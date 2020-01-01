Spell Token (SPELL) токеномикасы

Токен қамтуы, тарату моделі және өзекті нарық деректерін қоса, Spell Token (SPELL) туралы негізгі ақпаратпен танысыңыз.
Spell Token (SPELL) туралы ақпарат

Spell Token allows users to produce magic internet money. Everyone can provide collateral in the form of various interest bearing crypto assets such as yvYFI, yvUSDT, yvUSDC, xSUSHI and more. $SPELL is the governance and utility token of Abracadabra Money.

Ресми веб-сайт:
https://abracadabra.money/
Whitepaper:
https://docs.abracadabra.money/
Block Explorer:
https://solscan.io/token/BCsFXYm81iqXyYmrLKgAp3AePcgLHnirb8FjTs6sjM7U

Spell Token (SPELL) токеномикасы мен бағасын талдау

Spell Token (SPELL) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.

Нарық капитализациясы:
$ 78.90M
Жалпы қамтуы:
$ 196.01B
Айналымдағы қамту:
$ 166.17B
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
$ 93.06M
Осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіш:
$ 0.035449
Осы уақытқа дейінгі ең төменгі көрсеткіш:
$ 0.000349821697120155
Қазіргі баға:
$ 0.0004748
Spell Token (SPELL) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары

Spell Token (SPELL) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.

Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:

Жалпы қамтуы:

Жасалған немесе жасалатын SPELL токендерінің ең көп саны.

Айналымдағы қамту:

Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.

Максимал қамту:

Барлығы қанша SPELL токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.

FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):

Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.

Инфляция деңгейі:

Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.

Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?

Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.

Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.

Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.

Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.

Енді сіз SPELL токеномикасын түсінген болсаңыз, SPELL токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!

