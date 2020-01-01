The Unfettered Souls (SOULS) токеномикасы

Токен қамтуы, тарату моделі және өзекті нарық деректерін қоса, The Unfettered Souls (SOULS) туралы негізгі ақпаратпен танысыңыз.
The Unfettered Souls (SOULS) туралы ақпарат

The Unfettered is role-playing video game that offers an unparalleled decentralized gaming experience on the blockchain. The game features a soulslike genre, developed by Trender Software on the Unreal Engine 4, designed to provide players with an immersive and challenging gaming experience. The mission of The Unfettered is to provide true gaming freedom, and the vision is to create a fair and transparent gaming ecosystem.

Ресми веб-сайт:
https://theunfettered.io/
Whitepaper:
https://www.theunfettered.io/assets/images/onepager/ue-one-pager-website.png
Block Explorer:
https://polygonscan.com/token/0xaa4fBC6809a8E1924520FC85282aC4C76A7671d7

The Unfettered Souls (SOULS) токеномикасы мен бағасын талдау

The Unfettered Souls (SOULS) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.

Нарық капитализациясы:
$ 467.00K
$ 467.00K$ 467.00K
Жалпы қамтуы:
$ 2.25B
$ 2.25B$ 2.25B
Айналымдағы қамту:
$ 1.14B
$ 1.14B$ 1.14B
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
$ 918.00K
$ 918.00K$ 918.00K
Осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіш:
$ 0.03889
$ 0.03889$ 0.03889
Осы уақытқа дейінгі ең төменгі көрсеткіш:
$ 0.000249381669055289
$ 0.000249381669055289$ 0.000249381669055289
Қазіргі баға:
$ 0.000408
$ 0.000408$ 0.000408

The Unfettered Souls (SOULS) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары

The Unfettered Souls (SOULS) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.

Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:

Жалпы қамтуы:

Жасалған немесе жасалатын SOULS токендерінің ең көп саны.

Айналымдағы қамту:

Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.

Максимал қамту:

Барлығы қанша SOULS токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.

FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):

Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.

Инфляция деңгейі:

Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.

Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?

Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.

Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.

Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.

Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.

Енді сіз SOULS токеномикасын түсінген болсаңыз, SOULS токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!

Қалай SOULS сатып алуға болады

Портфеліңізге The Unfettered Souls (SOULS) қосқыңыз келе ме? MEXC биржасы SOULS сатып алудың әртүрлі әдістерін, соның ішінде несие карталарын, банк аударымдарын және “peer-to-peer” сауданы қолдайды. Сіз енді бастаған болсаңыз да, кәсіпқой болсаңыз да, MEXC крипто сатып алуды оңай және қауіпсіз етеді.

The Unfettered Souls (SOULS) бағасының тарихы

SOULS бағасының тарихын талдау пайдаланушыларға өткен нарық қозғалыстарын, негізгі қолдау/қарсылық деңгейлерін және құбылмалық үлгілерін түсінуге көмектеседі. Сіз осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіштерді бақылап жатсаңыз немесе трендтерді анықтайсыз ба, тарихи деректер - бағаны болжау мен техникалық талдаудың маңызды бөлігі.

SOULS бағасының болжамы

SOULS қайда бет алып жатқанын білгіңіз келе ме? Біздің SOULS бағасын болжау бетіміз болашаққа көзқарасты қамтамасыз ету үшін нарықтағы жағдайды, тарихи үрдістерді және техникалық көрсеткіштерді біріктіреді.

Неліктен MEXC-ді таңдау керек?

MEXC - әлемдегі миллиондаған пайдаланушылар сенім артқан әлемдегі ең үздік криптовалюта биржаларының бірі. Сіз енді бастаған болсаңыз да, кәсіпқой болсаңыз да, MEXC - криптомен айналысудың ең оңай жолы.

Бар болғаны 1 USDT-мен крипто сатып алыңыз: Криптоға апарар ең оңай жол!

Дисклеймер

Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.