Sharpe AI (SAI) токеномикасы

Токен қамтуы, тарату моделі және өзекті нарық деректерін қоса, Sharpe AI (SAI) туралы негізгі ақпаратпен танысыңыз.
USD

Sharpe AI (SAI) туралы ақпарат

Sharpe is an AI-powered crypto super-app designed for professional traders, offering a unified platform for intelligence, investing, and automating digital assets. With over 150,000 users and more than $500M in volume, Sharpe is now the largest crypto super-app.

Ресми веб-сайт:
http://sharpe.ai
Whitepaper:
https://github.com/Sharpelabs/Whitepaper
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0x3567aa22cd3ab9aef23d7e18ee0d7cf16974d7e6

Sharpe AI (SAI) токеномикасы мен бағасын талдау

Sharpe AI (SAI) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.

Нарық капитализациясы:
$ 1.50M
$ 1.50M$ 1.50M
Жалпы қамтуы:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Айналымдағы қамту:
$ 111.82M
$ 111.82M$ 111.82M
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
$ 13.43M
$ 13.43M$ 13.43M
Осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіш:
$ 0.12
$ 0.12$ 0.12
Осы уақытқа дейінгі ең төменгі көрсеткіш:
$ 0.005510456677960299
$ 0.005510456677960299$ 0.005510456677960299
Қазіргі баға:
$ 0.01343
$ 0.01343$ 0.01343

Sharpe AI (SAI) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары

Sharpe AI (SAI) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.

Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:

Жалпы қамтуы:

Жасалған немесе жасалатын SAI токендерінің ең көп саны.

Айналымдағы қамту:

Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.

Максимал қамту:

Барлығы қанша SAI токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.

FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):

Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.

Инфляция деңгейі:

Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.

Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?

Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.

Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.

Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.

Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.

Енді сіз SAI токеномикасын түсінген болсаңыз, SAI токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!

Дисклеймер

Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.