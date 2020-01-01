SociaPol (SPOL) токеномикасы

Токен қамтуы, тарату моделі және өзекті нарық деректерін қоса, SociaPol (SPOL) туралы негізгі ақпаратпен танысыңыз.
SociaPol (SPOL) туралы ақпарат

SociaPol is an innovative platform in the IPFS-based Web3 space that has created a virtual world for users to engage in socialization, gaming, and various entertainment activities. It offers a unique experience where users can create and customize their avatars, with every item designed as an NFT, providing exclusivity and ownership to the character's owner. SociaPol's token, $SPOL, plays a vital role in the platform's ecosystem, facilitating transactions and enhancing the overall user experience.

Ресми веб-сайт:
https://sociapol.com
Whitepaper:
https://drive.google.com/file/d/1MmWLuJSIkVN_RW4R6nHQLGMdDDLjiHao/view
Block Explorer:
https://bscscan.com/token/0xf897176b529a6b9f0412459d872cda4ed6d395d8

SociaPol (SPOL) токеномикасы мен бағасын талдау

SociaPol (SPOL) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.

Нарық капитализациясы:
$ 0.00
Жалпы қамтуы:
$ 100.00B
Айналымдағы қамту:
$ 0.00
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
$ 1.51M
Осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіш:
$ 0.00045
Осы уақытқа дейінгі ең төменгі көрсеткіш:
$ 0.000005439326437114
Қазіргі баға:
$ 0.00001506
SociaPol (SPOL) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары

SociaPol (SPOL) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.

Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:

Жалпы қамтуы:

Жасалған немесе жасалатын SPOL токендерінің ең көп саны.

Айналымдағы қамту:

Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.

Максимал қамту:

Барлығы қанша SPOL токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.

FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):

Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.

Инфляция деңгейі:

Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.

Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?

Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.

Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.

Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.

Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.

Енді сіз SPOL токеномикасын түсінген болсаңыз, SPOL токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!

Қалай SPOL сатып алуға болады

Портфеліңізге SociaPol (SPOL) қосқыңыз келе ме? MEXC биржасы SPOL сатып алудың әртүрлі әдістерін, соның ішінде несие карталарын, банк аударымдарын және “peer-to-peer” сауданы қолдайды. Сіз енді бастаған болсаңыз да, кәсіпқой болсаңыз да, MEXC крипто сатып алуды оңай және қауіпсіз етеді.

SociaPol (SPOL) бағасының тарихы

SPOL бағасының тарихын талдау пайдаланушыларға өткен нарық қозғалыстарын, негізгі қолдау/қарсылық деңгейлерін және құбылмалық үлгілерін түсінуге көмектеседі. Сіз осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіштерді бақылап жатсаңыз немесе трендтерді анықтайсыз ба, тарихи деректер - бағаны болжау мен техникалық талдаудың маңызды бөлігі.

SPOL бағасының болжамы

SPOL қайда бет алып жатқанын білгіңіз келе ме? Біздің SPOL бағасын болжау бетіміз болашаққа көзқарасты қамтамасыз ету үшін нарықтағы жағдайды, тарихи үрдістерді және техникалық көрсеткіштерді біріктіреді.

