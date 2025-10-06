БиржаDEX+
Lendr.fi ағымдағы бағасы: 0.0036 USD. Нақты уақыттағы RWAL-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. RWAL баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

RWAL туралы толығырақ

RWAL Баға туралы ақпарат

RWAL деген не

RWAL Whitepaper

RWAL Ресми веб-сайт

RWAL Токеномикасы

RWAL Баға болжамы

RWAL Тарих

RWAL Сатып алу нұсқаулығы

RWAL фиатқа айырбастау

RWAL Спот

Алдын ала нарық

Ақша табу

Эйрдроп+

Жаңалықтар

Блог

Үйрену

Lendr.fi Логотип

Lendr.fi бағасы(RWAL)

1 RWAL-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$0.0036
$0.0036$0.0036
0.00%1D
USD
Lendr.fi (RWAL) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Lendr.fi (RWAL) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0.002255
$ 0.002255$ 0.002255
24 сағаттық төмен
$ 0.00727
$ 0.00727$ 0.00727
24 сағаттық жоғары

$ 0.002255
$ 0.002255$ 0.002255

$ 0.00727
$ 0.00727$ 0.00727

--
----

--
----

-7.60%

0.00%

-44.32%

-44.32%

Lendr.fi (RWAL) нақты уақыттағы баға $ 0.0036. Соңғы 24 сағат ішінде RWAL мен $ 0.002255 аралығында сауда жасалып, ал $ 0.00727 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. RWAL үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — --, ал ең төменгісі — --.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, RWAL соңғы бір сағатта -7.60% өзгерді, 24 сағат ішінде 0.00%, ал соңғы 7 күнде -44.32% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Lendr.fi (RWAL) Нарықтық ақпарат

--
----

$ 9.58K
$ 9.58K$ 9.58K

$ 3.60M
$ 3.60M$ 3.60M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

BSC

Lendr.fi нарықтық капитализациясы --, тәуліктік сауда көлемі $ 9.58K. RWAL айналымдағы мөлшері --, жалпы мөлшері 1000000000. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 3.60M.

Lendr.fi (RWAL) Баға тарихы USD

Lendr.fi Бүгінгі, 30 күн, 60 күн және 90 күндегі баға өзгерістерін қадағалаңыз:

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ 00.00%
30 күн$ +0.000617+20.68%
60 күн$ -0.0164-82.00%
90 күн$ -0.0164-82.00%
Бүгінгі Lendr.fi бағасының өзгеруі

Бүгін RWAL өзінің соңғы нарықтық белсенділігін көрсететін $ 0 (0.00%) өзгерісін тіркеді.

Lendr.fi 30 күндік бағаның өзгеруі

Соңғы 30 күнде баға $ +0.000617 (+20.68%) мәніне өзгерді, бұл токеннің қысқа мерзімді өнімділігін көрсетеді.

Lendr.fi 60 күндік бағаның өзгеруі

Егер шолуды 60 күнге дейін кеңейтетін болсақ, онда RWAL $ -0.0164 (-82.00%) болып өзгерді, бұл оның қызметіне кең перспектива береді.

Lendr.fi 90 күндік бағаның өзгеруі

Егер сіз 90 күндік трендке сүйеніп, онда баға $ -0.0164 (-82.00%) өзгерді, бұл токендердің ұзақ мерзімді траекториясы туралы түсінік береді.

Lendr.fi (RWAL) барлық уақыттағы баға тарихы мен өзгерістерін ашқыңыз келе ме?

Lendr.fi Баға тарихы бетін қазір тексеріңіз

Lendr.fi (RWAL) деген не

Lendr brings the world’s most familiar investments—stocks, ETF, gold, real-estate, and more—directly onto the blockchain as tokens with built in additional yield from market-neutral trading strategies. Lendr accomplishes this by creating the world's first liquid-staked real world asset tokens for any asset class that can be used anywhere in DeFi.

Lendr.fi MEXC сайтында қол жетімді, бұл сізге токенді тікелей біздің платформада сатып алу, ұстау, тасымалдау және ставкаға қоюдың ыңғайлылығын қамтамасыз етеді. Сіз тәжірибелі инвестор болсаңыз да, криптовалюта әлеміне жаңадан келген болсаңыз да, MEXC пайдаланушыға ыңғайлы интерфейс пен Lendr.fi инвестицияларыңызды тиімді басқаруға арналған түрлі құралдарды ұсынады. Осы токен туралы толығырақ ақпарат алу үшін сізді цифрлық активті енгізу бетіне кіруге шақырамыз.

Сонымен қатар, сіз:
- Активтеріңізде қалай марпаттарды алуға болатынын көру үшін RWAL стейкингтің қолжетімділігін тексеріңіз.
- Соңғы нарықтық трендтер мен сарапшылардың пікірлері туралы хабардар болу үшін Lendr.fi біздің блогтағы шолулар мен талдауларды оқыңыз.

Біздің жан-жақты ресурстарымыз сіздің Lendr.fi сатып алу тәжірибеңізді біркелкі және ақпараттандыруға арналған, бұл сізге сенімді инвестициялау үшін қажетті барлық құралдар мен білімнің болуын қамтамасыз етеді.

Lendr.fi Баға болжамы (USD)

Lendr.fi (RWAL) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Lendr.fi (RWAL) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Lendr.fi.

Қазір Lendr.fi баға болжамын тексеріңіз!

Lendr.fi (RWAL) токеномикасы

Lendr.fi (RWAL) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. RWAL токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Қалай сатып алуға болады Lendr.fi (RWAL)

Lendr.fi қалай сатып алуға болатынын іздеп жүрсіз бе? Процесс қарапайым және қиындықсыз! Сіз MEXC сайтында біздің қадамдық сатып алу нұсқаулығымызды орындау арқылы Lendr.fi оңай сатып ала аласыз. Біз сізге егжей-тегжейлі нұсқаулар мен бейне туториялдарды ұсынамыз, олар MEXC-те тіркелуді және қол жетімді әртүрлі ыңғайлы төлем опцияларын пайдалануды көрсетеді.

RWAL - жергілікті валюталарға

1 Lendr.fi(RWAL)-ден VND-ге
94.734
1 Lendr.fi(RWAL)-ден AUD-ге
A$0.005508
1 Lendr.fi(RWAL)-ден GBP-ге
0.002736
1 Lendr.fi(RWAL)-ден EUR-ге
0.003096
1 Lendr.fi(RWAL)-ден USD-ге
$0.0036
1 Lendr.fi(RWAL)-ден MYR-ге
RM0.015084
1 Lendr.fi(RWAL)-ден TRY-ге
0.151344
1 Lendr.fi(RWAL)-ден JPY-ге
¥0.5544
1 Lendr.fi(RWAL)-ден ARS-ге
ARS$5.278572
1 Lendr.fi(RWAL)-ден RUB-ге
0.291312
1 Lendr.fi(RWAL)-ден INR-ге
0.319392
1 Lendr.fi(RWAL)-ден IDR-ге
Rp59.999976
1 Lendr.fi(RWAL)-ден PHP-ге
0.211356
1 Lendr.fi(RWAL)-ден EGP-ге
￡E.0.16992
1 Lendr.fi(RWAL)-ден BRL-ге
R$0.01926
1 Lendr.fi(RWAL)-ден CAD-ге
C$0.00504
1 Lendr.fi(RWAL)-ден BDT-ге
0.439344
1 Lendr.fi(RWAL)-ден NGN-ге
5.202288
1 Lendr.fi(RWAL)-ден COP-ге
$13.8996
1 Lendr.fi(RWAL)-ден ZAR-ге
R.0.06228
1 Lendr.fi(RWAL)-ден UAH-ге
0.151344
1 Lendr.fi(RWAL)-ден TZS-ге
T.Sh.8.8452
1 Lendr.fi(RWAL)-ден VES-ге
Bs0.7956
1 Lendr.fi(RWAL)-ден CLP-ге
$3.3804
1 Lendr.fi(RWAL)-ден PKR-ге
Rs1.017792
1 Lendr.fi(RWAL)-ден KZT-ге
1.890756
1 Lendr.fi(RWAL)-ден THB-ге
฿0.116928
1 Lendr.fi(RWAL)-ден TWD-ге
NT$0.11124
1 Lendr.fi(RWAL)-ден AED-ге
د.إ0.013212
1 Lendr.fi(RWAL)-ден CHF-ге
Fr0.00288
1 Lendr.fi(RWAL)-ден HKD-ге
HK$0.027972
1 Lendr.fi(RWAL)-ден AMD-ге
֏1.37718
1 Lendr.fi(RWAL)-ден MAD-ге
.د.م0.033516
1 Lendr.fi(RWAL)-ден MXN-ге
$0.066492
1 Lendr.fi(RWAL)-ден SAR-ге
ريال0.0135
1 Lendr.fi(RWAL)-ден ETB-ге
Br0.549432
1 Lendr.fi(RWAL)-ден KES-ге
KSh0.464904
1 Lendr.fi(RWAL)-ден JOD-ге
د.أ0.0025524
1 Lendr.fi(RWAL)-ден PLN-ге
0.013284
1 Lendr.fi(RWAL)-ден RON-ге
лв0.015876
1 Lendr.fi(RWAL)-ден SEK-ге
kr0.034128
1 Lendr.fi(RWAL)-ден BGN-ге
лв0.006084
1 Lendr.fi(RWAL)-ден HUF-ге
Ft1.210464
1 Lendr.fi(RWAL)-ден CZK-ге
0.07596
1 Lendr.fi(RWAL)-ден KWD-ге
د.ك0.0011052
1 Lendr.fi(RWAL)-ден ILS-ге
0.0117
1 Lendr.fi(RWAL)-ден BOB-ге
Bs0.024948
1 Lendr.fi(RWAL)-ден AZN-ге
0.00612
1 Lendr.fi(RWAL)-ден TJS-ге
SM0.033192
1 Lendr.fi(RWAL)-ден GEL-ге
0.009756
1 Lendr.fi(RWAL)-ден AOA-ге
Kz3.281652
1 Lendr.fi(RWAL)-ден BHD-ге
.د.ب0.0013572
1 Lendr.fi(RWAL)-ден BMD-ге
$0.0036
1 Lendr.fi(RWAL)-ден DKK-ге
kr0.023292
1 Lendr.fi(RWAL)-ден HNL-ге
L0.094644
1 Lendr.fi(RWAL)-ден MUR-ге
0.165384
1 Lendr.fi(RWAL)-ден NAD-ге
$0.06228
1 Lendr.fi(RWAL)-ден NOK-ге
kr0.036432
1 Lendr.fi(RWAL)-ден NZD-ге
$0.0063
1 Lendr.fi(RWAL)-ден PAB-ге
B/.0.0036
1 Lendr.fi(RWAL)-ден PGK-ге
K0.015156
1 Lendr.fi(RWAL)-ден QAR-ге
ر.ق0.01314
1 Lendr.fi(RWAL)-ден RSD-ге
дин.0.366084
1 Lendr.fi(RWAL)-ден UZS-ге
soʻm42.857136
1 Lendr.fi(RWAL)-ден ALL-ге
L0.3024
1 Lendr.fi(RWAL)-ден ANG-ге
ƒ0.006444
1 Lendr.fi(RWAL)-ден AWG-ге
ƒ0.006444
1 Lendr.fi(RWAL)-ден BBD-ге
$0.0072
1 Lendr.fi(RWAL)-ден BAM-ге
KM0.006084
1 Lendr.fi(RWAL)-ден BIF-ге
Fr10.6164
1 Lendr.fi(RWAL)-ден BND-ге
$0.00468
1 Lendr.fi(RWAL)-ден BSD-ге
$0.0036
1 Lendr.fi(RWAL)-ден JMD-ге
$0.577728
1 Lendr.fi(RWAL)-ден KHR-ге
14.457816
1 Lendr.fi(RWAL)-ден KMF-ге
Fr1.5336
1 Lendr.fi(RWAL)-ден LAK-ге
78.260868
1 Lendr.fi(RWAL)-ден LKR-ге
රු1.095876
1 Lendr.fi(RWAL)-ден MDL-ге
L0.060912
1 Lendr.fi(RWAL)-ден MGA-ге
Ar16.2162
1 Lendr.fi(RWAL)-ден MOP-ге
P0.0288
1 Lendr.fi(RWAL)-ден MVR-ге
0.05508
1 Lendr.fi(RWAL)-ден MWK-ге
MK6.23916
1 Lendr.fi(RWAL)-ден MZN-ге
MT0.23004
1 Lendr.fi(RWAL)-ден NPR-ге
रु0.510912
1 Lendr.fi(RWAL)-ден PYG-ге
25.5312
1 Lendr.fi(RWAL)-ден RWF-ге
Fr5.2308
1 Lendr.fi(RWAL)-ден SBD-ге
$0.029628
1 Lendr.fi(RWAL)-ден SCR-ге
0.049068
1 Lendr.fi(RWAL)-ден SRD-ге
$0.13968
1 Lendr.fi(RWAL)-ден SVC-ге
$0.031464
1 Lendr.fi(RWAL)-ден SZL-ге
L0.06228
1 Lendr.fi(RWAL)-ден TMT-ге
m0.0126
1 Lendr.fi(RWAL)-ден TND-ге
د.ت0.010638
1 Lendr.fi(RWAL)-ден TTD-ге
$0.024372
1 Lendr.fi(RWAL)-ден UGX-ге
Sh12.5424
1 Lendr.fi(RWAL)-ден XAF-ге
Fr2.0484
1 Lendr.fi(RWAL)-ден XCD-ге
$0.00972
1 Lendr.fi(RWAL)-ден XOF-ге
Fr2.0484
1 Lendr.fi(RWAL)-ден XPF-ге
Fr0.3708
1 Lendr.fi(RWAL)-ден BWP-ге
P0.048312
1 Lendr.fi(RWAL)-ден BZD-ге
$0.007236
1 Lendr.fi(RWAL)-ден CVE-ге
$0.344628
1 Lendr.fi(RWAL)-ден DJF-ге
Fr0.6408
1 Lendr.fi(RWAL)-ден DOP-ге
$0.231804
1 Lendr.fi(RWAL)-ден DZD-ге
د.ج0.470448
1 Lendr.fi(RWAL)-ден FJD-ге
$0.008172
1 Lendr.fi(RWAL)-ден GNF-ге
Fr31.302
1 Lendr.fi(RWAL)-ден GTQ-ге
Q0.027576
1 Lendr.fi(RWAL)-ден GYD-ге
$0.752976
1 Lendr.fi(RWAL)-ден ISK-ге
kr0.4536

Lendr.fi Ресурс

Lendr.fi тереңірек түсіну үшін жобалық құжат, ресми веб-сайт және басқа жарияланымдар сияқты қосымша ресурстармен танысыңыз:

Whitepaper
Ресми Lendr.fi веб-сайт
Блок зерттеушісі

Адамдар сондай-ақ сұрайды: Lendr.fi туралы басқа сұрақтар

Lendr.fi (RWAL) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі RWAL бағасы — 0.0036 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
RWAL-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
RWAL-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0.0036. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Lendr.fi үшін нарықтық капитализация қандай?
RWAL үшін нарықтық капитализация: -- USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
RWAL үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
RWAL айналымдағы ұсынысы: -- USD.
RWAL үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
RWAL барлық уақыттағы ең жоғары бағаға -- USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) RWAL бағасы қандай болды?
RWAL -- USD ATL бағасына жетті.
RWAL үшін сауда көлемі қандай?
RWAL үшін 24 сағаттық сауда көлемі: $ 9.58K USD.
Биыл RWAL өседі ме?
RWAL биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін RWAL баға болжамын қарап көріңіз.
Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

