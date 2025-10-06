БиржаDEX+
Simon the Gator ағымдағы бағасы: 0.0000974 USD. Нақты уақыттағы SIMON-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. SIMON баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

SIMON туралы толығырақ

SIMON Баға туралы ақпарат

SIMON деген не

SIMON Ресми веб-сайт

SIMON Токеномикасы

SIMON Баға болжамы

SIMON Тарих

SIMON Сатып алу нұсқаулығы

SIMON фиатқа айырбастау

SIMON Спот

Simon the Gator Логотип

Simon the Gator бағасы(SIMON)

1 SIMON-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$0.0000972
$0.0000972$0.0000972
-2.31%1D
USD
Simon the Gator (SIMON) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 00:09:28 (UTC+8)

Simon the Gator (SIMON) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0.000097
$ 0.000097$ 0.000097
24 сағаттық төмен
$ 0.0001091
$ 0.0001091$ 0.0001091
24 сағаттық жоғары

$ 0.000097
$ 0.000097$ 0.000097

$ 0.0001091
$ 0.0001091$ 0.0001091

$ 0.00509385059964004
$ 0.00509385059964004$ 0.00509385059964004

$ 0.000098669640871021
$ 0.000098669640871021$ 0.000098669640871021

-5.35%

-2.31%

-19.91%

-19.91%

Simon the Gator (SIMON) нақты уақыттағы баға $ 0.0000974. Соңғы 24 сағат ішінде SIMON мен $ 0.000097 аралығында сауда жасалып, ал $ 0.0001091 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. SIMON үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0.00509385059964004, ал ең төменгісі — $ 0.000098669640871021.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, SIMON соңғы бір сағатта -5.35% өзгерді, 24 сағат ішінде -2.31%, ал соңғы 7 күнде -19.91% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Simon the Gator (SIMON) Нарықтық ақпарат

No.3203

$ 62.99K
$ 62.99K$ 62.99K

$ 6.09K
$ 6.09K$ 6.09K

$ 67.21K
$ 67.21K$ 67.21K

646.75M
646.75M 646.75M

690,000,000
690,000,000 690,000,000

690,000,000
690,000,000 690,000,000

93.73%

ETH

Simon the Gator нарықтық капитализациясы $ 62.99K, тәуліктік сауда көлемі $ 6.09K. SIMON айналымдағы мөлшері 646.75M, жалпы мөлшері 690000000. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 67.21K.

Simon the Gator (SIMON) Баға тарихы USD

Simon the Gator Бүгінгі, 30 күн, 60 күн және 90 күндегі баға өзгерістерін қадағалаңыз:

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ -0.000002298-2.31%
30 күн$ -0.0001283-56.85%
60 күн$ -0.0009306-90.53%
90 күн$ -0.0009026-90.26%
Бүгінгі Simon the Gator бағасының өзгеруі

Бүгін SIMON өзінің соңғы нарықтық белсенділігін көрсететін $ -0.000002298 (-2.31%) өзгерісін тіркеді.

Simon the Gator 30 күндік бағаның өзгеруі

Соңғы 30 күнде баға $ -0.0001283 (-56.85%) мәніне өзгерді, бұл токеннің қысқа мерзімді өнімділігін көрсетеді.

Simon the Gator 60 күндік бағаның өзгеруі

Егер шолуды 60 күнге дейін кеңейтетін болсақ, онда SIMON $ -0.0009306 (-90.53%) болып өзгерді, бұл оның қызметіне кең перспектива береді.

Simon the Gator 90 күндік бағаның өзгеруі

Егер сіз 90 күндік трендке сүйеніп, онда баға $ -0.0009026 (-90.26%) өзгерді, бұл токендердің ұзақ мерзімді траекториясы туралы түсінік береді.

Simon the Gator (SIMON) барлық уақыттағы баға тарихы мен өзгерістерін ашқыңыз келе ме?

Simon the Gator Баға тарихы бетін қазір тексеріңіз

Simon the Gator (SIMON) деген не

Simon the Gator is a bold, in-your-face memecoin built to “drain the crypto swamp” of scammers, weak hands, and market manipulators. Fueled by a Matt Furie–inspired mascot with zero tolerance for crocodile tears, the $SIMON community thrives on roasting detractors, challenging norms, and building hype through raw, unfiltered banter. With rapid price surges, a growing following, and a Telegram that promises no safe spaces, Simon the Gator positions itself as both a movement and a meme—rewarding those with the guts to ride the wave and mocking those who play it safe.

Simon the Gator MEXC сайтында қол жетімді, бұл сізге токенді тікелей біздің платформада сатып алу, ұстау, тасымалдау және ставкаға қоюдың ыңғайлылығын қамтамасыз етеді.

Сонымен қатар, сіз:
- Активтеріңізде қалай марпаттарды алуға болатынын көру үшін SIMON стейкингтің қолжетімділігін тексеріңіз.
- Соңғы нарықтық трендтер мен сарапшылардың пікірлері туралы хабардар болу үшін Simon the Gator біздің блогтағы шолулар мен талдауларды оқыңыз.

Біздің жан-жақты ресурстарымыз сіздің Simon the Gator сатып алу тәжірибеңізді біркелкі және ақпараттандыруға арналған, бұл сізге сенімді инвестициялау үшін қажетті барлық құралдар мен білімнің болуын қамтамасыз етеді.

Simon the Gator Баға болжамы (USD)

Simon the Gator (SIMON) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Simon the Gator (SIMON) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Simon the Gator.

Қазір Simon the Gator баға болжамын тексеріңіз!

Simon the Gator (SIMON) токеномикасы

Simon the Gator (SIMON) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. SIMON токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Қалай сатып алуға болады Simon the Gator (SIMON)

Simon the Gator қалай сатып алуға болатынын іздеп жүрсіз бе? Процесс қарапайым және қиындықсыз! Сіз MEXC сайтында біздің қадамдық сатып алу нұсқаулығымызды орындау арқылы Simon the Gator оңай сатып ала аласыз. Біз сізге егжей-тегжейлі нұсқаулар мен бейне туториялдарды ұсынамыз, олар MEXC-те тіркелуді және қол жетімді әртүрлі ыңғайлы төлем опцияларын пайдалануды көрсетеді.

Simon the Gator Ресурс

Simon the Gator тереңірек түсіну үшін жобалық құжат, ресми веб-сайт және басқа жарияланымдар сияқты қосымша ресурстармен танысыңыз:

Ресми Simon the Gator веб-сайт
Блок зерттеушісі

Адамдар сондай-ақ сұрайды: Simon the Gator туралы басқа сұрақтар

Simon the Gator (SIMON) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі SIMON бағасы — 0.0000974 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
SIMON-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
SIMON-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0.0000974. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Simon the Gator үшін нарықтық капитализация қандай?
SIMON үшін нарықтық капитализация: $ 62.99K USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
SIMON үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
SIMON айналымдағы ұсынысы: 646.75M USD.
SIMON үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
SIMON барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0.00509385059964004 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) SIMON бағасы қандай болды?
SIMON 0.000098669640871021 USD ATL бағасына жетті.
SIMON үшін сауда көлемі қандай?
SIMON үшін 24 сағаттық сауда көлемі: $ 6.09K USD.
Биыл SIMON өседі ме?
SIMON биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін SIMON баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 00:09:28 (UTC+8)

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

SIMON-ден USD-ге калькуляторы

Сома

SIMON
SIMON
USD
USD

1 SIMON = 0.0000974 USD

SIMON-мен саудалаңыз

SIMON/USDT
$0.0000972
$0.0000972$0.0000972
-2.01%

Бүгін MEXC-ке қосылыңыз

-- Спот мейкер комиссиясы, --Спот тейкер комиссиясы
-- Фьючерс мейкер комиссиясы, --фьючерстік тейкер комиссиясы

