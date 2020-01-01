SKALE (SKL) токеномикасы

SKALE (SKL) токеномикасы

Токен қамтуы, тарату моделі және өзекті нарық деректерін қоса, SKALE (SKL) туралы негізгі ақпаратпен танысыңыз.
USD

SKALE (SKL) туралы ақпарат

SKALE is an elastic blockchains which are highly performant, decentralized, configurable, Ethereum compatible. SKL is the native token of SKALE, representing the right to work for validators in the network and the right to pledge and acquire relevant resources for principals.

Ресми веб-сайт:
https://skale.space/?utm_medium=website&utm_source=coinmarketcap&utm_campaign=skalepage
Whitepaper:
https://skale.space/docs/?utm_medium=website&utm_source=coinmarketcap&utm_campaign=skalepage
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0x00c83aecc790e8a4453e5dd3b0b4b3680501a7a7

SKALE (SKL) токеномикасы мен бағасын талдау

SKALE (SKL) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.

Нарық капитализациясы:
$ 174.05M
$ 174.05M$ 174.05M
Жалпы қамтуы:
$ 6.21B
$ 6.21B$ 6.21B
Айналымдағы қамту:
$ 5.96B
$ 5.96B$ 5.96B
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
$ 204.40M
$ 204.40M$ 204.40M
Осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіш:
$ 1.19898
$ 1.19898$ 1.19898
Осы уақытқа дейінгі ең төменгі көрсеткіш:
$ 0.015915412070436754
$ 0.015915412070436754$ 0.015915412070436754
Қазіргі баға:
$ 0.0292
$ 0.0292$ 0.0292

SKALE (SKL) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары

SKALE (SKL) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.

Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:

Жалпы қамтуы:

Жасалған немесе жасалатын SKL токендерінің ең көп саны.

Айналымдағы қамту:

Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.

Максимал қамту:

Барлығы қанша SKL токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.

FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):

Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.

Инфляция деңгейі:

Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.

Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?

Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.

Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.

Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.

Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.

Енді сіз SKL токеномикасын түсінген болсаңыз, SKL токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!

Қалай SKL сатып алуға болады

Портфеліңізге SKALE (SKL) қосқыңыз келе ме? MEXC биржасы SKL сатып алудың әртүрлі әдістерін, соның ішінде несие карталарын, банк аударымдарын және “peer-to-peer” сауданы қолдайды. Сіз енді бастаған болсаңыз да, кәсіпқой болсаңыз да, MEXC крипто сатып алуды оңай және қауіпсіз етеді.

SKALE (SKL) бағасының тарихы

SKL бағасының тарихын талдау пайдаланушыларға өткен нарық қозғалыстарын, негізгі қолдау/қарсылық деңгейлерін және құбылмалық үлгілерін түсінуге көмектеседі. Сіз осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіштерді бақылап жатсаңыз немесе трендтерді анықтайсыз ба, тарихи деректер - бағаны болжау мен техникалық талдаудың маңызды бөлігі.

SKL бағасының болжамы

SKL қайда бет алып жатқанын білгіңіз келе ме? Біздің SKL бағасын болжау бетіміз болашаққа көзқарасты қамтамасыз ету үшін нарықтағы жағдайды, тарихи үрдістерді және техникалық көрсеткіштерді біріктіреді.

Неліктен MEXC-ді таңдау керек?

MEXC - әлемдегі миллиондаған пайдаланушылар сенім артқан әлемдегі ең үздік криптовалюта биржаларының бірі. Сіз енді бастаған болсаңыз да, кәсіпқой болсаңыз да, MEXC - криптомен айналысудың ең оңай жолы.

Спот және фьючерс нарықтарында 4000-нан астам сауда жұбы бар
CEX-тер арасында ең жылдам токен листингі
Саладағы №1 өтімділік
Тәулік бойы тұтынушыларға қызмет көрсететін ең төменгі комиссиялар
Пайдаланушы қаражаты үшін 100% + токендер резервінің ашықтығы
Кіру кедергілер өте төмен: бар болғаны 1 USDT-мен крипто сатып алыңыз
mc_how_why_title
Бар болғаны 1 USDT-мен крипто сатып алыңыз: Криптоға апарар ең оңай жол!

Дисклеймер

Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.