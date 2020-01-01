Mars Battle (SHOOT) токеномикасы

Токен қамтуы, тарату моделі және өзекті нарық деректерін қоса, Mars Battle (SHOOT) туралы негізгі ақпаратпен танысыңыз.
Mars Battle (SHOOT) туралы ақпарат

Mars Battle is a third-person shooter game with player-built structures and destructible environments. Mars Battle is a high-octane arena shooter with a twist as players compete against each other inside vast Martian facilities or on the surface of the Red Planet.

Ресми веб-сайт:
https://www.mars4.me/mars-battle
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0xbc61e13ca6830fc7f035fd0e90a01cd08be6dcaa

Mars Battle (SHOOT) токеномикасы мен бағасын талдау

Mars Battle (SHOOT) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.

Нарық капитализациясы:
$ 16.36K
$ 16.36K$ 16.36K
Жалпы қамтуы:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Айналымдағы қамту:
$ 91.73M
$ 91.73M$ 91.73M
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
$ 178.30K
$ 178.30K$ 178.30K
Осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіш:
$ 0.032
$ 0.032$ 0.032
Осы уақытқа дейінгі ең төменгі көрсеткіш:
$ 0.000099944126035267
$ 0.000099944126035267$ 0.000099944126035267
Қазіргі баға:
$ 0.0001783
$ 0.0001783$ 0.0001783

Mars Battle (SHOOT) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары

Mars Battle (SHOOT) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.

Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:

Жалпы қамтуы:

Жасалған немесе жасалатын SHOOT токендерінің ең көп саны.

Айналымдағы қамту:

Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.

Максимал қамту:

Барлығы қанша SHOOT токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.

FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):

Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.

Инфляция деңгейі:

Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.

Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?

Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.

Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.

Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.

Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.

Енді сіз SHOOT токеномикасын түсінген болсаңыз, SHOOT токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!

Қалай SHOOT сатып алуға болады

Портфеліңізге Mars Battle (SHOOT) қосқыңыз келе ме? MEXC биржасы SHOOT сатып алудың әртүрлі әдістерін, соның ішінде несие карталарын, банк аударымдарын және “peer-to-peer” сауданы қолдайды. Сіз енді бастаған болсаңыз да, кәсіпқой болсаңыз да, MEXC крипто сатып алуды оңай және қауіпсіз етеді.

Mars Battle (SHOOT) бағасының тарихы

SHOOT бағасының тарихын талдау пайдаланушыларға өткен нарық қозғалыстарын, негізгі қолдау/қарсылық деңгейлерін және құбылмалық үлгілерін түсінуге көмектеседі. Сіз осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіштерді бақылап жатсаңыз немесе трендтерді анықтайсыз ба, тарихи деректер - бағаны болжау мен техникалық талдаудың маңызды бөлігі.

SHOOT бағасының болжамы

SHOOT қайда бет алып жатқанын білгіңіз келе ме? Біздің SHOOT бағасын болжау бетіміз болашаққа көзқарасты қамтамасыз ету үшін нарықтағы жағдайды, тарихи үрдістерді және техникалық көрсеткіштерді біріктіреді.

