+0.07%

-16.09%

-16.09%

Spheron Network (SPON) нақты уақыттағы баға $ 0.01398. Соңғы 24 сағат ішінде SPON мен $ 0.01392 аралығында сауда жасалып, ал $ 0.01598 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. SPON үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — --, ал ең төменгісі — --.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, SPON соңғы бір сағатта -1.76% өзгерді, 24 сағат ішінде +0.07%, ал соңғы 7 күнде -16.09% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Spheron Network (SPON) Нарықтық ақпарат

--
----

$ 100.86K
$ 100.86K$ 100.86K

$ 13.98M
$ 13.98M$ 13.98M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

BASE

Spheron Network нарықтық капитализациясы --, тәуліктік сауда көлемі $ 100.86K. SPON айналымдағы мөлшері --, жалпы мөлшері 1000000000. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 13.98M.

Spheron Network (SPON) Баға тарихы USD

Spheron Network Бүгінгі, 30 күн, 60 күн және 90 күндегі баға өзгерістерін қадағалаңыз:

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ +0.0000098+0.07%
30 күн$ -0.02508-64.21%
60 күн$ -0.05897-80.84%
90 күн$ -0.01257-47.35%
Бүгінгі Spheron Network бағасының өзгеруі

Бүгін SPON өзінің соңғы нарықтық белсенділігін көрсететін $ +0.0000098 (+0.07%) өзгерісін тіркеді.

Spheron Network 30 күндік бағаның өзгеруі

Соңғы 30 күнде баға $ -0.02508 (-64.21%) мәніне өзгерді, бұл токеннің қысқа мерзімді өнімділігін көрсетеді.

Spheron Network 60 күндік бағаның өзгеруі

Егер шолуды 60 күнге дейін кеңейтетін болсақ, онда SPON $ -0.05897 (-80.84%) болып өзгерді, бұл оның қызметіне кең перспектива береді.

Spheron Network 90 күндік бағаның өзгеруі

Егер сіз 90 күндік трендке сүйеніп, онда баға $ -0.01257 (-47.35%) өзгерді, бұл токендердің ұзақ мерзімді траекториясы туралы түсінік береді.

Spheron Network (SPON) барлық уақыттағы баға тарихы мен өзгерістерін ашқыңыз келе ме?

Spheron Network Баға тарихы бетін қазір тексеріңіз

Spheron Network (SPON) деген не

Community powered world's largest data centre for AI workloads.

Spheron Network MEXC сайтында қол жетімді, бұл сізге токенді тікелей біздің платформада сатып алу, ұстау, тасымалдау және ставкаға қоюдың ыңғайлылығын қамтамасыз етеді. Сіз тәжірибелі инвестор болсаңыз да, криптовалюта әлеміне жаңадан келген болсаңыз да, MEXC пайдаланушыға ыңғайлы интерфейс пен Spheron Network инвестицияларыңызды тиімді басқаруға арналған түрлі құралдарды ұсынады. Осы токен туралы толығырақ ақпарат алу үшін сізді цифрлық активті енгізу бетіне кіруге шақырамыз.

Сонымен қатар, сіз:
- Активтеріңізде қалай марпаттарды алуға болатынын көру үшін SPON стейкингтің қолжетімділігін тексеріңіз.
- Соңғы нарықтық трендтер мен сарапшылардың пікірлері туралы хабардар болу үшін Spheron Network біздің блогтағы шолулар мен талдауларды оқыңыз.

Біздің жан-жақты ресурстарымыз сіздің Spheron Network сатып алу тәжірибеңізді біркелкі және ақпараттандыруға арналған, бұл сізге сенімді инвестициялау үшін қажетті барлық құралдар мен білімнің болуын қамтамасыз етеді.

Spheron Network Баға болжамы (USD)

Spheron Network (SPON) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Spheron Network (SPON) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Spheron Network.

Қазір Spheron Network баға болжамын тексеріңіз!

Spheron Network (SPON) токеномикасы

Spheron Network (SPON) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. SPON токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Қалай сатып алуға болады Spheron Network (SPON)

Spheron Network қалай сатып алуға болатынын іздеп жүрсіз бе? Процесс қарапайым және қиындықсыз! Сіз MEXC сайтында біздің қадамдық сатып алу нұсқаулығымызды орындау арқылы Spheron Network оңай сатып ала аласыз. Біз сізге егжей-тегжейлі нұсқаулар мен бейне туториялдарды ұсынамыз, олар MEXC-те тіркелуді және қол жетімді әртүрлі ыңғайлы төлем опцияларын пайдалануды көрсетеді.

SPON - жергілікті валюталарға

1 Spheron Network(SPON)-ден VND-ге
367.8837
1 Spheron Network(SPON)-ден AUD-ге
A$0.0213894
1 Spheron Network(SPON)-ден GBP-ге
0.0106248
1 Spheron Network(SPON)-ден EUR-ге
0.0120228
1 Spheron Network(SPON)-ден USD-ге
$0.01398
1 Spheron Network(SPON)-ден MYR-ге
RM0.0585762
1 Spheron Network(SPON)-ден TRY-ге
0.5877192
1 Spheron Network(SPON)-ден JPY-ге
¥2.15292
1 Spheron Network(SPON)-ден ARS-ге
ARS$20.4984546
1 Spheron Network(SPON)-ден RUB-ге
1.1312616
1 Spheron Network(SPON)-ден INR-ге
1.2403056
1 Spheron Network(SPON)-ден IDR-ге
Rp232.9999068
1 Spheron Network(SPON)-ден PHP-ге
0.8207658
1 Spheron Network(SPON)-ден EGP-ге
￡E.0.659856
1 Spheron Network(SPON)-ден BRL-ге
R$0.074793
1 Spheron Network(SPON)-ден CAD-ге
C$0.019572
1 Spheron Network(SPON)-ден BDT-ге
1.7061192
1 Spheron Network(SPON)-ден NGN-ге
20.2022184
1 Spheron Network(SPON)-ден COP-ге
$53.97678
1 Spheron Network(SPON)-ден ZAR-ге
R.0.241854
1 Spheron Network(SPON)-ден UAH-ге
0.5877192
1 Spheron Network(SPON)-ден TZS-ге
T.Sh.34.34886
1 Spheron Network(SPON)-ден VES-ге
Bs3.08958
1 Spheron Network(SPON)-ден CLP-ге
$13.12722
1 Spheron Network(SPON)-ден PKR-ге
Rs3.9524256
1 Spheron Network(SPON)-ден KZT-ге
7.3424358
1 Spheron Network(SPON)-ден THB-ге
฿0.4540704
1 Spheron Network(SPON)-ден TWD-ге
NT$0.431982
1 Spheron Network(SPON)-ден AED-ге
د.إ0.0513066
1 Spheron Network(SPON)-ден CHF-ге
Fr0.011184
1 Spheron Network(SPON)-ден HKD-ге
HK$0.1086246
1 Spheron Network(SPON)-ден AMD-ге
֏5.348049
1 Spheron Network(SPON)-ден MAD-ге
.د.م0.1301538
1 Spheron Network(SPON)-ден MXN-ге
$0.2582106
1 Spheron Network(SPON)-ден SAR-ге
ريال0.052425
1 Spheron Network(SPON)-ден ETB-ге
Br2.1336276
1 Spheron Network(SPON)-ден KES-ге
KSh1.8053772
1 Spheron Network(SPON)-ден JOD-ге
د.أ0.00991182
1 Spheron Network(SPON)-ден PLN-ге
0.0515862
1 Spheron Network(SPON)-ден RON-ге
лв0.0616518
1 Spheron Network(SPON)-ден SEK-ге
kr0.1325304
1 Spheron Network(SPON)-ден BGN-ге
лв0.0236262
1 Spheron Network(SPON)-ден HUF-ге
Ft4.7006352
1 Spheron Network(SPON)-ден CZK-ге
0.294978
1 Spheron Network(SPON)-ден KWD-ге
د.ك0.00429186
1 Spheron Network(SPON)-ден ILS-ге
0.045435
1 Spheron Network(SPON)-ден BOB-ге
Bs0.0968814
1 Spheron Network(SPON)-ден AZN-ге
0.023766
1 Spheron Network(SPON)-ден TJS-ге
SM0.1288956
1 Spheron Network(SPON)-ден GEL-ге
0.0378858
1 Spheron Network(SPON)-ден AOA-ге
Kz12.7437486
1 Spheron Network(SPON)-ден BHD-ге
.د.ب0.00527046
1 Spheron Network(SPON)-ден BMD-ге
$0.01398
1 Spheron Network(SPON)-ден DKK-ге
kr0.0904506
1 Spheron Network(SPON)-ден HNL-ге
L0.3675342
1 Spheron Network(SPON)-ден MUR-ге
0.6422412
1 Spheron Network(SPON)-ден NAD-ге
$0.241854
1 Spheron Network(SPON)-ден NOK-ге
kr0.1414776
1 Spheron Network(SPON)-ден NZD-ге
$0.024465
1 Spheron Network(SPON)-ден PAB-ге
B/.0.01398
1 Spheron Network(SPON)-ден PGK-ге
K0.0588558
1 Spheron Network(SPON)-ден QAR-ге
ر.ق0.051027
1 Spheron Network(SPON)-ден RSD-ге
дин.1.4216262
1 Spheron Network(SPON)-ден UZS-ге
soʻm166.4285448
1 Spheron Network(SPON)-ден ALL-ге
L1.17432
1 Spheron Network(SPON)-ден ANG-ге
ƒ0.0250242
1 Spheron Network(SPON)-ден AWG-ге
ƒ0.0250242
1 Spheron Network(SPON)-ден BBD-ге
$0.02796
1 Spheron Network(SPON)-ден BAM-ге
KM0.0236262
1 Spheron Network(SPON)-ден BIF-ге
Fr41.22702
1 Spheron Network(SPON)-ден BND-ге
$0.018174
1 Spheron Network(SPON)-ден BSD-ге
$0.01398
1 Spheron Network(SPON)-ден JMD-ге
$2.2435104
1 Spheron Network(SPON)-ден KHR-ге
56.1445188
1 Spheron Network(SPON)-ден KMF-ге
Fr5.95548
1 Spheron Network(SPON)-ден LAK-ге
303.9130374
1 Spheron Network(SPON)-ден LKR-ге
රු4.2556518
1 Spheron Network(SPON)-ден MDL-ге
L0.2365416
1 Spheron Network(SPON)-ден MGA-ге
Ar62.97291
1 Spheron Network(SPON)-ден MOP-ге
P0.11184
1 Spheron Network(SPON)-ден MVR-ге
0.213894
1 Spheron Network(SPON)-ден MWK-ге
MK24.228738
1 Spheron Network(SPON)-ден MZN-ге
MT0.893322
1 Spheron Network(SPON)-ден NPR-ге
रु1.9840416
1 Spheron Network(SPON)-ден PYG-ге
99.14616
1 Spheron Network(SPON)-ден RWF-ге
Fr20.31294
1 Spheron Network(SPON)-ден SBD-ге
$0.1150554
1 Spheron Network(SPON)-ден SCR-ге
0.1905474
1 Spheron Network(SPON)-ден SRD-ге
$0.542424
1 Spheron Network(SPON)-ден SVC-ге
$0.1221852
1 Spheron Network(SPON)-ден SZL-ге
L0.241854
1 Spheron Network(SPON)-ден TMT-ге
m0.04893
1 Spheron Network(SPON)-ден TND-ге
د.ت0.0413109
1 Spheron Network(SPON)-ден TTD-ге
$0.0946446
1 Spheron Network(SPON)-ден UGX-ге
Sh48.70632
1 Spheron Network(SPON)-ден XAF-ге
Fr7.95462
1 Spheron Network(SPON)-ден XCD-ге
$0.037746
1 Spheron Network(SPON)-ден XOF-ге
Fr7.95462
1 Spheron Network(SPON)-ден XPF-ге
Fr1.43994
1 Spheron Network(SPON)-ден BWP-ге
P0.1876116
1 Spheron Network(SPON)-ден BZD-ге
$0.0280998
1 Spheron Network(SPON)-ден CVE-ге
$1.3383054
1 Spheron Network(SPON)-ден DJF-ге
Fr2.48844
1 Spheron Network(SPON)-ден DOP-ге
$0.9001722
1 Spheron Network(SPON)-ден DZD-ге
د.ج1.8269064
1 Spheron Network(SPON)-ден FJD-ге
$0.0317346
1 Spheron Network(SPON)-ден GNF-ге
Fr121.5561
1 Spheron Network(SPON)-ден GTQ-ге
Q0.1070868
1 Spheron Network(SPON)-ден GYD-ге
$2.9240568
1 Spheron Network(SPON)-ден ISK-ге
kr1.76148

Spheron Network Ресурс

Spheron Network тереңірек түсіну үшін жобалық құжат, ресми веб-сайт және басқа жарияланымдар сияқты қосымша ресурстармен танысыңыз:

Ресми Spheron Network веб-сайт
Блок зерттеушісі

Адамдар сондай-ақ сұрайды: Spheron Network туралы басқа сұрақтар

Spheron Network (SPON) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі SPON бағасы — 0.01398 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
SPON-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
SPON-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0.01398. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Spheron Network үшін нарықтық капитализация қандай?
SPON үшін нарықтық капитализация: -- USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
SPON үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
SPON айналымдағы ұсынысы: -- USD.
SPON үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
SPON барлық уақыттағы ең жоғары бағаға -- USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) SPON бағасы қандай болды?
SPON -- USD ATL бағасына жетті.
SPON үшін сауда көлемі қандай?
SPON үшін 24 сағаттық сауда көлемі: $ 100.86K USD.
Биыл SPON өседі ме?
SPON биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін SPON баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 00:12:47 (UTC+8)

Spheron Network (SPON) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Соңғы жаңалықтар

Неліктен көптеген адамдар әлі де қайтқан кезде ақша жоғалтады?

October 6, 2025

Bitcoin Layer 2 Желілерінің өсуі: 2025 жылы Bitcoin-ның болашағын қайта құру технологиясын түсіну

October 6, 2025

2025 жылы альткойндар: TOTAL3 жаңа максимумға жеткенде, бірақ сіздің портфеліңіз қозғалып жатқан жоқ

October 5, 2025
Көбірек көру

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

SPON-ден USD-ге калькуляторы

Сома

SPON
SPON
USD
USD

1 SPON = 0.01398 USD

SPON-мен саудалаңыз

SPON/USDT
$0.01398
$0.01398$0.01398
+0.21%

Бүгін MEXC-ке қосылыңыз

-- Спот мейкер комиссиясы, --Спот тейкер комиссиясы
-- Фьючерс мейкер комиссиясы, --фьючерстік тейкер комиссиясы

ЫСТЫҚ

Қазіргі уақытта нарықта елеулі назар аударылып жатқан трендтегі криптовалюталар

Bitcoin Логотип

Bitcoin

BTC

$105,950.88
$105,950.88$105,950.88

+0.19%

Ethereum Логотип

Ethereum

ETH

$3,600.00
$3,600.00$3,600.00

+0.30%

Solana Логотип

Solana

SOL

$168.07
$168.07$168.07

+0.79%

Aster Логотип

Aster

ASTER

$0.9482
$0.9482$0.9482

+0.69%

USDCoin Логотип

USDCoin

USDC

$1.0000
$1.0000$1.0000

+0.01%

TOP Volume

Ең жоғары сауда көлемі бар криптовалюталар

Bitcoin Логотип

Bitcoin

BTC

$105,950.88
$105,950.88$105,950.88

+0.19%

Ethereum Логотип

Ethereum

ETH

$3,600.00
$3,600.00$3,600.00

+0.30%

Solana Логотип

Solana

SOL

$168.07
$168.07$168.07

+0.79%

XRP Логотип

XRP

XRP

$2.3470
$2.3470$2.3470

+0.85%

Binance Coin Логотип

Binance Coin

BNB

$990.10
$990.10$990.10

+1.01%

Жаңадан қосылған

Саудалауға қолжетімді жақында листингі жасалған криптовалюталардың тізімі

Momentum Логотип

Momentum

MMT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Play AI Логотип

Play AI

PLAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism Логотип

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Логотип

Kite AI

KITE

$0.0787
$0.0787$0.0787

+57.40%

TeaFi Логотип

TeaFi

TEAFI

$0.4000
$0.4000$0.4000

+33.33%

Үздік табыс иелері

Бүгінгі ең көп өскен криптовалюталар

PlayMindProtocol Логотип

PlayMindProtocol

PMIND

$0.06764
$0.06764$0.06764

+576.40%

Notevia Логотип

Notevia

NVA

$0.0000006500
$0.0000006500$0.0000006500

+63.23%

Kite AI Логотип

Kite AI

KITE

$0.0787
$0.0787$0.0787

+57.40%

NXT Protocol Логотип

NXT Protocol

NXT

$0.0280
$0.0280$0.0280

+32.07%

Ant Token Логотип

Ant Token

ANTY

$0.0000158
$0.0000158$0.0000158

+20.61%