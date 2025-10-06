БиржаDEX+
SharpLink Gaming ағымдағы бағасы: 12.92 USD. Нақты уақыттағы SBETON-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. SBETON баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

SBETON туралы толығырақ

SBETON Баға туралы ақпарат

SBETON деген не

SBETON Ресми веб-сайт

SBETON Токеномикасы

SBETON Баға болжамы

SBETON Тарих

SBETON Сатып алу нұсқаулығы

SBETON фиатқа айырбастау

SBETON Спот

Алдын ала нарық

Ақша табу

Эйрдроп+

Жаңалықтар

Блог

Үйрену

SharpLink Gaming Логотип

SharpLink Gaming бағасы(SBETON)

1 SBETON-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$12.92
$12.92$12.92
+0.62%1D
USD
SharpLink Gaming (SBETON) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 00:08:05 (UTC+8)

SharpLink Gaming (SBETON) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 12.7
$ 12.7$ 12.7
24 сағаттық төмен
$ 14.3
$ 14.3$ 14.3
24 сағаттық жоғары

$ 12.7
$ 12.7$ 12.7

$ 14.3
$ 14.3$ 14.3

$ 19.465904770814774
$ 19.465904770814774$ 19.465904770814774

$ 12.740327795851071
$ 12.740327795851071$ 12.740327795851071

-0.16%

+0.62%

-11.87%

-11.87%

SharpLink Gaming (SBETON) нақты уақыттағы баға $ 12.92. Соңғы 24 сағат ішінде SBETON мен $ 12.7 аралығында сауда жасалып, ал $ 14.3 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. SBETON үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 19.465904770814774, ал ең төменгісі — $ 12.740327795851071.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, SBETON соңғы бір сағатта -0.16% өзгерді, 24 сағат ішінде +0.62%, ал соңғы 7 күнде -11.87% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

SharpLink Gaming (SBETON) Нарықтық ақпарат

No.2847

$ 209.25K
$ 209.25K$ 209.25K

$ 61.15K
$ 61.15K$ 61.15K

$ 209.25K
$ 209.25K$ 209.25K

16.20K
16.20K 16.20K

16,196.16196336
16,196.16196336 16,196.16196336

ETH

SharpLink Gaming нарықтық капитализациясы $ 209.25K, тәуліктік сауда көлемі $ 61.15K. SBETON айналымдағы мөлшері 16.20K, жалпы мөлшері 16196.16196336. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 209.25K.

SharpLink Gaming (SBETON) Баға тарихы USD

SharpLink Gaming Бүгінгі, 30 күн, 60 күн және 90 күндегі баға өзгерістерін қадағалаңыз:

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ +0.0796+0.62%
30 күн$ -5.25-28.90%
60 күн$ +2.92+29.20%
90 күн$ +2.92+29.20%
Бүгінгі SharpLink Gaming бағасының өзгеруі

Бүгін SBETON өзінің соңғы нарықтық белсенділігін көрсететін $ +0.0796 (+0.62%) өзгерісін тіркеді.

SharpLink Gaming 30 күндік бағаның өзгеруі

Соңғы 30 күнде баға $ -5.25 (-28.90%) мәніне өзгерді, бұл токеннің қысқа мерзімді өнімділігін көрсетеді.

SharpLink Gaming 60 күндік бағаның өзгеруі

Егер шолуды 60 күнге дейін кеңейтетін болсақ, онда SBETON $ +2.92 (+29.20%) болып өзгерді, бұл оның қызметіне кең перспектива береді.

SharpLink Gaming 90 күндік бағаның өзгеруі

Егер сіз 90 күндік трендке сүйеніп, онда баға $ +2.92 (+29.20%) өзгерді, бұл токендердің ұзақ мерзімді траекториясы туралы түсінік береді.

SharpLink Gaming (SBETON) барлық уақыттағы баға тарихы мен өзгерістерін ашқыңыз келе ме?

SharpLink Gaming Баға тарихы бетін қазір тексеріңіз

SharpLink Gaming (SBETON) деген не

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

SharpLink Gaming MEXC сайтында қол жетімді, бұл сізге токенді тікелей біздің платформада сатып алу, ұстау, тасымалдау және ставкаға қоюдың ыңғайлылығын қамтамасыз етеді. Сіз тәжірибелі инвестор болсаңыз да, криптовалюта әлеміне жаңадан келген болсаңыз да, MEXC пайдаланушыға ыңғайлы интерфейс пен SharpLink Gaming инвестицияларыңызды тиімді басқаруға арналған түрлі құралдарды ұсынады. Осы токен туралы толығырақ ақпарат алу үшін сізді цифрлық активті енгізу бетіне кіруге шақырамыз.

Сонымен қатар, сіз:
- Активтеріңізде қалай марпаттарды алуға болатынын көру үшін SBETON стейкингтің қолжетімділігін тексеріңіз.
- Соңғы нарықтық трендтер мен сарапшылардың пікірлері туралы хабардар болу үшін SharpLink Gaming біздің блогтағы шолулар мен талдауларды оқыңыз.

Біздің жан-жақты ресурстарымыз сіздің SharpLink Gaming сатып алу тәжірибеңізді біркелкі және ақпараттандыруға арналған, бұл сізге сенімді инвестициялау үшін қажетті барлық құралдар мен білімнің болуын қамтамасыз етеді.

SharpLink Gaming Баға болжамы (USD)

SharpLink Gaming (SBETON) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін SharpLink Gaming (SBETON) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: SharpLink Gaming.

Қазір SharpLink Gaming баға болжамын тексеріңіз!

SharpLink Gaming (SBETON) токеномикасы

SharpLink Gaming (SBETON) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. SBETON токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Қалай сатып алуға болады SharpLink Gaming (SBETON)

SharpLink Gaming қалай сатып алуға болатынын іздеп жүрсіз бе? Процесс қарапайым және қиындықсыз! Сіз MEXC сайтында біздің қадамдық сатып алу нұсқаулығымызды орындау арқылы SharpLink Gaming оңай сатып ала аласыз. Біз сізге егжей-тегжейлі нұсқаулар мен бейне туториялдарды ұсынамыз, олар MEXC-те тіркелуді және қол жетімді әртүрлі ыңғайлы төлем опцияларын пайдалануды көрсетеді.

SharpLink Gaming Ресурс

SharpLink Gaming тереңірек түсіну үшін жобалық құжат, ресми веб-сайт және басқа жарияланымдар сияқты қосымша ресурстармен танысыңыз:

Ресми SharpLink Gaming веб-сайт
Блок зерттеушісі

Адамдар сондай-ақ сұрайды: SharpLink Gaming туралы басқа сұрақтар

SharpLink Gaming (SBETON) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі SBETON бағасы — 12.92 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
SBETON-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
SBETON-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 12.92. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
SharpLink Gaming үшін нарықтық капитализация қандай?
SBETON үшін нарықтық капитализация: $ 209.25K USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
SBETON үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
SBETON айналымдағы ұсынысы: 16.20K USD.
SBETON үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
SBETON барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 19.465904770814774 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) SBETON бағасы қандай болды?
SBETON 12.740327795851071 USD ATL бағасына жетті.
SBETON үшін сауда көлемі қандай?
SBETON үшін 24 сағаттық сауда көлемі: $ 61.15K USD.
Биыл SBETON өседі ме?
SBETON биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін SBETON баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 00:08:05 (UTC+8)

SharpLink Gaming (SBETON) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Соңғы жаңалықтар

Неліктен көптеген адамдар әлі де қайтқан кезде ақша жоғалтады?

October 6, 2025

Bitcoin Layer 2 Желілерінің өсуі: 2025 жылы Bitcoin-ның болашағын қайта құру технологиясын түсіну

October 6, 2025

2025 жылы альткойндар: TOTAL3 жаңа максимумға жеткенде, бірақ сіздің портфеліңіз қозғалып жатқан жоқ

October 5, 2025
Көбірек көру

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

