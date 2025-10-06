БиржаDEX+
Smart Pocket ағымдағы бағасы: 0.007773 USD. Нақты уақыттағы SP-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. SP баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

SP туралы толығырақ

SP Баға туралы ақпарат

SP деген не

SP Ресми веб-сайт

SP Токеномикасы

SP Баға болжамы

SP Тарих

SP Сатып алу нұсқаулығы

SP фиатқа айырбастау

SP Спот

Smart Pocket Логотип

Smart Pocket бағасы(SP)

1 SP-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$0.007773
$0.007773$0.007773
+0.84%1D
USD
Smart Pocket (SP) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 00:11:44 (UTC+8)

Smart Pocket (SP) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0.007574
$ 0.007574$ 0.007574
24 сағаттық төмен
$ 0.009948
$ 0.009948$ 0.009948
24 сағаттық жоғары

$ 0.007574
$ 0.007574$ 0.007574

$ 0.009948
$ 0.009948$ 0.009948

$ 0.023315600067172444
$ 0.023315600067172444$ 0.023315600067172444

$ 0.002919119255657682
$ 0.002919119255657682$ 0.002919119255657682

-6.11%

+0.84%

-43.70%

-43.70%

Smart Pocket (SP) нақты уақыттағы баға $ 0.007773. Соңғы 24 сағат ішінде SP мен $ 0.007574 аралығында сауда жасалып, ал $ 0.009948 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. SP үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0.023315600067172444, ал ең төменгісі — $ 0.002919119255657682.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, SP соңғы бір сағатта -6.11% өзгерді, 24 сағат ішінде +0.84%, ал соңғы 7 күнде -43.70% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Smart Pocket (SP) Нарықтық ақпарат

No.1207

$ 8.09M
$ 8.09M$ 8.09M

$ 208.83K
$ 208.83K$ 208.83K

$ 777.30M
$ 777.30M$ 777.30M

1.04B
1.04B 1.04B

100,000,000,000
100,000,000,000 100,000,000,000

100,000,000,000
100,000,000,000 100,000,000,000

1.04%

SOL

Smart Pocket нарықтық капитализациясы $ 8.09M, тәуліктік сауда көлемі $ 208.83K. SP айналымдағы мөлшері 1.04B, жалпы мөлшері 100000000000. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 777.30M.

Smart Pocket (SP) Баға тарихы USD

Smart Pocket Бүгінгі, 30 күн, 60 күн және 90 күндегі баға өзгерістерін қадағалаңыз:

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ +0.00006475+0.84%
30 күн$ +0.007523+3,009.20%
60 күн$ +0.007523+3,009.20%
90 күн$ +0.007523+3,009.20%
Бүгінгі Smart Pocket бағасының өзгеруі

Бүгін SP өзінің соңғы нарықтық белсенділігін көрсететін $ +0.00006475 (+0.84%) өзгерісін тіркеді.

Smart Pocket 30 күндік бағаның өзгеруі

Соңғы 30 күнде баға $ +0.007523 (+3,009.20%) мәніне өзгерді, бұл токеннің қысқа мерзімді өнімділігін көрсетеді.

Smart Pocket 60 күндік бағаның өзгеруі

Егер шолуды 60 күнге дейін кеңейтетін болсақ, онда SP $ +0.007523 (+3,009.20%) болып өзгерді, бұл оның қызметіне кең перспектива береді.

Smart Pocket 90 күндік бағаның өзгеруі

Егер сіз 90 күндік трендке сүйеніп, онда баға $ +0.007523 (+3,009.20%) өзгерді, бұл токендердің ұзақ мерзімді траекториясы туралы түсінік береді.

Smart Pocket (SP) барлық уақыттағы баға тарихы мен өзгерістерін ашқыңыз келе ме?

Smart Pocket Баға тарихы бетін қазір тексеріңіз

Smart Pocket (SP) деген не

The SP token is the base currency of IP tokens. It serves as a universal economic language that connects every character, story, and piece of art. From here begins a new era where creators and fans around the world share their dreams through a single currency—and let value circulate freely among them.

Smart Pocket MEXC сайтында қол жетімді, бұл сізге токенді тікелей біздің платформада сатып алу, ұстау, тасымалдау және ставкаға қоюдың ыңғайлылығын қамтамасыз етеді. Сіз тәжірибелі инвестор болсаңыз да, криптовалюта әлеміне жаңадан келген болсаңыз да, MEXC пайдаланушыға ыңғайлы интерфейс пен Smart Pocket инвестицияларыңызды тиімді басқаруға арналған түрлі құралдарды ұсынады. Осы токен туралы толығырақ ақпарат алу үшін сізді цифрлық активті енгізу бетіне кіруге шақырамыз.

Сонымен қатар, сіз:
- Активтеріңізде қалай марпаттарды алуға болатынын көру үшін SP стейкингтің қолжетімділігін тексеріңіз.
- Соңғы нарықтық трендтер мен сарапшылардың пікірлері туралы хабардар болу үшін Smart Pocket біздің блогтағы шолулар мен талдауларды оқыңыз.

Біздің жан-жақты ресурстарымыз сіздің Smart Pocket сатып алу тәжірибеңізді біркелкі және ақпараттандыруға арналған, бұл сізге сенімді инвестициялау үшін қажетті барлық құралдар мен білімнің болуын қамтамасыз етеді.

Smart Pocket Баға болжамы (USD)

Smart Pocket (SP) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Smart Pocket (SP) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Smart Pocket.

Қазір Smart Pocket баға болжамын тексеріңіз!

Smart Pocket (SP) токеномикасы

Smart Pocket (SP) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. SP токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Қалай сатып алуға болады Smart Pocket (SP)

Smart Pocket қалай сатып алуға болатынын іздеп жүрсіз бе? Процесс қарапайым және қиындықсыз! Сіз MEXC сайтында біздің қадамдық сатып алу нұсқаулығымызды орындау арқылы Smart Pocket оңай сатып ала аласыз. Біз сізге егжей-тегжейлі нұсқаулар мен бейне туториялдарды ұсынамыз, олар MEXC-те тіркелуді және қол жетімді әртүрлі ыңғайлы төлем опцияларын пайдалануды көрсетеді.

SP - жергілікті валюталарға

1 Smart Pocket(SP)-ден VND-ге
204.546495
1 Smart Pocket(SP)-ден AUD-ге
A$0.01189269
1 Smart Pocket(SP)-ден GBP-ге
0.00590748
1 Smart Pocket(SP)-ден EUR-ге
0.00668478
1 Smart Pocket(SP)-ден USD-ге
$0.007773
1 Smart Pocket(SP)-ден MYR-ге
RM0.03256887
1 Smart Pocket(SP)-ден TRY-ге
0.32677692
1 Smart Pocket(SP)-ден JPY-ге
¥1.197042
1 Smart Pocket(SP)-ден ARS-ге
ARS$11.39731671
1 Smart Pocket(SP)-ден RUB-ге
0.62899116
1 Smart Pocket(SP)-ден INR-ге
0.68962056
1 Smart Pocket(SP)-ден IDR-ге
Rp129.54994818
1 Smart Pocket(SP)-ден PHP-ге
0.45635283
1 Smart Pocket(SP)-ден EGP-ге
￡E.0.3668856
1 Smart Pocket(SP)-ден BRL-ге
R$0.04158555
1 Smart Pocket(SP)-ден CAD-ге
C$0.0108822
1 Smart Pocket(SP)-ден BDT-ге
0.94861692
1 Smart Pocket(SP)-ден NGN-ге
11.23260684
1 Smart Pocket(SP)-ден COP-ге
$30.011553
1 Smart Pocket(SP)-ден ZAR-ге
R.0.1344729
1 Smart Pocket(SP)-ден UAH-ге
0.32677692
1 Smart Pocket(SP)-ден TZS-ге
T.Sh.19.098261
1 Smart Pocket(SP)-ден VES-ге
Bs1.717833
1 Smart Pocket(SP)-ден CLP-ге
$7.298847
1 Smart Pocket(SP)-ден PKR-ге
Rs2.19758256
1 Smart Pocket(SP)-ден KZT-ге
4.08245733
1 Smart Pocket(SP)-ден THB-ге
฿0.25246704
1 Smart Pocket(SP)-ден TWD-ге
NT$0.2401857
1 Smart Pocket(SP)-ден AED-ге
د.إ0.02852691
1 Smart Pocket(SP)-ден CHF-ге
Fr0.0062184
1 Smart Pocket(SP)-ден HKD-ге
HK$0.06039621
1 Smart Pocket(SP)-ден AMD-ге
֏2.97356115
1 Smart Pocket(SP)-ден MAD-ге
.د.م0.07236663
1 Smart Pocket(SP)-ден MXN-ге
$0.14356731
1 Smart Pocket(SP)-ден SAR-ге
ريال0.02914875
1 Smart Pocket(SP)-ден ETB-ге
Br1.18631526
1 Smart Pocket(SP)-ден KES-ге
KSh1.00380522
1 Smart Pocket(SP)-ден JOD-ге
د.أ0.005511057
1 Smart Pocket(SP)-ден PLN-ге
0.02868237
1 Smart Pocket(SP)-ден RON-ге
лв0.03427893
1 Smart Pocket(SP)-ден SEK-ге
kr0.07368804
1 Smart Pocket(SP)-ден BGN-ге
лв0.01313637
1 Smart Pocket(SP)-ден HUF-ге
Ft2.61359352
1 Smart Pocket(SP)-ден CZK-ге
0.1640103
1 Smart Pocket(SP)-ден KWD-ге
د.ك0.002386311
1 Smart Pocket(SP)-ден ILS-ге
0.02526225
1 Smart Pocket(SP)-ден BOB-ге
Bs0.05386689
1 Smart Pocket(SP)-ден AZN-ге
0.0132141
1 Smart Pocket(SP)-ден TJS-ге
SM0.07166706
1 Smart Pocket(SP)-ден GEL-ге
0.02106483
1 Smart Pocket(SP)-ден AOA-ге
Kz7.08563361
1 Smart Pocket(SP)-ден BHD-ге
.د.ب0.002930421
1 Smart Pocket(SP)-ден BMD-ге
$0.007773
1 Smart Pocket(SP)-ден DKK-ге
kr0.05029131
1 Smart Pocket(SP)-ден HNL-ге
L0.20435217
1 Smart Pocket(SP)-ден MUR-ге
0.35709162
1 Smart Pocket(SP)-ден NAD-ге
$0.1344729
1 Smart Pocket(SP)-ден NOK-ге
kr0.07866276
1 Smart Pocket(SP)-ден NZD-ге
$0.01360275
1 Smart Pocket(SP)-ден PAB-ге
B/.0.007773
1 Smart Pocket(SP)-ден PGK-ге
K0.03272433
1 Smart Pocket(SP)-ден QAR-ге
ر.ق0.02837145
1 Smart Pocket(SP)-ден RSD-ге
дин.0.79043637
1 Smart Pocket(SP)-ден UZS-ге
soʻm92.53569948
1 Smart Pocket(SP)-ден ALL-ге
L0.652932
1 Smart Pocket(SP)-ден ANG-ге
ƒ0.01391367
1 Smart Pocket(SP)-ден AWG-ге
ƒ0.01391367
1 Smart Pocket(SP)-ден BBD-ге
$0.015546
1 Smart Pocket(SP)-ден BAM-ге
KM0.01313637
1 Smart Pocket(SP)-ден BIF-ге
Fr22.922577
1 Smart Pocket(SP)-ден BND-ге
$0.0101049
1 Smart Pocket(SP)-ден BSD-ге
$0.007773
1 Smart Pocket(SP)-ден JMD-ге
$1.24741104
1 Smart Pocket(SP)-ден KHR-ге
31.21683438
1 Smart Pocket(SP)-ден KMF-ге
Fr3.311298
1 Smart Pocket(SP)-ден LAK-ге
168.97825749
1 Smart Pocket(SP)-ден LKR-ге
රු2.36617893
1 Smart Pocket(SP)-ден MDL-ге
L0.13151916
1 Smart Pocket(SP)-ден MGA-ге
Ar35.0134785
1 Smart Pocket(SP)-ден MOP-ге
P0.062184
1 Smart Pocket(SP)-ден MVR-ге
0.1189269
1 Smart Pocket(SP)-ден MWK-ге
MK13.4713863
1 Smart Pocket(SP)-ден MZN-ге
MT0.4966947
1 Smart Pocket(SP)-ден NPR-ге
रु1.10314416
1 Smart Pocket(SP)-ден PYG-ге
55.126116
1 Smart Pocket(SP)-ден RWF-ге
Fr11.294169
1 Smart Pocket(SP)-ден SBD-ге
$0.06397179
1 Smart Pocket(SP)-ден SCR-ге
0.10594599
1 Smart Pocket(SP)-ден SRD-ге
$0.3015924
1 Smart Pocket(SP)-ден SVC-ге
$0.06793602
1 Smart Pocket(SP)-ден SZL-ге
L0.1344729
1 Smart Pocket(SP)-ден TMT-ге
m0.0272055
1 Smart Pocket(SP)-ден TND-ге
د.ت0.022969215
1 Smart Pocket(SP)-ден TTD-ге
$0.05262321
1 Smart Pocket(SP)-ден UGX-ге
Sh27.081132
1 Smart Pocket(SP)-ден XAF-ге
Fr4.422837
1 Smart Pocket(SP)-ден XCD-ге
$0.0209871
1 Smart Pocket(SP)-ден XOF-ге
Fr4.422837
1 Smart Pocket(SP)-ден XPF-ге
Fr0.800619
1 Smart Pocket(SP)-ден BWP-ге
P0.10431366
1 Smart Pocket(SP)-ден BZD-ге
$0.01562373
1 Smart Pocket(SP)-ден CVE-ге
$0.74410929
1 Smart Pocket(SP)-ден DJF-ге
Fr1.383594
1 Smart Pocket(SP)-ден DOP-ге
$0.50050347
1 Smart Pocket(SP)-ден DZD-ге
د.ج1.01577564
1 Smart Pocket(SP)-ден FJD-ге
$0.01764471
1 Smart Pocket(SP)-ден GNF-ге
Fr67.586235
1 Smart Pocket(SP)-ден GTQ-ге
Q0.05954118
1 Smart Pocket(SP)-ден GYD-ге
$1.62580068
1 Smart Pocket(SP)-ден ISK-ге
kr0.979398

Smart Pocket Ресурс

Smart Pocket тереңірек түсіну үшін жобалық құжат, ресми веб-сайт және басқа жарияланымдар сияқты қосымша ресурстармен танысыңыз:

Ресми Smart Pocket веб-сайт
Блок зерттеушісі

Адамдар сондай-ақ сұрайды: Smart Pocket туралы басқа сұрақтар

Smart Pocket (SP) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі SP бағасы — 0.007773 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
SP-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
SP-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0.007773. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Smart Pocket үшін нарықтық капитализация қандай?
SP үшін нарықтық капитализация: $ 8.09M USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
SP үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
SP айналымдағы ұсынысы: 1.04B USD.
SP үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
SP барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0.023315600067172444 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) SP бағасы қандай болды?
SP 0.002919119255657682 USD ATL бағасына жетті.
SP үшін сауда көлемі қандай?
SP үшін 24 сағаттық сауда көлемі: $ 208.83K USD.
Биыл SP өседі ме?
SP биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін SP баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 00:11:44 (UTC+8)

Smart Pocket (SP) Маңызды салалық жаңалықтар

Неліктен көптеген адамдар әлі де қайтқан кезде ақша жоғалтады?

October 6, 2025

Bitcoin Layer 2 Желілерінің өсуі: 2025 жылы Bitcoin-ның болашағын қайта құру технологиясын түсіну

October 6, 2025

2025 жылы альткойндар: TOTAL3 жаңа максимумға жеткенде, бірақ сіздің портфеліңіз қозғалып жатқан жоқ

October 5, 2025
Көбірек көру

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

SP-ден USD-ге калькуляторы

Сома

SP
SP
USD
USD

1 SP = 0.007773 USD

SP-мен саудалаңыз

SP/USDT
$0.007773
$0.007773$0.007773
+0.84%

Бүгін MEXC-ке қосылыңыз

-- Спот мейкер комиссиясы, --Спот тейкер комиссиясы
-- Фьючерс мейкер комиссиясы, --фьючерстік тейкер комиссиясы

