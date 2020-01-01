SEED (SEED) токеномикасы

SEED (SEED) токеномикасы

Токен қамтуы, тарату моделі және өзекті нарық деректерін қоса, SEED (SEED) туралы негізгі ақпаратпен танысыңыз.
USD

SEED (SEED) туралы ақпарат

From a Telegram Miniapp with over 60M users, SEED is evolving into the top RPG in Web3 gaming, inspired by the success of games like Pokémon Go and Axie Infinity. Leveraging the power of VR, AI, and seamless messenger-based onboarding, SEED not only ensures mass accessibility but also creates an engaging and interconnected gaming universe.With the Sui Foundation’s backing, SEED is transforming from a Telegram Miniapp into the first 100M-user Web3 gaming ecosystem on the Sui blockchain.

Ресми веб-сайт:
https://playseedgo.com/play
Block Explorer:
https://suiscan.xyz/

SEED (SEED) токеномикасы мен бағасын талдау

SEED (SEED) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.

Нарық капитализациясы:
$ 367.21K
Жалпы қамтуы:
$ 1.00B
Айналымдағы қамту:
$ 355.82M
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
$ 1.03M
Осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіш:
$ 0.2
Осы уақытқа дейінгі ең төменгі көрсеткіш:
$ 0.001016197397918294
Қазіргі баға:
$ 0.001032
SEED (SEED) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары

SEED (SEED) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.

Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:

Жалпы қамтуы:

Жасалған немесе жасалатын SEED токендерінің ең көп саны.

Айналымдағы қамту:

Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.

Максимал қамту:

Барлығы қанша SEED токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.

FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):

Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.

Инфляция деңгейі:

Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.

Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?

Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.

Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.

Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.

Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.

Енді сіз SEED токеномикасын түсінген болсаңыз, SEED токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!

Қалай SEED сатып алуға болады

Портфеліңізге SEED (SEED) қосқыңыз келе ме? MEXC биржасы SEED сатып алудың әртүрлі әдістерін, соның ішінде несие карталарын, банк аударымдарын және “peer-to-peer” сауданы қолдайды. Сіз енді бастаған болсаңыз да, кәсіпқой болсаңыз да, MEXC крипто сатып алуды оңай және қауіпсіз етеді.

SEED (SEED) бағасының тарихы

SEED бағасының тарихын талдау пайдаланушыларға өткен нарық қозғалыстарын, негізгі қолдау/қарсылық деңгейлерін және құбылмалық үлгілерін түсінуге көмектеседі. Сіз осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіштерді бақылап жатсаңыз немесе трендтерді анықтайсыз ба, тарихи деректер - бағаны болжау мен техникалық талдаудың маңызды бөлігі.

SEED бағасының болжамы

SEED қайда бет алып жатқанын білгіңіз келе ме? Біздің SEED бағасын болжау бетіміз болашаққа көзқарасты қамтамасыз ету үшін нарықтағы жағдайды, тарихи үрдістерді және техникалық көрсеткіштерді біріктіреді.

Неліктен MEXC-ді таңдау керек?

Бар болғаны 1 USDT-мен крипто сатып алыңыз: Криптоға апарар ең оңай жол!

