Safe Token (SAFE) токеномикасы

Токен қамтуы, тарату моделі және өзекті нарық деректерін қоса, Safe Token (SAFE) туралы негізгі ақпаратпен танысыңыз.
USD

Safe Token (SAFE) туралы ақпарат

Safe includes a full stack of account abstraction infrastructure and the industry-standard multi-sig wallet. The project is focused on making every Ethereum account a smart account and enabling new use cases like AI, Staking, Gaming, SocialFi, DeFi, and Payments to flourish with gasless transactions, easy face-ID like logins, onramps, recovery, and more.

Ресми веб-сайт:
https://safe.global/
Whitepaper:
https://docs.gnosis-safe.io/
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0x5aFE3855358E112B5647B952709E6165e1c1eEEe

Safe Token (SAFE) токеномикасы мен бағасын талдау

Safe Token (SAFE) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.

Нарық капитализациясы:
$ 270.05M
Жалпы қамтуы:
$ 1.00B
Айналымдағы қамту:
$ 633.78M
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
$ 426.10M
Осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіш:
$ 3.57
Осы уақытқа дейінгі ең төменгі көрсеткіш:
$ 0.3478254740805914
Қазіргі баға:
$ 0.4261
Safe Token (SAFE) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары

Safe Token (SAFE) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.

Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:

Жалпы қамтуы:

Жасалған немесе жасалатын SAFE токендерінің ең көп саны.

Айналымдағы қамту:

Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.

Максимал қамту:

Барлығы қанша SAFE токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.

FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):

Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.

Инфляция деңгейі:

Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.

Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?

Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.

Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.

Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.

Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.

Енді сіз SAFE токеномикасын түсінген болсаңыз, SAFE токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!

Қалай SAFE сатып алуға болады

Портфеліңізге Safe Token (SAFE) қосқыңыз келе ме? MEXC биржасы SAFE сатып алудың әртүрлі әдістерін, соның ішінде несие карталарын, банк аударымдарын және “peer-to-peer” сауданы қолдайды. Сіз енді бастаған болсаңыз да, кәсіпқой болсаңыз да, MEXC крипто сатып алуды оңай және қауіпсіз етеді.

Safe Token (SAFE) бағасының тарихы

SAFE бағасының тарихын талдау пайдаланушыларға өткен нарық қозғалыстарын, негізгі қолдау/қарсылық деңгейлерін және құбылмалық үлгілерін түсінуге көмектеседі. Сіз осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіштерді бақылап жатсаңыз немесе трендтерді анықтайсыз ба, тарихи деректер - бағаны болжау мен техникалық талдаудың маңызды бөлігі.

SAFE бағасының болжамы

SAFE қайда бет алып жатқанын білгіңіз келе ме? Біздің SAFE бағасын болжау бетіміз болашаққа көзқарасты қамтамасыз ету үшін нарықтағы жағдайды, тарихи үрдістерді және техникалық көрсеткіштерді біріктіреді.

Дисклеймер

Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.