Shping ағымдағы бағасы: 0.003488 USD. Нақты уақыттағы SHPING-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. SHPING баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

Shping Логотип

Shping бағасы(SHPING)

1 SHPING-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$0.003488
0.00%1D
USD
Shping (SHPING) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 00:09:13 (UTC+8)

Shping (SHPING) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0.003488
24 сағаттық төмен
$ 0.003494
24 сағаттық жоғары

$ 0.003488
$ 0.003494
$ 0.09883818226512335
$ 0
0.00%

0.00%

-7.19%

-7.19%

Shping (SHPING) нақты уақыттағы баға $ 0.003488. Соңғы 24 сағат ішінде SHPING мен $ 0.003488 аралығында сауда жасалып, ал $ 0.003494 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. SHPING үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0.09883818226512335, ал ең төменгісі — $ 0.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, SHPING соңғы бір сағатта 0.00% өзгерді, 24 сағат ішінде 0.00%, ал соңғы 7 күнде -7.19% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Shping (SHPING) Нарықтық ақпарат

No.1227

$ 7.98M
$ 7.98M$ 7.98M

$ 74.58K
$ 74.58K$ 74.58K

$ 34.88M
$ 34.88M$ 34.88M

2.29B
2.29B 2.29B

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

22.86%

ETH

Shping нарықтық капитализациясы $ 7.98M, тәуліктік сауда көлемі $ 74.58K. SHPING айналымдағы мөлшері 2.29B, жалпы мөлшері 10000000000. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 34.88M.

Shping (SHPING) Баға тарихы USD

Shping Бүгінгі, 30 күн, 60 күн және 90 күндегі баға өзгерістерін қадағалаңыз:

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ 00.00%
30 күн$ -0.000957-21.53%
60 күн$ -0.001112-24.18%
90 күн$ +0.001488+74.40%
Бүгінгі Shping бағасының өзгеруі

Бүгін SHPING өзінің соңғы нарықтық белсенділігін көрсететін $ 0 (0.00%) өзгерісін тіркеді.

Shping 30 күндік бағаның өзгеруі

Соңғы 30 күнде баға $ -0.000957 (-21.53%) мәніне өзгерді, бұл токеннің қысқа мерзімді өнімділігін көрсетеді.

Shping 60 күндік бағаның өзгеруі

Егер шолуды 60 күнге дейін кеңейтетін болсақ, онда SHPING $ -0.001112 (-24.18%) болып өзгерді, бұл оның қызметіне кең перспектива береді.

Shping 90 күндік бағаның өзгеруі

Егер сіз 90 күндік трендке сүйеніп, онда баға $ +0.001488 (+74.40%) өзгерді, бұл токендердің ұзақ мерзімді траекториясы туралы түсінік береді.

Shping (SHPING) барлық уақыттағы баға тарихы мен өзгерістерін ашқыңыз келе ме?

Shping Баға тарихы бетін қазір тексеріңіз

Shping (SHPING) деген не

Shping is a Web3 universal rewards app disrupting the retail space through the tokenisation of rewards. It is one of the few real examples of DeFi blockchain technology powering everyday activity, rewarding shoppers for uploading receipts, discovering products, writing reviews, and engaging with brands. With Australia as the proof-of-concept market, the app has grown to nearly 300,000 users, making it a clear demonstration of mass blockchain adoption by the non-crypto community. Most users interact with Shping daily without even realising it’s powered by blockchain. The SHPING token fuels this ecosystem, rewarding consumers and enabling direct connections between brands and shoppers across all retail environments. Integrated with exchnages for simple on-ramp and off-ramp, Shping ensures rewards can be redeemed easily as cash or crypto. Shping proves that blockchain can seamlessly fit into consumer behaviour and is paving the way for the future of retail engagement.

Shping MEXC сайтында қол жетімді, бұл сізге токенді тікелей біздің платформада сатып алу, ұстау, тасымалдау және ставкаға қоюдың ыңғайлылығын қамтамасыз етеді. Сіз тәжірибелі инвестор болсаңыз да, криптовалюта әлеміне жаңадан келген болсаңыз да, MEXC пайдаланушыға ыңғайлы интерфейс пен Shping инвестицияларыңызды тиімді басқаруға арналған түрлі құралдарды ұсынады. Осы токен туралы толығырақ ақпарат алу үшін сізді цифрлық активті енгізу бетіне кіруге шақырамыз.

Сонымен қатар, сіз:
- Активтеріңізде қалай марпаттарды алуға болатынын көру үшін SHPING стейкингтің қолжетімділігін тексеріңіз.
- Соңғы нарықтық трендтер мен сарапшылардың пікірлері туралы хабардар болу үшін Shping біздің блогтағы шолулар мен талдауларды оқыңыз.

Біздің жан-жақты ресурстарымыз сіздің Shping сатып алу тәжірибеңізді біркелкі және ақпараттандыруға арналған, бұл сізге сенімді инвестициялау үшін қажетті барлық құралдар мен білімнің болуын қамтамасыз етеді.

Shping Баға болжамы (USD)

Shping (SHPING) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Shping (SHPING) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Shping.

Қазір Shping баға болжамын тексеріңіз!

Shping (SHPING) токеномикасы

Shping (SHPING) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. SHPING токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Қалай сатып алуға болады Shping (SHPING)

Shping қалай сатып алуға болатынын іздеп жүрсіз бе? Процесс қарапайым және қиындықсыз! Сіз MEXC сайтында біздің қадамдық сатып алу нұсқаулығымызды орындау арқылы Shping оңай сатып ала аласыз. Біз сізге егжей-тегжейлі нұсқаулар мен бейне туториялдарды ұсынамыз, олар MEXC-те тіркелуді және қол жетімді әртүрлі ыңғайлы төлем опцияларын пайдалануды көрсетеді.

SHPING - жергілікті валюталарға

1 Shping(SHPING)-ден VND-ге
91.78672
1 Shping(SHPING)-ден AUD-ге
A$0.00533664
1 Shping(SHPING)-ден GBP-ге
0.00265088
1 Shping(SHPING)-ден EUR-ге
0.00299968
1 Shping(SHPING)-ден USD-ге
$0.003488
1 Shping(SHPING)-ден MYR-ге
RM0.01461472
1 Shping(SHPING)-ден TRY-ге
0.14663552
1 Shping(SHPING)-ден JPY-ге
¥0.537152
1 Shping(SHPING)-ден ARS-ге
ARS$5.11434976
1 Shping(SHPING)-ден RUB-ге
0.28224896
1 Shping(SHPING)-ден INR-ге
0.30945536
1 Shping(SHPING)-ден IDR-ге
Rp58.13331008
1 Shping(SHPING)-ден PHP-ге
0.20478048
1 Shping(SHPING)-ден EGP-ге
￡E.0.1646336
1 Shping(SHPING)-ден BRL-ге
R$0.0186608
1 Shping(SHPING)-ден CAD-ге
C$0.0048832
1 Shping(SHPING)-ден BDT-ге
0.42567552
1 Shping(SHPING)-ден NGN-ге
5.04043904
1 Shping(SHPING)-ден COP-ге
$13.467168
1 Shping(SHPING)-ден ZAR-ге
R.0.0603424
1 Shping(SHPING)-ден UAH-ге
0.14663552
1 Shping(SHPING)-ден TZS-ге
T.Sh.8.570016
1 Shping(SHPING)-ден VES-ге
Bs0.770848
1 Shping(SHPING)-ден CLP-ге
$3.275232
1 Shping(SHPING)-ден PKR-ге
Rs0.98612736
1 Shping(SHPING)-ден KZT-ге
1.83193248
1 Shping(SHPING)-ден THB-ге
฿0.11329024
1 Shping(SHPING)-ден TWD-ге
NT$0.1077792
1 Shping(SHPING)-ден AED-ге
د.إ0.01280096
1 Shping(SHPING)-ден CHF-ге
Fr0.0027904
1 Shping(SHPING)-ден HKD-ге
HK$0.02710176
1 Shping(SHPING)-ден AMD-ге
֏1.3343344
1 Shping(SHPING)-ден MAD-ге
.د.م0.03247328
1 Shping(SHPING)-ден MXN-ге
$0.06442336
1 Shping(SHPING)-ден SAR-ге
ريال0.01308
1 Shping(SHPING)-ден ETB-ге
Br0.53233856
1 Shping(SHPING)-ден KES-ге
KSh0.45044032
1 Shping(SHPING)-ден JOD-ге
د.أ0.002472992
1 Shping(SHPING)-ден PLN-ге
0.01287072
1 Shping(SHPING)-ден RON-ге
лв0.01538208
1 Shping(SHPING)-ден SEK-ге
kr0.03306624
1 Shping(SHPING)-ден BGN-ге
лв0.00589472
1 Shping(SHPING)-ден HUF-ге
Ft1.17280512
1 Shping(SHPING)-ден CZK-ге
0.0735968
1 Shping(SHPING)-ден KWD-ге
د.ك0.001070816
1 Shping(SHPING)-ден ILS-ге
0.011336
1 Shping(SHPING)-ден BOB-ге
Bs0.02417184
1 Shping(SHPING)-ден AZN-ге
0.0059296
1 Shping(SHPING)-ден TJS-ге
SM0.03215936
1 Shping(SHPING)-ден GEL-ге
0.00945248
1 Shping(SHPING)-ден AOA-ге
Kz3.17955616
1 Shping(SHPING)-ден BHD-ге
.د.ب0.001314976
1 Shping(SHPING)-ден BMD-ге
$0.003488
1 Shping(SHPING)-ден DKK-ге
kr0.02256736
1 Shping(SHPING)-ден HNL-ге
L0.09169952
1 Shping(SHPING)-ден MUR-ге
0.16023872
1 Shping(SHPING)-ден NAD-ге
$0.0603424
1 Shping(SHPING)-ден NOK-ге
kr0.03529856
1 Shping(SHPING)-ден NZD-ге
$0.006104
1 Shping(SHPING)-ден PAB-ге
B/.0.003488
1 Shping(SHPING)-ден PGK-ге
K0.01468448
1 Shping(SHPING)-ден QAR-ге
ر.ق0.0127312
1 Shping(SHPING)-ден RSD-ге
дин.0.35469472
1 Shping(SHPING)-ден UZS-ге
soʻm41.52380288
1 Shping(SHPING)-ден ALL-ге
L0.292992
1 Shping(SHPING)-ден ANG-ге
ƒ0.00624352
1 Shping(SHPING)-ден AWG-ге
ƒ0.00624352
1 Shping(SHPING)-ден BBD-ге
$0.006976
1 Shping(SHPING)-ден BAM-ге
KM0.00589472
1 Shping(SHPING)-ден BIF-ге
Fr10.286112
1 Shping(SHPING)-ден BND-ге
$0.0045344
1 Shping(SHPING)-ден BSD-ге
$0.003488
1 Shping(SHPING)-ден JMD-ге
$0.55975424
1 Shping(SHPING)-ден KHR-ге
14.00801728
1 Shping(SHPING)-ден KMF-ге
Fr1.485888
1 Shping(SHPING)-ден LAK-ге
75.82608544
1 Shping(SHPING)-ден LKR-ге
රු1.06178208
1 Shping(SHPING)-ден MDL-ге
L0.05901696
1 Shping(SHPING)-ден MGA-ге
Ar15.711696
1 Shping(SHPING)-ден MOP-ге
P0.027904
1 Shping(SHPING)-ден MVR-ге
0.0533664
1 Shping(SHPING)-ден MWK-ге
MK6.0450528
1 Shping(SHPING)-ден MZN-ге
MT0.2228832
1 Shping(SHPING)-ден NPR-ге
रु0.49501696
1 Shping(SHPING)-ден PYG-ге
24.736896
1 Shping(SHPING)-ден RWF-ге
Fr5.068064
1 Shping(SHPING)-ден SBD-ге
$0.02870624
1 Shping(SHPING)-ден SCR-ге
0.04754144
1 Shping(SHPING)-ден SRD-ге
$0.1353344
1 Shping(SHPING)-ден SVC-ге
$0.03048512
1 Shping(SHPING)-ден SZL-ге
L0.0603424
1 Shping(SHPING)-ден TMT-ге
m0.012208
1 Shping(SHPING)-ден TND-ге
د.ت0.01030704
1 Shping(SHPING)-ден TTD-ге
$0.02361376
1 Shping(SHPING)-ден UGX-ге
Sh12.152192
1 Shping(SHPING)-ден XAF-ге
Fr1.984672
1 Shping(SHPING)-ден XCD-ге
$0.0094176
1 Shping(SHPING)-ден XOF-ге
Fr1.984672
1 Shping(SHPING)-ден XPF-ге
Fr0.359264
1 Shping(SHPING)-ден BWP-ге
P0.04680896
1 Shping(SHPING)-ден BZD-ге
$0.00701088
1 Shping(SHPING)-ден CVE-ге
$0.33390624
1 Shping(SHPING)-ден DJF-ге
Fr0.620864
1 Shping(SHPING)-ден DOP-ге
$0.22459232
1 Shping(SHPING)-ден DZD-ге
د.ج0.45581184
1 Shping(SHPING)-ден FJD-ге
$0.00791776
1 Shping(SHPING)-ден GNF-ге
Fr30.32816
1 Shping(SHPING)-ден GTQ-ге
Q0.02671808
1 Shping(SHPING)-ден GYD-ге
$0.72955008
1 Shping(SHPING)-ден ISK-ге
kr0.439488

Shping Ресурс

Shping тереңірек түсіну үшін жобалық құжат, ресми веб-сайт және басқа жарияланымдар сияқты қосымша ресурстармен танысыңыз:

Ресми Shping веб-сайт
Блок зерттеушісі

Адамдар сондай-ақ сұрайды: Shping туралы басқа сұрақтар

Shping (SHPING) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі SHPING бағасы — 0.003488 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
SHPING-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
SHPING-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0.003488. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Shping үшін нарықтық капитализация қандай?
SHPING үшін нарықтық капитализация: $ 7.98M USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
SHPING үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
SHPING айналымдағы ұсынысы: 2.29B USD.
SHPING үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
SHPING барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0.09883818226512335 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) SHPING бағасы қандай болды?
SHPING 0 USD ATL бағасына жетті.
SHPING үшін сауда көлемі қандай?
SHPING үшін 24 сағаттық сауда көлемі: $ 74.58K USD.
Биыл SHPING өседі ме?
SHPING биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін SHPING баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 00:09:13 (UTC+8)

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

