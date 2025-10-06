БиржаDEX+
Illusion of Life ағымдағы бағасы: 0.002291 USD. Нақты уақыттағы SPARK-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. SPARK баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

SPARK туралы толығырақ

SPARK Баға туралы ақпарат

SPARK деген не

SPARK Ресми веб-сайт

SPARK Токеномикасы

SPARK Баға болжамы

SPARK Тарих

SPARK Сатып алу нұсқаулығы

SPARK фиатқа айырбастау

SPARK Спот

SPARK USDT-M фьючерстері

Illusion of Life Логотип

Illusion of Life бағасы(SPARK)

1 SPARK-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$0.002301
$0.002301$0.002301
-0.77%1D
USD
Illusion of Life (SPARK) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 00:12:12 (UTC+8)

Illusion of Life (SPARK) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0.00228
$ 0.00228$ 0.00228
24 сағаттық төмен
$ 0.0038
$ 0.0038$ 0.0038
24 сағаттық жоғары

$ 0.00228
$ 0.00228$ 0.00228

$ 0.0038
$ 0.0038$ 0.0038

--
----

--
----

-12.13%

-0.77%

-36.74%

-36.74%

Illusion of Life (SPARK) нақты уақыттағы баға $ 0.002291. Соңғы 24 сағат ішінде SPARK мен $ 0.00228 аралығында сауда жасалып, ал $ 0.0038 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. SPARK үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — --, ал ең төменгісі — --.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, SPARK соңғы бір сағатта -12.13% өзгерді, 24 сағат ішінде -0.77%, ал соңғы 7 күнде -36.74% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Illusion of Life (SPARK) Нарықтық ақпарат

--
----

$ 77.23K
$ 77.23K$ 77.23K

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

--
----

SOL

Illusion of Life нарықтық капитализациясы --, тәуліктік сауда көлемі $ 77.23K. SPARK айналымдағы мөлшері --, жалпы мөлшері --. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): --.

Illusion of Life (SPARK) Баға тарихы USD

Illusion of Life Бүгінгі, 30 күн, 60 күн және 90 күндегі баға өзгерістерін қадағалаңыз:

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ -0.00001786-0.77%
30 күн$ -0.008396-78.57%
60 күн$ -0.013821-85.79%
90 күн$ -0.002709-54.18%
Бүгінгі Illusion of Life бағасының өзгеруі

Бүгін SPARK өзінің соңғы нарықтық белсенділігін көрсететін $ -0.00001786 (-0.77%) өзгерісін тіркеді.

Illusion of Life 30 күндік бағаның өзгеруі

Соңғы 30 күнде баға $ -0.008396 (-78.57%) мәніне өзгерді, бұл токеннің қысқа мерзімді өнімділігін көрсетеді.

Illusion of Life 60 күндік бағаның өзгеруі

Егер шолуды 60 күнге дейін кеңейтетін болсақ, онда SPARK $ -0.013821 (-85.79%) болып өзгерді, бұл оның қызметіне кең перспектива береді.

Illusion of Life 90 күндік бағаның өзгеруі

Егер сіз 90 күндік трендке сүйеніп, онда баға $ -0.002709 (-54.18%) өзгерді, бұл токендердің ұзақ мерзімді траекториясы туралы түсінік береді.

Illusion of Life (SPARK) барлық уақыттағы баға тарихы мен өзгерістерін ашқыңыз келе ме?

Illusion of Life Баға тарихы бетін қазір тексеріңіз

Illusion of Life (SPARK) деген не

SPARK is an experimental project initiated by IllusionOfLife, centered on the narrative of “AI empowerment + community-driven growth,” aiming to create the first entrepreneurial virtual organism and explore the boundaries of AI storytelling.

Illusion of Life MEXC сайтында қол жетімді, бұл сізге токенді тікелей біздің платформада сатып алу, ұстау, тасымалдау және ставкаға қоюдың ыңғайлылығын қамтамасыз етеді. Сіз тәжірибелі инвестор болсаңыз да, криптовалюта әлеміне жаңадан келген болсаңыз да, MEXC пайдаланушыға ыңғайлы интерфейс пен Illusion of Life инвестицияларыңызды тиімді басқаруға арналған түрлі құралдарды ұсынады. Осы токен туралы толығырақ ақпарат алу үшін сізді цифрлық активті енгізу бетіне кіруге шақырамыз.

Сонымен қатар, сіз:
- Активтеріңізде қалай марпаттарды алуға болатынын көру үшін SPARK стейкингтің қолжетімділігін тексеріңіз.
- Соңғы нарықтық трендтер мен сарапшылардың пікірлері туралы хабардар болу үшін Illusion of Life біздің блогтағы шолулар мен талдауларды оқыңыз.

Біздің жан-жақты ресурстарымыз сіздің Illusion of Life сатып алу тәжірибеңізді біркелкі және ақпараттандыруға арналған, бұл сізге сенімді инвестициялау үшін қажетті барлық құралдар мен білімнің болуын қамтамасыз етеді.

Illusion of Life Баға болжамы (USD)

Illusion of Life (SPARK) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Illusion of Life (SPARK) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Illusion of Life.

Қазір Illusion of Life баға болжамын тексеріңіз!

Illusion of Life (SPARK) токеномикасы

Illusion of Life (SPARK) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. SPARK токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Қалай сатып алуға болады Illusion of Life (SPARK)

Illusion of Life қалай сатып алуға болатынын іздеп жүрсіз бе? Процесс қарапайым және қиындықсыз! Сіз MEXC сайтында біздің қадамдық сатып алу нұсқаулығымызды орындау арқылы Illusion of Life оңай сатып ала аласыз. Біз сізге егжей-тегжейлі нұсқаулар мен бейне туториялдарды ұсынамыз, олар MEXC-те тіркелуді және қол жетімді әртүрлі ыңғайлы төлем опцияларын пайдалануды көрсетеді.

Illusion of Life Ресурс

Illusion of Life тереңірек түсіну үшін жобалық құжат, ресми веб-сайт және басқа жарияланымдар сияқты қосымша ресурстармен танысыңыз:

Ресми Illusion of Life веб-сайт
Блок зерттеушісі

Адамдар сондай-ақ сұрайды: Illusion of Life туралы басқа сұрақтар

Illusion of Life (SPARK) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі SPARK бағасы — 0.002291 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
SPARK-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
SPARK-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0.002291. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Illusion of Life үшін нарықтық капитализация қандай?
SPARK үшін нарықтық капитализация: -- USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
SPARK үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
SPARK айналымдағы ұсынысы: -- USD.
SPARK үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
SPARK барлық уақыттағы ең жоғары бағаға -- USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) SPARK бағасы қандай болды?
SPARK -- USD ATL бағасына жетті.
SPARK үшін сауда көлемі қандай?
SPARK үшін 24 сағаттық сауда көлемі: $ 77.23K USD.
Биыл SPARK өседі ме?
SPARK биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін SPARK баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 00:12:12 (UTC+8)

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

